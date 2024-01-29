MLB同意與日本最大的旅行社JTB Corp.建立國際合作夥伴關係

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- JTB今天宣布與美國職業棒球大聯盟(MLB)建立新的多年國際合作夥伴關係。作為這項新的跨國業務合作的一部分，JTB將成為MLB世界巡迴賽的官方贊助商，並將為洛杉磯道奇隊和聖地牙哥教士隊之間的賽季揭幕戰「首爾系列賽」提供獨家國際接待套餐。3月20日至21日在首爾Gocheok SkyDome舉行的兩場系列賽是大谷翔平與山本由伸的道奇隊例行賽首秀。

作為美國職業棒球大聯盟世界巡迴賽的官方合作夥伴，JTB還將為美國以外的全球球迷提供世界巡迴賽賽事（包括首爾系列賽和倫敦系列賽）的精選貴賓門票和招待套餐。此外，作為招待套餐涵蓋的一項服務，JTB還能為亞洲球迷提供MLB例行賽門票，套餐還包括前往美國的旅行和住宿服務。

JTB總裁兼執行長Eijiro Yamakita表示：「去年，我們經歷了全球旅遊和活動需求的急劇上升，因為我們終於擺脫了疫情帶來的大部分挑戰。現在，我們清楚地看到，市場對那種真實和振奮人心的體驗的需求非常強烈。在這種情況下，MLB將棒球比賽的美妙體驗帶給全世界人民的承諾給我們留下了深刻的印象，因為這與我們『完美時刻，始終如一』的品牌口號不謀而合。我們已經做好準備，憑藉我們堅實可靠的全球網路、知識和熱情好客，為人們創造享受棒球的機會。」

美國職業棒球大聯盟商業和媒體部副總幹事Noah Garden表示：「隨著MLB過去十年在國際上的知名度不斷提高，我們一直專注於在海外發展和壯大棒球運動。由於我們的全球活動計畫日益雄心勃勃，我們需要能夠與我們的抱負相匹配並與我們緊密合作的重要商業合作夥伴，以不斷擴大全球棒球愛好者的數量。我們相信JTB能夠提供這種重要的支援，我們期待著就世界巡迴賽與之密切合作。」

JTB是一家總部設在東京的國際旅行社，60年前在紐約設立了辦事處。隨著日本海外旅遊的開放，JTB經營了大量的海外旅遊業務，並始終保持著亞洲一流旅行社的地位。近年來，JTB已協助數以千計的日本棒球迷前往美國和加拿大觀看日本球員在MLB中的精彩表現，同時與MLB的許多俱樂部建立了牢固的合作關係。

關於JTB

JTB在35個國家/地區設有159個辦事處，不僅處理來自日本的國際旅遊業務需求，還經營來自世界各個國家和地區的國際旅遊業務。近年來，JTB重點發展體育接待業務，利用其在日本接待方面的優勢和海外辦事處網路的強大合作關係，為各類客戶，特別是企業客戶提供貼心周到的服務。透過與MLB的合作，JTB的全體同仁將全力以赴，使美國職業棒球大聯盟比賽的旅行套餐成為客戶的寶貴體驗。

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關於美國職業棒球大聯盟

美國職業棒球大聯盟(MLB)是美國最具歷史意義的職業體育聯盟，由美國和加拿大的30家成員俱樂部組成，代表著職業棒球運動的最高水準。在大聯盟總幹事Robert D. Manfred, Jr.的帶領下，MLB不斷致力於在美國、加拿大和世界各地的社群中產生影響力，使這項運動在社會中發揮更大的作用，並貫穿於棒球業務、行銷、社群關係和社會責任工作的各個層面。目前，MLB的競技均衡性達到了創紀錄的水準，透過向世界各地的球迷提供節目和內容，不斷擴大其全球影響力。本賽季，MLB.TV在比賽場次和觀看時長方面均創下紀錄。隨著MLB Network和MLB數位平台不斷取得成功，MLB繼續為其球迷尋求創新方式，以享受美國的這項全民娛樂和真正的全球性賽事。如欲瞭解有關美國職業棒球大聯盟的更多資訊，請造訪www.MLB.com。

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