Energy Vault签订覆盖南部非洲的10年许可和特许权使用费协议，扩大重力储能的全球业务范围

加州西湖村和南非开普敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电网级可持续储能解决方案的领导者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV）（简称“Energy Vault”或“公司”）今天宣布，该公司已在南部非洲发展共同体(SADC)地区签署了一项新的许可和特许权使用费协议。该协议于2023年第四季度与Gravity Energy Storage Solutions (Pty) Ltd (GESSOL)签订。GESSOL是一家专注于南部非洲储能部署的联合体公司，包括该地区最大的工程、采购和施工(“EPC”)上市公司之一、将负责为所有工程设计、采购和施工活动提供支持的WBHO (JSE: WBO)，以及泛非项目工程集团iX Engineers和商业开发商Sizana Solutions。他们自2019年以来一直与 Energy Vault合作开发南非的储能解决方案市场。虽然许可和特许权使用费协议的范围包括Energy Vault的重力储能系统(GESS)及其相关的VaultOS™能源管理系统(EMS)，但联合体公司还将在SADC地区内投标Energy Vault领先的短时电池和超长时绿色氢混合系统组合项目，以解决能源转移和微电网开发问题，从而为公用事业、采矿和工业部门提供服务。

该多年期协议预计将促进数千兆瓦时(GWh)的长期Energy Vault GESS部署，以满足SADC地区的储能需求，预计到2035年，该地区的储能需求将超过125 GWh。除技术许可收入外，Energy Vault还将在每个项目的整个运营期内获得基于项目收入的特许权使用费，包括软件和维护收入。

根据协议条款，GESSOL将拥有在整个SADC地区部署Energy Vault重力储能技术组合和VaultOS的独家权利。SADC是一个拥有16个成员国的区域经济共同体，其使命是促进可持续和公平的经济增长和社会经济发展。SADC的成员国包括：安哥拉、博茨瓦纳、科摩罗、刚果民主共和国、斯威士兰、莱索托、马达加斯加、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、塞舌尔、南非、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦。

GESSOL总监Les Lange表示：“ 我们进行了广泛的尽职调查，以便为SADC地区提供最经济、高效、灵活和可持续的长期储能解决方案，Energy Vault的重力存储技术是我们的不二之选。南部非洲是一个快速发展的地区，能源需求与日俱增，过去一直使用燃煤电厂来满足能源需求。SADC地区的经济发展对提高生活质量至关重要，但我们需要迅速让该地区摆脱煤炭，以同时减少碳排放和实现经济增长。储能对于在SADC地区扩大清洁、基荷型可再生能源的规模至关重要，我们相信，凭借Energy Vault的GESS和能源管理软件，以及其可解决短期和超长期问题的更广泛的储能产品组合，我们能够实现这一目标。”

Energy Vault-GESSOL协议汇集了世界一流的EPC和项目工程公司，他们将合作开展Energy Vault GESS项目部署，其中包括SADC地区最大的民用建筑EPC承包商之一WBHO，以及SADC地区最大的泛非工程设计和咨询公司之一iX Engineers。

WBHO项目部总监Russell Adams表示：“ 鉴于Energy Vault独特的重力存储系统在整个非洲的巨大潜力，我们很高兴能发挥主导作用，实现Energy Vault-GESSOL协议所涵盖的部署工作。作为南部非洲的EPC承包商，我们非常期待与我们的许可合作伙伴以及重要的本地人才库和供应链一起，发挥我们的经验和专业知识优势，从而在该地区快速加快脱碳工作的过程中，部署包含大量本地贡献的Energy Vault技术，助力该地区的能源转型。”

根据SADC的数据，自2007年以来，电力短缺问题一直困扰着该地区，该地区只有50%的居民用上了电，只有32%的农村地区有电可用，而北非国家的用电普及率已达到100%。此外，煤炭目前贡献了南部非洲62%的发电量。我们相信，Energy Vaults的重力技术以及其他电化学和绿色氢气微电网解决方案组合能够为加快该地区的清洁能源转型做出贡献。

