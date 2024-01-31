Quanta System運用該公司的皮秒雷射技術，推出最新突破性成就：VarioPulse Technology®，以新一代設備服務新一代專家

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 新年伊始，Quanta System以無比驕傲的心情推出皮秒雷射技術的終極創新應用：採用VarioPulse Technology®的Discovery PICO系統。這款設備具備前所未見的精準度和多功能性，使用者可針對個別需要調整皮秒脈衝持續時間，滿足每個人的獨特需求。

積極反映市場需求的變化、聆聽並瞭解客戶需求是Quanta System一貫的承諾。Discovery PICO VarioPulse Technology®代表醫美界的一大躍進。

這款新一代設備搭載Pico Boost科技，在VarioPulse Technology®的完美控制之下，雷射功率最高可達1.8GW，專為移除刺青和肌膚重建設計了三種最佳個人化尖端療法，歡迎您前來體驗：

Pico Tune-Ink：這種適用於多種需求的療法可去除各種顏色和複雜度的刺青染劑；

Pico Filling：這種無需恢復期的療法可從內部恢復肌膚活力，改善肌膚外觀；

Pico Plasma：這款療法可針對疤痕和青春痘疤進行全方位的肌膚改造。

Quanta System執行長Girolamo Lionetti在談到這款重大產品的推出時，難掩興奮之情：「我們非常高興，能夠將這項技術引入醫美界。我們以改善群眾的生活品質為首要目標。透過與重要合作夥伴、醫生持續合作，為患者提供更多個人化療法，我們已向這個目標大幅邁進了一步。」

該公司為新一代雷射規劃了路線圖，致力提供市場期待的出色使用者體驗和患者滿意度。這項設備的推出只是第一步。

如需進一步瞭解Discovery PICO VarioPulse Technology®，請造訪我們的網站：www.quantasystem.com，或是在2024年2月1日 至3日間，蒞臨IMCAS Booth U322 Level 3親眼見證這項技術。

關於Quanta System

近40年來，Quanta System這家100%義大利所有、業務遍及全球的公司，一直是研究、設計及製造外科手術、皮膚科和美容醫學以及藝術品修復用尖端雷射系統時參考的標竿。

該公司在2004年加入雷射市場的領航者El.En. SpA。El.En. SpA在義大利證券交易所的米蘭泛歐證券交易所 (STAR) 上市，也是全球從事科學及研究計畫的醫療保健單位、機構和實體的重要合作夥伴。

專為醫生、專業操作人員和修復師設計的Quanta System雷射設備得到各界大量應用支持，如今已成為「最高標準」的代名詞。

Quanta System的雷射系統全部在義大利生產，從研發到生產全程都在該公司位於瓦雷賽省薩馬拉泰 (Samarate) 的總部進行。

Quanta System是一位值得信賴的夥伴。日復一日傾聽全球醫生的心聲、直接對話並開發新系統，不斷滿足專業人員的實際需求，幫助他們為患者提供更好的照護。

Quanta System一家與時俱進的公司，不斷更新產品以滿足時代發展的需求，同時又不忽視其首要目標：改善群眾的生活品質。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。