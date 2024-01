NEW PROVIDENCE, N.J. & TORONTO, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Nubis Communications, Inc., de leverancier van HDI/O (optische interconnectie met hoge densiteit) met lage latentie, en Alphawave Semi (LN: AWE), een internationale leider op gebied van connectiviteit met hoge snelheid en computersilicium voor technologie-infrastructuur van de wereld, kondigden vandaag hun nakende demonstratie aan van PCI Express 6.0-technologie aangedreven via een optische link met 64GT/s per kanaal. Datacenterproviders verkennen de toepassing van PCIe over Optics om het bereik en de flexibiliteit van interconnectiviteit in grote mate uit te breiden voor geheugen, CPU's, GPU's en gepersonaliseerde siliciumversnellers om meer schaalbare en energie-efficiënte clusters voor ML/AI-archtitecturen (Artificiële Intelligentie en Machine Learning) mogelijk te maken.