根据国际可持续发展研究所的2023年报告，南非的电力系统已经陷入危机，国家电力公司Eskom已无法提供足够的电力来平衡需求。为此，频繁的计划性停电（俗称拉闸限电）变得越来越普遍，2023年是有记录以来拉闸限电最严重的一年。报告指出，为解决电力供应短缺问题，电网储能有助于优化现有发电设备的使用，并最大限度地利用现有电网。

Energy Vault在南部非洲的扩张标志着该公司的重力储能产品组合正以强劲的全球势头进入另一个不断增长的大型储能市场。该公司最近宣布在中国这个全球最大的储能市场又部署了五个3.3GWh的EVx GESS。Energy Vault于2022年初宣布在中国采用类似的许可和特许权使用费模式。2023年9月，首个EVx系统开始与国家电网并网，目前正在如东进行最终调试，所有电力基础设施均已就位，国家电网正直接为该系统供电。我们预计，如东EVx系统（25 MW、100 MWh、超过35年的技术寿命）将成为世界上首个商业化、电网规模的重力储能系统，可为抽水蓄能电站等历史悠久的长技术寿命储能资产提供更可持续、更灵活的替代方案。我们还预计，Energy Vault在中国的合作伙伴China Tianying最近公布的项目将使该市场的EVx部署总数达到七个，总计3.3 GWh，项目规模超过10亿美元。

Energy Vault董事长兼首席执行官Robert Piconi表示：“ 很高兴能与GESSOL及其联合体合作伙伴合作，将我们独特的重力存储技术和更广泛的储能产品组合推向市场，以最有效地解决该地区的可再生能源和脱碳问题。南非正在经历重大的能源转型，由于目前对燃煤发电厂的依赖，南非是世界上人均排放量最高的国家之一。在整个SADC地区，只有一半的居民用上了电，其中62%的电力来自煤炭。我们相信，我们与GESSOL签订的许可和特许权使用费协议将使我们的Energy Vault重力储能技术得以迅速推广，从而提高可再生能源发电能力，缓解‘拉闸限电’现象，并通过我们的软件应用优化电网性能，并为间歇性可再生能源发电提供必要的补充，以确保电网的弹性。此外，我们还向GESSOL提供了全部储能产品组合，这些产品组合可以独特地满足多种储能期限需求和客户用例，以加快整个SADC地区的部署，其明确目标是在减少该地区排放以实现气候目标方面发挥重要作用，同时推动可持续经济发展。”

关于Energy Vault

Energy Vault®开发和部署公用事业规模的储能解决方案，旨在改变世界可持续储能的方式。该公司的综合产品包括专有的基于重力的存储、电池存储和绿色氢能存储技术。每个存储解决方案都由该公司不限硬件技术的能源管理系统软件和集成平台提供支持。Energy Vault的创新技术组合是行业独有的，可提供定制的短期和长期储能解决方案，帮助公用事业公司、独立电力生产商和大型工业能源用户在保持电力可靠性的同时大幅降低平准化能源成本。Energy Vault的EVx™重力储能技术利用能够整合废物进行有益再利用的环保材料，促进了向循环经济的转变，同时加快了客户向全球清洁能源转型。请访问www.energyvault.com了解更多信息。

关于WBHO

WBHO是南部非洲最大的建筑公司之一，在约翰内斯堡证券交易所(JSE: WBO)上市。WBHO致力于遵循安全、质量和可靠性文化。WBHO背后的驱动力是一群兢兢业业、亲力亲为的管理专业人员组成的核心团队，他们在非洲、澳大利亚和英国的大型建筑项目中积累了数十年的经验。WBHO的业务活动涵盖整个建筑领域，分为三个主要运营部门——建筑施工、土木工程和道路与土方工程，以及一个专注于基础设施开发和能源项目的项目部。WBHO被评为2019年JSE最有能力的公司，并为自己是一家努力在整个建筑价值链中为尽可能多的利益相关者赋能的公司而感到自豪。如需了解更多信息，请访问：https://www.wbho.co.za/

