Quanta System发布基于其经典皮秒激光仪器的最新突破性技术：VarioPulse Technology®——专为新生代专家设计的新生代设备

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 新年伊始，Quanta System隆重推出皮秒激光技术的终极创新： 应用VarioPulse Technology®的Discovery PICO。该设备具有前所未有的精准度和多功能性，可自主选择皮秒脉冲持续时间，进行个性化治疗，以满足每个人的独特需求。

Quanta System一直致力于紧跟市场不断变化的需求，倾听并了解客户的需求。Discovery PICO VarioPulse Technology®是美容医学领域的一次重大飞跃。

新一代设备采用Pico Boost技术，可提供由VarioPulse Technology®精准控制的高达1.8GW的激光功率，使用者能够享受三种尖端定制治疗，这些经过精确设计的疗法可实现最佳的纹身去除和皮肤再生效果 。

Pico Tune-Ink可去除各种颜色和不同复杂程度的纹身墨水；

Pico Filling是一种无间歇疗法，可从内部激活皮肤，改善皮肤外观；

Pico Plasma是针对疤痕和痤疮疤痕的全方位皮肤重塑疗法。

Quanta System首席执行官Girolamo Lionetti就这一重大发布兴奋地表示："我们很高兴能将这项新技术带到医美界。我们以提高人们的生活质量为主要目标，通过不断与医术精湛的医生合作，为患者提供越来越多的定制化治疗。"

新时代的激光发展路线图以提供市场所期待的卓越用户体验和患者满意度为重，而这仅仅是迈出的第一步。

如需了解有关Discovery PICO VarioPulse Technology®的更多信息，请访问我们的网站：www.quantasystem.com，或在2024年2月1日-3日莅临英卡思（IMCAS）巴黎国际年会3层的U322展位，进行面对面交流。

关于Quanta System

100%的意大利企业Quanta System成立近40年来，业务遍及全球，是外科手术、皮肤医学、美容医学和艺术品保护领域最先进激光系统的研究、设计和制造标杆。

2004年，公司并入激光市场领军企业El.En. SpA，后者在意大利证券交易所STAR板块上市，也是全球从事科研项目的医疗机构、研究所和实体的合作伙伴。

Quanta System激光器专为医生、专业操作人员和修复人员设计，如今已成为"黄金标准"，应用范围广泛。

其激光系统完全在意大利制造：从研发到生产，整个过程都在公司位于萨马拉特（瓦雷塞省）的总部进行。

Quanta System凭借其倾听能力、直截了当的辩证能力以及不断满足专业人士实际需求的新系统创造能力，日益成为世界各地所有医生值得信赖的合作伙伴，让他们能够为患者提供更好的治疗。

这家持续发展的公司不断更新产品，以紧跟时代发展的步伐，同时也谨记其首要目标：以提高人们的生活质量为己任。

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