Nubis Communications和Alphawave Semi將首次示範光學PCI Express 6.0技術

紐澤西州新普羅維登斯和安大略省多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 低延遲高密度光互連(HDI/O)提供商Nubis Communications, Inc.和全球技術基礎設施高速連接與計算晶片的翹楚Alphawave Semi ( LN: AWE ) 今天宣布，他們即將展示由速率高達每通道64GT/s的光鏈路承載的PCI Express 6.0技術。資料中心提供商正在探索使用PCIe over Optics技術來極大地擴展記憶體、CPU、GPU和自訂矽加速器的互連範圍和靈活性，從而為人工智慧和機器學習(ML/AI)架構實現更具可擴展性和節能的集群。

Nubis Communications和Alphawave Semi將在DesignCon的Tektronix展台上進行現場示範，DesignCon是先進晶片、電路板和系統設計技術的主要盛會。帶有PiCORE控制器IP和PipeCORE PHY的Alphawave Semi PCIe子系統將透過Nubis XT1600線性光引擎直接驅動和接收PCIe 6.0流量，以每根光纖64GT/s的速度示範PCIe 6.0光鏈路，並在Tektronix採樣範圍內使用高速光學探頭測量光輸出波形。

與銅纜相比，光傳輸技術可在相同頻寬下大幅擴展鏈路距離，實現更大的集群規模，以支持分布在多個節點上的更大型的AI/ML伺服器，並在新的分解網路架構中實現創新。Nubis XT1600光引擎支持多達16通道的高密度PCIe Gen 6.0或每通道100 Gbps乙太網光連接，而不需要重定時器。

Nubis Communications行銷副總裁Scott Schube表示:「我們在低功耗、低延遲的光引擎中實現了16通道全雙工的高度集成，這與下一代計算和儲存部署的PCIe x16的最大頻寬非常契合。我們展示的Nubis XT1600線性光引擎和Alphawave Semi的PCIe 6.0控制器和PHY IP展示64 GT/s光纖承載PCIe®6.0 x8鏈路的可行性。」

Alphawave Semi技術長Tony Chan Carusone表示:「人工智慧應用正在重塑資料中心網路，超大規模企業部署了越來越大的分散伺服器集群，分布在更遠的距離上。這種轉變使我們的一些客戶對PCIe而不是光學產生了更高的興趣。透過與Nubis合作，我們很高興展示了如何利用Alphawave Semi在連接IP和晶片方面的領先地位，實現加速高性能人工智慧計算和資料基礎設施的PCIe光連接解決方案。」

產品索取

Nubis XT1600™線性光引擎目前可提供樣品，請透過nubis-inc.com 索取。

更多關於Alphawave Semi PCIe產品組合的資訊：Alphawave Semi 的 PCI-Express 解決方案

Nubis Communications 企業概覽

Nubis 在光電子、電子、封裝和製造領域勇於創新，創造出比現有解決方案具有更好的可擴展性、密度和功率效率的光學器件，打破資料中心的I/O壁壘，實現更先進的計算、人工智慧和機器學習。欲知詳情，請瀏覽：https://www.nubis-inc.com。

XT-1600、HDI/O以及Nubis Cloud 徽標是 Nubis Communications 的商標。

關於 Alphawave Semi

Alphawave Semi 是全球技術基礎設施高速連接領域的領先企業。面對資料的指數級增長，Alphawave Semi的技術滿足了一個關鍵需求：使資料能夠以更低的功率更快、更可靠地傳輸，並具有更高的性能。我們是一家垂直整合的半導體公司，我們的IP、訂製矽和連接產品由全球一級客戶部署在各類資料中心、計算、網路、人工智慧、5G、自動駕駛汽車和儲存等領域。公司由一支在半導體IP許可方面有著優異記錄的專家技術團隊於2017年成立，我們的使命是加速我們數字世界核心的關鍵資料基礎設施。如需了解更多關於Alphawave Semi的資訊，請造訪：awavesemi.com。

Alphawave Semi和Alphawave Semi標誌是Alphawave IP Group plc的商標。保留一切權利。

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