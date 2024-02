L&T Technology Services aide Marelli à révolutionner l’infodivertissement automobile grâce à la technologie Digital Twin

Marelli's Digital Twin with the support of LTTS, offers a virtual replica of the entire car electric-electronic architecture - from information cluster to infotainment. (Graphic: Business Wire)

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), l’une des principales sociétés mondiales de services d’ingénierie numérique et de R&D, aide Marelli, l’un des principaux fournisseurs de technologies de mobilité du secteur automobile, à redéfinir le paysage de l’infodivertissement automobile et de la conception des groupes d’information grâce à l’introduction des solutions révolutionnaires Digital Twin de Marelli. En exploitant la puissance de ces solutions innovantes, Marelli, avec le soutien de LTTS, a considérablement harmonisé les processus de développement de logiciels automobiles et réduit les coûts des prototypes, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans l’industrie automobile pour le développement de véhicules définis par logiciel (SDV).

Fondé sur Amazon Web Services (AWS), avec le soutien de LTTS, Digital Twin de Marelli fournit une réplique virtuelle de l’ensemble de l’architecture électrique et électronique de la voiture, des groupes d’information à l’infodivertissement en passant par les unités de contrôle de zone et la carrosserie. S’appuyant sur Digital Cockpit, qui fonctionne sur la plateforme Snapdragon® Cockpit de dernière génération de Qualcomm Technologies, Inc. et sur les solutions de virtualisation basées sur le cloud de LTTS, Digital Twin de Marelli harmonise le développement de logiciels et la création de prototypes, en réduisant les coûts et en réduisant les délais. Cette solution innovante devrait révolutionner l’industrie automobile en réduisant de manière significative le temps de développement des logiciels (jusqu’à 70 %) et les coûts des prototypes (jusqu’à 30 %).

Cette solution révolutionnaire a été présentée au Consumer Electronics Show (CES) 2024, qui se tiendra à Las Vegas en janvier 2024.

« Nous sommes ravis d’unir nos forces avec LTTS dans nos efforts continus pour améliorer notre Digital Twin », déclare Roberto Secchi, responsable de la plateforme logicielle et des DevOps à la division Systèmes électroniques de Marelli. « Marelli est devenu un acteur clé dans le domaine des SDV, grâce à nos investissements dédiés et à l’exploration de diverses perspectives commerciales, le tout guidé par notre engagement inébranlable en faveur de l’innovation. L’exploitation des capacités de LTTS va permettre d’étoffer notre portefeuille de produits et de renforcer la position de Marelli en tant que partenaire technologique de premier plan pour les constructeurs automobiles. »

« Nous sommes ravis de nous engager dans une collaboration stratégique avec Marelli en tirant parti des vastes capacités de la mobilité définie par logiciel, des systèmes Digital Cockpit et des voitures connectées pour soutenir la vision de Marelli consistant à révolutionner l’avenir de la mobilité », déclare Abhishek Sinha, directeur de l’exploitation et membre du conseil d’administration de L&T Technology Services. « Ce partenariat catalyse non seulement des gains d’efficacité inégalés dans le développement de logiciels automobiles, mais il est également le fer de lance de l’avenir de l’infodivertissement automobile grâce à nos offres révolutionnaires de jumeaux numériques. Ensemble, nous sommes les pionniers d’une nouvelle ère d’innovation, ouvrant la voie à la prochaine génération de solutions de mobilité. »

Snapdragon est une marque commerciale ou marque déposée de Qualcomm Incorporated.

Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited qui se concentre sur les services d’ingénierie et de R&D (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d’essai tout au long du cycle de vie du développement des produits et des processus. Nous comptons parmi nos clients 69 entreprises figurant au classement Fortune 500 et 57 des plus grandes sociétés d’ER&D au monde, dans les secteurs des produits industriels, des appareils médicaux, des transports, des télécommunications et de la high-tech, ainsi que des industries de transformation. Basés en Inde, nous comptons plus de 23 200 employés répartis dans 22 centres de conception mondiaux, 28 bureaux de vente mondiaux et 105 laboratoires d’innovation au 31 décembre 2023. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.LTTS.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.