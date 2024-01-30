SLB与Equinor合作实现迄今为止最自主钻井

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB) 今天宣布，Equinor在巴西的Peregrino C平台向完全自主钻井作业迈出了重要一步。SLB的地面自动化、自主井底钻井和定向钻井等数字技术相结合，使2.6公里井段中99%的钻井工作能够在自主控制模式下进行。在五口井的钻井计划中，穿透率提高了60%，从而在降低成本和碳排放的同时加快了油井交付速度。

SLB建井总裁Jesus Lamas表示：“这是实现完全自主钻井作业过程中的一个激动人心的里程碑。通过利用人工智能和集成先进的数字化工作流程，客户现能够通过数字化转型，实现安全和性能的提升，使钻井作业更加统一高效，并改善其运营的碳足迹。”

多学科专家通力合作，设计并实施了互联的自主工作流程，使系统能够在该井段无缝钻井。在钻井平台上，人工钻杆操作和设备排序任务皆通过DrillPilot™软件实现自动化。DrillOps™自动化解决方案中的人工智能驱动技术最大限度地提高了井底钻孔深入率。Neuro™自主解决方案可确定最佳轨迹，并提供钻井计划，包括调整转向顺序和钻井参数，以达到DrillPlan™连贯建井规划解决方案所设定的目标。

DrillOps和DrillPlan解决方案是Delfi™数字平台上基于云的应用程序。该平台将应用程序、人工智能、物理科学和自由流动的数据相结合，以加快及改善勘探、开发、钻井、生产和新能源运营。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于前瞻性声明的警示声明

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