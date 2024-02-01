Taiba Investments與i2i集團將攜手在利雅得舉辦首屆中國遊客峰會

沙烏地利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為加強沙烏地與中國關係和促進旅遊合作，沙烏地一流酒店公司Taiba Investments與中國著名的活動組織者i2i Group在著名的沙烏地旅遊論壇上簽署了一份諒解備忘錄(MoU)。根據這一具有里程碑意義的協議，雙方將於2024年在利雅得舉辦首屆「中國遊客峰會」。

Taiba Investments通過本土知名品牌和全球合作伙伴關係，在酒店運營、物業管理和房地產開發等領域提供廣泛的服務。該集團最近通過收購Dur Hospitality擴大了其投資組合，Dur Hospitality是一家領先企業，專門提供世界級的酒店服務，並融入了正宗的沙烏地酒店服務。

i2i集團在將奢侈品牌、航空公司和酒店推向充滿活力的中國市場方面有著20年的輝煌業績，將為此次合作帶來寶貴的專業知識。

這一革命性的盛會是沙烏地旅遊業的一個重要進步，為進入蓬勃發展的中國市場建立了直接聯繫，並創造了新的市場機會。此次合作旨在突出沙烏地豐富的文化遺產、古老的景觀、獨特的景點、多樣化的冒險活動，以及沙烏地在全球舞台上無與倫比的熱情好客魅力，並邀請中國遊客探索這個充滿文化活力和自然迷人目的地的獨特國度。

Taiba Investments酒店運營總裁Hassan Al Ahdab先生表示:「在我們王國的變革性事件中，例如2030年利雅得世博會和2034年世界盃，我們與i2i集團的合作深深植根於我們致力於打造沙烏地阿拉伯作為全球旅遊中心的地位，為沙烏地阿拉伯的經濟和文化景觀做出貢獻。這一合作反映了我們對全球伙伴關係潛力的信念，即塑造一個彰顯《2030年願景》雄心的未來。我們期待著這次旅程對我們兩國產生有意義的影響，為沙烏地旅遊和酒店業創造新的機會，並向廣大中國觀眾展示沙烏地王國的獨特吸引力。」

本次峰會將提供一個充滿活力的議程，包括行業領袖的互動會議、文化展覽、結構化網路和關於沙烏地景點的資訊介紹，以此促進兩國之間的文化交流和商業機會。

中國i2i集團執行長Alexander Glos評論道:「我們很高興與Taiba Investments合作。利用我們的多維媒體產品和戰略行銷活動，我們的目標是擴大沙烏地阿拉伯多樣化旅遊產品的曝光率。這種伙伴關係不僅僅是一種商業冒險，這是一種共同的承諾，即在國家之間架起橋梁，創造一個超越國界的未來，並植根於創新和共同發展的精神。」

首屆中國遊客峰會為加強兩國外交和經濟關係帶來了新的合作機遇。憑藉i2i集團的全球網路，此次合作超越了國界，提升了沙烏地阿拉伯作為首要旅遊目的地的國際知名度。Taiba Investments和i2i 集團將攜手開創旅遊合作的新時代，促進兩國經濟繁榮、創造就業機會和文化互動。

關於 Taiba Investments

成立於1988年，是沙烏地阿拉伯王國公認的一流酒店和房地產公司。公司專業從事酒店經營、物業及設施管理、房地產開發及資產管理。其廣泛而多樣的投資組合包括40多處地產，涵蓋酒店、住宅社區和商業廣場，擁有超過5,746處地產，另有20處地產正在開發中。

Taiba致力提供卓越的酒店和住宿選擇，擁有一系列專業化的沙烏地品牌。這包括Aqeeq Hotels、Dur Hospitality、Makarem Hotels、Nur by Makarem、Dur Communities、Darraq、Shada 及 Dara。此外，Taiba還與洲際酒店及度假村、萬豪國際、雅高、千禧酒店及度假村和希爾頓國際等全球知名品牌建立了合作關係，進一步增強Taiba為不同類型的客人提供各種優質酒店和住宿服務的能力。

來源: AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。