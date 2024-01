Eltrona dynamise les services numériques avec Hansen

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX : HSN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les secteurs des communications, de l'énergie et de l'eau, a le plaisir d'annoncer que son client de longue date, Eltrona, fournisseur de services de communications au Luxembourg, a prolongé son accord avec lui.

Selon les termes de cette nouvelle extension de service, Eltrona poursuivra son déploiement de Hansen CCB, qui fait partie de la suite Hansen pour les communications, la technologie et les médias, et passera à la dernière version de la solution. Hansen CCB fournit des services flexibles d'évaluation, de facturation et d'assistance à la clientèle pour les fournisseurs de services de communication et de médias payants. En intégrant cette dernière version à son infrastructure, Eltrona sera en mesure d'améliorer ses capacités de gestion des produits et d'offrir une meilleure expérience à ses clients dans tout le pays.

Bart D’Olieslager, PDG d’Eltrona : « En tant que facilitateur de connectivité numérique premium pour le Luxembourg, nous nous efforçons toujours d'offrir le meilleur des services numériques à tous les résidents du pays. Avoir le soutien de partenaires de longue date tels que Hansen est essentiel à cette vision. En étendant notre accord et en exploitant la dernière version des solutions de communication de Hansen, nous renforçons notre engagement envers une expérience numérique de premier ordre pour nos précieux clients, tout en nous positionnant fermement pour davantage d'innovation dans les années à venir et sur le marché des clients de demain. »

David Castree, Directeur de la clientèle chez Hansen, a affirmé : « Chez Hansen, nous sommes fiers de l'expertise et des solutions technologiques qui ont contribué à alimenter la transformation numérique des fournisseurs de services de communication à l'échelle mondiale depuis plus de deux décennies. Le renouvellement de notre accord avec Eltrona est une preuve supplémentaire de la confiance que nous accordent les principaux fournisseurs de services en Europe et dans le monde. En permettant une numérisation complète de la relation client, la dernière version de Hansen CCB permettra à Eltrona d'atteindre pleinement son objectif stratégique de lancement de services innovants et de les adapter à la croissance de l'entreprise. Nous sommes convaincus qu'avec le soutien de Hansen CCB, Eltrona pourra inaugurer une nouvelle vague de services numériques pour la population luxembourgeoise. »

La suite Hansen pour les communications, la technologie et les médias permet aux fournisseurs de services de créer et de proposer de nouveaux modèles commerciaux grâce à une innovation accélérée des produits.

Pour de plus amples informations sur Hansen Technologies, veuillez consulter www.hansencx.com.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX : HSN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Grâce à son portefeuille de logiciels primés, Hansen est au service de clients répartis dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients, et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansencx.com

À propos d’Eltrona

Eltrona est une société « Made in Luxembourg », présente sur le marché depuis 1969, date de sa fondation par Henri Denzle. La société Eltrona Interdiffusion est le plus grand câblo-opérateur du Luxembourg fournissant ses services à plus de 50.000 utilisateurs, ainsi qu’à un bon nombre de communes et entreprises. Aux services de télévision se sont ajoutés, ces dernières années, des offres de services d’accès internet et de téléphonie fixe et mobile, Eltrona devenant ainsi l’un des principaux opérateurs télécom du pays.

Eltrona Interdiffusion S.A. est un opérateur de télécommunications offrant des services d’Internet ultra-haut débit transporté par la fibre, de télévision en haute-définition par câble et IPTV et de téléphonie fixe et mobile.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web https://eltrona.lu/en/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.