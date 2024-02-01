Taiba Investments与i2i集团将携手在利雅得举办首届中国游客峰会

沙特利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为加强沙中关系和促进旅游合作，沙特领先的酒店公司Taiba Investments与中国著名的活动组织者i2i Group在著名的沙特旅游论坛上签署了一份谅解备忘录(MoU)。根据这一具有里程碑意义的协议，双方将于2024年在利雅得举办首届“中国游客峰会”。

Taiba Investments通过本土知名品牌和全球合作伙伴关系，在酒店运营、物业管理和房地产开发等领域提供广泛的服务。该集团最近通过收购Dur Hospitality扩大了其投资组合，Dur Hospitality是一家领先企业，专门提供世界级的酒店服务，并融入了正宗的沙特酒店服务。

i2i集团在将奢侈品牌、航空公司和酒店推向充满活力的中国市场方面有着20年的辉煌业绩，将为此次合作带来宝贵的专业知识。

这一革命性的盛会是沙特旅游业的一个重要进步，为进入蓬勃发展的中国市场建立了直接联系，并创造了新的市场机会。此次合作旨在突出沙特丰富的文化遗产、古老的景观、独特的景点、多样化的冒险活动，以及沙特在全球舞台上无与伦比的热情好客魅力，并邀请中国游客探索这个充满文化活力和自然迷人目的地的独特国度。

Taiba Investments酒店运营总裁Hassan Al Ahdab先生表示:“在我们王国的变革性事件中，例如2030年利雅得世博会和2034年世界杯，我们与i2i集团的合作深深植根于我们致力于打造沙特阿拉伯作为全球旅游中心的地位，为沙特阿拉伯的经济和文化景观做出贡献。这一合作反映了我们对全球伙伴关系潜力的信念，即塑造一个彰显《2030年愿景》雄心的未来。我们期待着这次旅程对我们两国产生有意义的影响，为沙特旅游和酒店业创造新的机会，并向广大中国观众展示沙特王国的独特吸引力。”

本次峰会将提供一个充满活力的议程，包括行业领袖的互动会议、文化展览、结构化网络和关于沙特景点的信息介绍，以此促进两国之间的文化交流和商业机会。

中国i2i集团首席执行官Alexander Glos评论道:“我们很高兴与Taiba Investments合作。利用我们的多维媒体产品和战略营销活动，我们的目标是扩大沙特阿拉伯多样化旅游产品的曝光率。这种伙伴关系不仅仅是一种商业冒险，这是一种共同的承诺，即在国家之间架起桥梁，创造一个超越国界的未来，并植根于创新和共同发展的精神。”

首届中国游客峰会为加强两国外交和经济关系带来了新的合作机遇。凭借i2i集团的全球网络，此次合作超越了国界，提升了沙特阿拉伯作为首要旅游目的地的国际知名度。Taiba Investments和i2i 集团将携手开创旅游合作的新时代，促进两国经济繁荣、创造就业机会和文化互动。

Taiba Investments

Taiba成立于1988年，是沙特阿拉伯王国公认的一流酒店和房地产公司。公司专业从事酒店经营、物业及设施管理、房地产开发及资产管理。其广泛而多样的投资组合包括40多处地产，涵盖酒店、住宅社区和商业广场，拥有超过5,746处地产，另有20处地产正在开发中。

Taiba致力提供卓越的酒店和住宿选择，拥有一系列专业化的沙特品牌。这包括Aqeeq Hotels、Dur Hospitality、Makarem Hotels、Nur by Makarem、Dur Communities、Darraq、Shada 及 Dara。此外，Taiba还与洲际酒店及度假村、万豪国际、雅高、千禧酒店及度假村和希尔顿国际等全球知名品牌建立了合作关系，进一步增强Taiba为不同类型的客人提供各种优质酒店和住宿服务的能力。

来源: AETOSWire

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