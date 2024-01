Nubis Communications et Alphawave Semi annoncent la première démonstration de la technologie optique PCI Express 6.0

NEW PROVIDENCE (New Jersey) et TORONTO (Ontario)--(BUSINESS WIRE)--Nubis Communications, Inc., fournisseur d’interconnexions à fibre optique haute densité (HDI/O) et faible latence, et Alphawave Semi ( LN: AWE ), leader mondial de la connectivité haut débit et du silicium de calcul pour l’infrastructure technologique mondiale, ont annoncé aujourd’hui la prochaine démonstration de la technologie PCI Express 6.0 appliquée à une liaison optique à 64 GT/s par voie. Les fournisseurs de centres de données envisagent d’utiliser le PCIe sur fibre optique pour étendre considérablement la portée et la flexibilité de l’interconnexion pour la mémoire, les processeurs, les processeurs centraux (GPU) et les accélérateurs de silicium personnalisés afin d’obtenir des clusters plus évolutifs et plus économes en énergie pour l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (ML/AI).

Nubis Communications et Alphawave Semi feront une démonstration en direct sur le stand Tektronix à DesignCon, la grande conférence sur les technologies avancées de conception de puces, de cartes et de systèmes. Un sous-système PCIe d’Alphawave Semi avec PiCORE Controller IP et PipeCORE PHY pilotera et recevra directement le trafic PCIe 6.0 via un moteur optique linéaire Nubis XT1600 pour démontrer la faisabilité d’une liaison optique PCIe 6.0 à 64 GT/s par fibre, avec une onde de sortie optique mesurée sur un oscilloscope d’échantillonnage Tektronix avec sonde optique haute vitesse.

L’utilisation de la technologie de transmission optique étend considérablement les distances de liaison avec les mêmes largeurs de bandes passantes que les câbles en cuivre ; elle accepte les grandes tailles de cluster nécessaires pour prendre en charge des serveurs ML/AI toujours plus grands répartis sur plusieurs nœuds, et permet l’innovation dans de nouvelles architectures de réseau désagrégées. Le moteur optique Nubis XT1600 prend en charge jusqu’à 16 voies de connectivité optique PCIe Gen 6.0 haute densité ou 100 Gbit/s/voie sans incorporer de retimers.

« Notre haut niveau d’intégration basé sur 16 voies en full-duplex dans un seul moteur optique à faible consommation et faible latence correspond parfaitement à la bande passante maximale du PCIe x16 pour les déploiements de calcul et de stockage de nouvelle génération », a déclaré Scott Schube, vice-président du marketing chez Nubis Communications. « Notre démonstration du moteur optique linéaire Nubis XT1600 et du contrôleur PCIe 6.0 et du PHY IP d’Alphawave Semi prouve la viabilité d’une liaison PCIe® 6.0 x8 sur fibre optique à 64 GT/s. »

« Les applications d’IA remodèlent les réseaux des centres de données, où les hyperscalers déploient des clusters de plus en plus grands de serveurs désagrégés répartis sur de plus longues distances. Cette évolution a généré un intérêt accru pour le PCIe plutôt que pour l’optique chez plusieurs de nos clients », a déclaré Tony Chan Carusone, CTO chez Alphawave Semi. « Grâce à notre collaboration avec Nubis, nous sommes heureux de démontrer comment nous exploitons le leadership d’Alphawave Semi en matière de connectivité IP et de silicium pour offrir des solutions de connectivité optique PCIe qui accélèrent les capacités informatiques et l’infrastructure hautes performances des données d’IA. »

Disponibilité

Le moteur optique linéaire Nubis XT1600™ est disponible dès maintenant pour l’échantillonnage. Contactez-nous via le site internet nubis-inc.com.

Pour plus d’informations sur le portefeuille PCIe d’Alphawave Semi, rendez-vous sur : Alphawave Semi’s PCI-Express Solution

À propos de Nubis Communications

Nubis innove dans les domaines de la photonique, de l’électronique, de l’emballage et de la fabrication pour créer des optiques offrant une évolutivité, une densité et une efficacité énergétique nettement meilleures que les solutions existantes. Nubis brise le mur I/O dans les centres de données et fait avancer l’informatique, l’IA et l’apprentissage automatique. Pour plus d’informations, visiter le site internet https://www.nubis-inc.com.

XT-1600, HDI/O et le logo Nubis Cloud sont des marques commerciales de Nubis Communications.

À propos d'Alphawave Semi

Alphawave Semi est un leader mondial de la connectivité haut débit et du silicium de calcul pour l’infrastructure technologique mondiale. Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d’Alphawave Semi répond à un besoin critique : permettre aux données de voyager plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances plus élevées et une moindre consommation. Nous sommes une entreprise de semi-conducteurs intégrée verticalement et nos produits IP, de silicium et de connectivité personnalisés sont déployés par des clients mondiaux de premier rang dans les centres de données, le calcul, les réseaux, l’IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée en 2017 par une équipe technique experte ayant fait ses preuves en matière de licences de semi-conducteurs IP, nous avons pour mission d’accélérer l’infrastructure de données critique qui est au cœur de notre monde numérique. Pour plus d’informations sur Alphawave Semi, rendez-vous sur : awavesemi.com .

Alphawave Semi et le logo Alphawave Semi sont des marques commerciales d'Alphawave IP Group plc. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.