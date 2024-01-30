Nubis Communications和Alphawave Semi首次演示光学PCI Express 6.0技术

新泽西州新普罗维登斯和安大略省多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 低延迟高密度光互连(HDI/O)提供商Nubis Communications, Inc.和全球技术基础设施高速连接与计算芯片的领导者Alphawave Semi ( LN: AWE )今天宣布，他们即将展示由速率高达每通道64GT/s的光链路承载的PCI Express 6.0技术。数据中心提供商正在探索使用PCIe over Optics技术来极大地扩展内存、CPU、GPU和定制硅加速器的互连范围和灵活性，从而为人工智能和机器学习(ML/AI)架构实现更具可扩展性和节能的集群。

Nubis Communications和Alphawave Semi将在DesignCon的Tektronix展台上进行现场演示，DesignCon是先进芯片、电路板和系统设计技术的主要盛会。带有PiCORE控制器IP和PipeCORE PHY的Alphawave Semi PCIe子系统将通过Nubis XT1600线性光引擎直接驱动和接收PCIe 6.0流量，以每根光纤64GT/s的速度演示PCIe 6.0光链路，并在Tektronix采样范围内使用高速光学探头测量光输出波形。

与铜缆相比，光传输技术可在相同带宽下大幅扩展链路距离，实现更大的集群规模，以支持分布在多个节点上的更大型的AI/ML服务器，并在新的分解网络架构中实现创新。Nubis XT1600光引擎支持多达16通道的高密度PCIe Gen 6.0或每通道100 Gbps以太网光连接，而不需要重定时器。

Nubis Communications营销副总裁Scott Schube表示:“我们在低功耗、低延迟的光引擎中实现了16通道全双工的高度集成，这与下一代计算和存储部署的PCIe x16的最大带宽非常契合。我们展示的Nubis XT1600线性光引擎和Alphawave Semi的PCIe 6.0控制器和PHY IP展示64 GT/s光纤承载PCIe®6.0 x8链路的可行性。”

Alphawave Semi首席技术官Tony Chan Carusone表示:“人工智能应用正在重塑数据中心网络，超大规模企业部署了越来越大的分散服务器集群，分布在更远的距离上。这种转变使我们的一些客户对PCIe而不是光学产生了更高的兴趣。通过与Nubis合作，我们很高兴展示了如何利用Alphawave Semi在连接IP和芯片方面的领先地位，实现加速高性能人工智能计算和数据基础设施的PCIe光连接解决方案。”

产品获取

Nubis XT1600™线性光引擎目前可提供样品，请通过nubis-inc.com联系。

更多关于Alphawave Semi PCIe产品组合的资讯：Alphawave Semi 的 PCI-Express 解决方案

关于 Nubis Communications

Nubis在光电子、电子、封装和制造领域勇于创新，创造出比现有解决方案具有更好的可扩展性、密度和功率效率的光学器件，打破数据中心的I/O壁垒，实现更先进的计算、人工智能和机器学习。欲知详情，请浏览：https://www.nubis-inc.com。

XT-1600、HDI/O以及Nubis Cloud 徽标是 Nubis Communications 的商标。

关于 Alphawave Semi

Alphawave Semi是全球技术基础设施高速连接领域的领先企业。面对数据的指数级增长，Alphawave Semi的技术满足了一个关键需求：使数据能够以更低的功率更快、更可靠地传输，并具有更高的性能。我们是一家垂直整合的半导体公司，我们的IP、定制硅和连接产品由全球一级客户部署在各类数据中心、计算、网络、人工智能、5G、自动驾驶汽车和存储等领域。公司由一支在半导体IP许可方面有着优异记录的专家技术团队于2017年成立，我们的使命是加速我们数字世界核心的关键数据基础设施。如需了解更多关于Alphawave Semi的信息，请造访：awavesemi.com。

Alphawave Semi 和 Alphawave-Semi 徽标是 AlphawaveIP Group plc 的商标。保留所有权利。

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