DigiLens与领先的电子系统和设计（ESDM）制造商Kaynes Technology India Limited携手扩展技术生态系统，为实现全球规模做准备

加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 波导显示技术和头戴式智能眼镜领域的纳米技术创新领导者DigiLens Inc.宣布与印度企业Kaynes Technology India Limited建立合作伙伴关系，以扩大波导制造规模。Kaynes Technology是太空研究、国防、航空航天、铁路、医疗保健、汽车及其他商业领域电子元件制造的领军企业，其战略定位是作为DigiLens的被许可方，扩大波导制造规模，以助力DigiLens的旗舰增强现实（AR）设备DigiLens ARGO™在印度市场的交付。Kaynes Technology和DigiLens将通过Kaynes Technology的全资子公司Kaynes Semicon Pvt Ltd在其位于海德拉巴的Green Field工厂开展合作。

DigiLens的光学平台允许原始设备制造商（OEM）为企业和消费者应用创建可定制、经济高效的基于波导的AR体验。DigiLens独一无二的光学元件由专有的光聚合物和低成本全息制造工艺制造而成，比市场上任何其他波导显示器都更具成本效益。

DigiLens首席执行官Chris Pickett表示：“我们很高兴能与Kaynes Technology合作，他们在印度拥有先进的制造和设计能力。AR眼镜已经开始在市场上形成规模，DigiLens与授权波导合作伙伴致力于打造世界上最高性能的波导。AR智能眼镜商业交付的成功需要全球合作伙伴生态系统以低成本和高生产率提供关键部件。Kaynes Technology现有的业务范围和市场占有率将有助于加速这一技术的应用，并为我们两家公司开拓新的市场。”

DigiLens和Kaynes的合作在亚洲这个行业发展最快的市场中代表着巨大的商机，预计截至2030年底可解决市场总额将达到近600亿美元，复合年增长率34%，达2800亿美元，Meta、Google和Apple等一些科技巨头将投入约750亿美元的市场投资。

Kaynes Technology创始人兼总经理Ramesh Kannan先生表示：“我们非常高兴能够加入AR革命，并利用DigiLens的纳米技术，推动新一代光波导的规模化制造。这一合作关系极大地推进了我们在印度的先进制造计划，并为未来的移动计算开辟了新的天地。我们正在特兰甘纳邦海德拉巴投资建设世界一流的OSAT工厂，我们将在那里生产适用于ARGO设备的'印度制造'的波导和光引擎，并提供高产能波导制造产品，以满足全球市场的需求。我们欢迎DigiLens加入Kaynes大家庭，并期待着在该领域取得卓越的发展。”

通过此次合作，DigiLens将为印度的商业、工业和国防市场带来尖端产品，从而显著扩大其在亚太地区的业务范围。他们将与Kaynes Technology共同制定联合计划，针对AR推出ARGO及其他DigiLens产品，提供应对行业劳动力挑战的前沿解决方案，并推动印度和更广泛全球市场的制造业创新。

关于Kaynes Technology

Kaynes Technology India Limited 是一家总部位于迈索尔邦的上市综合电子产品制造商，拥有全面的ESDM服务能力。30多年来，Kaynes为汽车、工业、航空航天和国防、外太空、核能、医疗、铁路、物联网、信息技术及其他领域的主要企业提供概念设计、工艺工程、集成制造和生命周期支持。Kaynes先进的制造基础设施可在各工业垂直领域进行可变或灵活的产品制造。Kaynes为印度空间研究组织（ISRO）提供电子模块，助力近期月船三号（Chandrayaan-3）和PSLV-XPoSat卫星的成功发射。

关于DigiLens

DigiLens是用于XR显示器的全息波导业界先驱。该公司开发专利光学平台和光敏聚合物技术，使用独特的低成本接触式复印制造工艺提供卓越解决方案。DigiLens让OEM合作伙伴能够为全球汽车、企业、消费者、航空电子和军事行业设计和制造支持XR的设备。DigiLens总部位于加利福尼亚州桑尼维尔，投资者包括三星电子、三星电机、Diamond Edge Ventures、三菱化学控股公司的策略投资部门、Alsop Louie Partners、Optimas Capital Management、37 Interactive Entertainment、UDC Ventures、Universal Display Corporation的企业风险投资部门、Niantic, Inc.、Sony Innovation Fund、Dolby Family Ventures、Continental AG等行业领军企业。

参考：

https://www.abiresearch.com/market-research/product/market-data/MD-ARMR/

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/augmented-reality-market

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