关于iX engineers

iX engineers是一家南非的工程设计和咨询公司，业务遍及非洲大陆并以此为豪。iX坚定致力于开发以业务为导向的解决方案，对人类产生直接而积极的影响，这是它的动力所在。iX运营的基础依赖于Ubuntu原则——这是一个非洲谚语，意为“因你而存在”。iX engineers致力于结合科学与艺术，解决复杂的基础设施挑战，其兢兢业业的高技能专业团队专精于土木、结构、化学、工艺、电气和机械工程，以及仪器仪表和项目管理等各个领域。凭借对非洲大陆地缘政治和社会经济环境的深入了解，iX团队利用他们多样化的经验，在非洲交付具有突破性和重大意义的项目。iX执行项目时对安全、健康和对人类生命、资产及环境的风险秉承零容忍的态度。iX以其开发可持续基础设施的宗旨而受到赞誉，旨在为非洲创造一个充满机遇的未来。

关于Sizana Solutions

Sizana Solutions通过先进的储能和管理解决方案促进南部非洲的可再生能源部署。该公司自2019年起与Energy Vault合作，致力于优化客户的能源需求，协助客户采购能源产品组合，并通过Energy Vault智能存储解决方案进行优化存储和调度。

关于GESSOL

GESSOL是一家特殊目的公司，与Energy Vault签订了SADC地区的独家许可和特许权使用费协议。它由多家公司组成，能够有效地在该地区大力推广Energy Vault GESS系统。该联盟包括WBHO、iX engineers和Sizana Solutions。WBHO将履行EPC职能，iX engineers将履行设计采购与施工管理(EPCM)职能，Sizana Solutions将负责业务开发职能。自2019年以来，Sizana一直是Energy Vault在该地区的指定顾问，并已在能源利益相关者的各个领域建立了庞大的GESS潜在客户渠道。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映了Energy Vault当前对公司运营和财务业绩等方面的看法。前瞻性陈述包括与可能或假设的未来运营结果相关的信息，其中包括对我们的商业计划和战略的描述。这些陈述通常包括“预期”、“期望”、“建议”、“计划”、“相信”、“打算”、“预计”、“预测”、“估计”、“目标”、“预估”、“应该”、“可能”、“将会”、“也许”、“或许”、“将”以及其他类似的表达。这些前瞻性陈述或预测建立在我们目前的预期、计划和假设的基础上，这些预期、计划和假设是根据我们在行业中的经验以及我们对历史趋势、当前条件、预期的未来发展和我们认为在当时情况下合适的其他因素的理解而做出的。这些前瞻性陈述是基于我们的信念、假设和对未来业绩的预期，同时考虑到我们目前所掌握的信息。这些前瞻性陈述只是基于我们当前的期望和对未来事件的预测而做出的预测。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。这些重大风险和不确定性包括我们的战略、扩张计划、客户机会、未来运营、未来财务状况、预计收入和损失、预计成本、前景和计划的变化；我们的预订量和积压订单与未来收入之间的不确定性；无法保证非约束性意向书和其他意向表示能带来约束性订单或销售额；我们的产品可能存在或据称存在缺陷或出现其他故障；我们的业务模式和增长战略的实施、市场接受度和成功度；我们发展和维护我们的品牌和声誉的能力；与我们的业务、竞争对手和行业有关的发展和预测；我们的供应商能否及时交付建造储能系统所需的组件或原材料；流行病对我们业务的影响以及我们可能采取的应对措施；我们对获得和维护知识产权保护以及不侵犯他人权利的能力的期望；对我们成为《JOBS法案》界定的新兴成长型公司的时间的预期；我们未来的资金需求以及现金的来源和使用；我们为运营和未来发展获得资金的能力；我们的业务、扩张计划和机会，以及我们在截至2023年9月30日的Form 10-Q季度报告以及截至2022年12月31日的Form 10-K年报中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素。这些因素可能在我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时更新，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov查阅。新的风险会不时出现，我们的管理层不可能预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。我们在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布当日的情况，并且完全适用于本新闻稿中包含的警告性声明。无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非适用法律要求，我们概不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务。请勿过分依赖我们的前瞻性陈述。

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