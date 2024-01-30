SLB和Equinor開展當前自動化程度最徹底的區段鑽井作業

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB（紐約證券交易所代號：SLB）今天宣布，Equinor的巴西Peregrino C鑽井平台施行全自動化鑽井向前邁進一大步。該平台結合SLB的地面自動化、自動底部鑽井及定向鑽井數位技術，將在一個長2.6公里的區段採用99%自動化控制模式進行鑽井作業。某個五鑽井工程應用此法後，鑽進率提高了60%，不僅加速完成油井，還減少成本與碳排放。

「在邁向全自動化鑽井作業的旅程中，這無疑是一個值得慶賀的里程碑。」SLB鑽井總裁Jesus Lamas表示，「運用人工智慧並整合先進數位化作業流程，可幫助客戶透過數位轉型提升安全性和效能，使鑽井作業更加穩定高效，減少營運時產生的碳足跡。」

來自不同領域的專家合作設計並施行互聯的自動作業流程，確保該系統能夠無縫鑽探這個區段。其鑽台的手動管件處理和設備排序任務利用DrillPilot™軟體進行自動化。自動底部鑽井則藉由DrillOps™自動化解決方案的人工智慧驅動技術發揮最大效能。Neuro™自動化解決方案找出最佳路徑、提出鑽井計劃並調整導向順序和鑽井參數，以達成由DrillPlan™的造井規劃解決方案擬定之目標。

DrillOps和DrillPlan解決方案是Delfi™數位平台上的雲端應用程式。該平台結合應用程式、人工智慧、物理科學和流動性資料加速並改進勘探、開發、鑽井、生產和新能源的作業。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com .

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」，即有關未來而非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛力」、「預測」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，例如關於部署SLB的新技術和夥伴關係或預期收益的預測或預期；關於永續性和環境事項的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型和全球氣候變遷的預測或預期；以及作業程序和科技的改進。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現SLB策略、措施或合作夥伴關係的預期效益；針對環境問題的立法和監管措施，包括應對全球氣候變遷影響的措施；監管核准和許可的時間或收到相關核准和許可；以及SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或任何此類事態變化導致影響），或者事實證明SLB的基本推斷存在問題，那麼實際成果或結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至本新聞稿發佈時的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，SLB不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

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