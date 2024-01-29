MLB同意与日本最大的旅行社JTB Corp.建立国际合作伙伴关系

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- JTB今天宣布与美国职业棒球大联盟(MLB)建立新的多年国际合作伙伴关系。作为这项新的跨国业务合作的一部分，JTB将成为MLB世界巡回赛的官方赞助商，并将为洛杉矶道奇队和圣地亚哥教士队之间的赛季揭幕战“首尔系列赛”提供独家国际接待套餐。3月20日至21日在首尔Gocheok SkyDome举行的两场系列赛是大谷翔平与山本由伸的道奇队常规赛首秀。

作为美国职业棒球大联盟世界巡回赛的官方合作伙伴，JTB还将为美国以外的全球球迷提供世界巡回赛赛事（包括首尔系列赛和伦敦系列赛）的精选贵宾门票和招待套餐。此外，作为招待套餐涵盖的一项服务，JTB还能为亚洲球迷提供MLB常规赛门票，套餐还包括前往美国的旅行和住宿服务。

JTB总裁兼首席执行官Eijiro Yamakita表示：“去年，我们经历了全球旅游和活动需求的急剧上升，因为我们终于摆脱了疫情带来的大部分挑战。现在，我们清楚地看到，市场对那种真实和振奋人心的体验的需求非常强烈。在这种情况下，MLB将棒球比赛的美妙体验带给全世界人民的承诺给我们留下了深刻的印象，因为这与我们‘完美时刻，始终如一’的品牌口号不谋而合。我们已经做好准备，凭借我们坚实可靠的全球网络、知识和热情好客，为人们创造享受棒球的机会。”

美国职业棒球大联盟商业和媒体部副总干事Noah Garden表示：“随着MLB过去十年在国际上的知名度不断提高，我们一直专注于在海外发展和壮大棒球运动。由于我们的全球活动计划日益雄心勃勃，我们需要能够与我们的抱负相匹配并与我们紧密合作的重要商业合作伙伴，以不断扩大全球棒球爱好者的数量。我们相信JTB能够提供这种重要的支持，我们期待着就世界巡回赛与之密切合作。”

JTB是一家总部设在东京的国际旅行社，60年前在纽约开设了办事处。随着日本海外旅游的开放，JTB经营了大量的海外旅游业务，并始终保持着亚洲领先旅行社的地位。近年来，JTB已帮助数以千计的日本棒球迷前往美国和加拿大观看日本球员在MLB中的精彩表现，同时与MLB的许多俱乐部建立了牢固的合作关系。

关于JTB

JTB在35个国家/地区设有159个办事处，不仅处理来自日本的国际旅游业务需求，还经营来自世界各个国家和地区的国际旅游业务。近年来，JTB重点发展体育接待业务，利用其在日本接待方面的优势和海外办事处网络的强大合作关系，为各类客户，特别是企业客户提供贴心周到的服务。通过与MLB的合作，JTB的全体同仁将全力以赴，使美国职业棒球大联盟比赛的旅行套餐成为客户的宝贵体验。

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关于美国职业棒球大联盟

美国职业棒球大联盟(MLB)是美国最具历史意义的职业体育联盟，由美国和加拿大的30家成员俱乐部组成，代表着职业棒球运动的最高水平。在大联盟总干事Robert D. Manfred, Jr.的带领下，MLB不断致力于在美国、加拿大和世界各地的社区中产生影响力，使这项运动在社会中发挥更大的作用，并贯穿于棒球业务、营销、社区关系和社会责任工作的各个方面。目前，MLB的竞技均衡性达到了创纪录的水平，通过向世界各地的球迷提供节目和内容，不断扩大其全球影响力。本赛季，MLB.TV在比赛场次和观看时长方面均创下纪录。随着MLB Network和MLB数字平台不断取得成功，MLB继续为其球迷寻求创新方式，以享受美国的这项全民娱乐和真正的全球性赛事。如需了解有关美国职业棒球大联盟的更多信息，请访问www.MLB.com。

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