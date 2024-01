SLB e Equinor perfuram a maior seção de poço autônomo até o momento

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje um passo significativo em direção a operações de perfuração totalmente autônomas na plataforma brasileira Peregrino C da Equinor. As tecnologias digitais da SLB para automação de superfície, perfuração autônoma no fundo e perfuração direcional foram combinadas para permitir que 99% de uma seção de 2,6 quilômetros fosse perfurada no modo de controle autônomo. Em um programa de cinco poços, foi obtido um aumento de 60% na taxa de penetração, resultando em uma entrega mais rápida do poço que reduza os custos e as emissões de carbono.

“Este é um marco emocionante na jornada em direção às operações de perfuração totalmente autônomas”, disse Jesus Lamas, presidente de Construção de Poços da SLB. “Ao aproveitar a inteligência artificial e integrar fluxos de trabalho digitais avançados, os clientes estão percebendo melhorias em segurança e desempenho por meio da transformação digital, tornando a perfuração mais consistente e eficiente, e melhorando a pegada de carbono de suas operações.”

Especialistas multidisciplinares colaboraram para projetar e implementar fluxos de trabalho autônomos interconectados, possibilitando que o sistema perfurasse a seção de forma contínua. No piso da plataforma, tarefas manuais de manuseio de tubulações e sequenciamento de equipamentos foram automatizadas com o software DrillPilot™. O desempenho da perfuração no fundo do poço foi maximizado usando tecnologia impulsionada por IA na solução de automação DrillOps™. As soluções autônomas Neuro™ determinaram a trajetória ideal e entregaram o plano do poço, ajustando sequências de direção e parâmetros de perfuração para atingir o alvo conforme projetado pela solução coerente de planejamento de construção de poços DrillPlan™.

As soluções DrillOps e DrillPlan são aplicativos baseados em nuvem na plataforma digital Delfi™. A plataforma combina aplicativos, IA, ciência baseada em física e dados de fluxo livre para acelerar e melhorar a exploração, o desenvolvimento, a perfuração, a produção e as operações de energia nova.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com .

Declaração de precaução referente a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "espera", "é possível", "pode", "estima", "pretende", "antecipa", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quanto à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas à data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.