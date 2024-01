Energy Vault expande sua presença global no armazenamento de energia por gravidade com um contrato de licença e royalties de 10 anos que abrange o sul da África

License executed with GESSOL (Pty), a South Africa-based consortium including WBHO, one of the largest listed EPC companies in Southern Africa (JSE: WBO), iX Engineers and Sizana Solutions (Graphic: Business Wire)

WESTLAKE VILLAGE, Califórnia e CIDADE DO CABO, África do Sul--(BUSINESS WIRE)--A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” ou a “Empresa”), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje que assinou um novo contrato de licenciamento e royalties na região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). O acordo foi firmado no quarto trimestre de 2023 com a Gravity Energy Storage Solutions (Pty) Ltd (GESSOL), uma empresa de consórcio com foco em implementações de armazenamento de energia na África Austral, e inclui uma das maiores empresas de engenharia, aquisição e construção (“EPC”) listadas na região, a WBHO (JSE: WBO), que apoiará todas as atividades de engenharia, aquisição e construção, como também o grupo pan-africano de engenharia de projetos iX Engineers e a desenvolvedora comercial Sizana Solutions, que tem sido parceira da Energy Vault desde 2019 no desenvolvimento do mercado sul-africano de soluções de armazenamento de energia. Embora o escopo do contrato de licença e royalties inclua os sistemas de armazenamento de energia por gravidade (GESS) da Energy Vault e seu sistema de gerenciamento de energia (EMS) VaultOS™ associado, as empresas do consórcio também estão licitando o portfólio líder da Energy Vault de sistemas híbridos de bateria de curta duração e hidrogênio verde de duração ultralonga no território da SADC para abordar a mudança de energia e o desenvolvimento de microrredes para atender aos setores de serviços públicos, mineração e industrial.

Espera-se que o acordo plurianual facilite implantações de sistemas GESS de várias gigawatt-horas (GWh) de longa duração para contribuir com as necessidades de armazenamento de energia da região da SADC, estimadas em mais de 125 GWh até 2035. Além da receita de licenciamento de tecnologia, a Energy Vault receberá royalties de receita de projeto ao longo da vida operacional de cada projeto, incluindo receitas de software e manutenção.

Segundo os termos do acordo, a GESSOL terá direitos exclusivos para implantar o portfólio de tecnologia de armazenamento de energia por gravidade da Energy Vault e o VaultOS em toda a região da SADC, uma comunidade econômica regional de 16 Estados-membros com a missão de promover crescimento econômico sustentável e equitativo e desenvolvimento socioeconômico. Os Estados-membros da SADC são: Angola, Botsuana, Comores, República Democrática do Congo, Essuatíni, Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurício, Moçambique, Namíbia, Seychelles, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue

“ Realizamos uma extensa due diligence para trazer a solução de armazenamento de energia de longa duração mais econômica, eficiente, flexível e sustentável para a região da SADC e a tecnologia de armazenamento por gravidade da Energy Vault é a escolha certa”, disse Les Lange, diretor da GESSOL. “ O sul da África é uma região em rápido desenvolvimento, com demanda crescente de energia, que historicamente tem sido atendida por usinas a carvão. O desenvolvimento econômico na região da SADC é fundamental para a melhoria da qualidade de vida, mas precisamos rapidamente eliminar o carvão da região para, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de carbono e expandir nossa economia. O armazenamento de energia é fundamental para o aumento da escala de energia renovável limpa e de base na região da SADC e estamos confiantes de que, com o GESS e o software de gerenciamento de energia da Energy Vault, como também com seu portfólio mais amplo de armazenamento de energia, que pode atender tanto a durações mais curtas quanto a ultralongas, podemos alcançar esse objetivo.”

O acordo Energy Vault-GESSOL reúne uma coalizão de empresas de Engenharia EPC e Projeto de classe mundial que se associarão para a implementação do projeto GESS da Energy Vault, incluindo a WBHO, uma das maiores empreiteiras de construção civil EPC na região da SADC, e a iX Engineers, uma das maiores empresas pan-africanas de design e consultoria de engenharia na região da SADC.

“ Dado o significativo potencial pan-africano dos exclusivos sistemas de armazenamento por gravidade da Energy Vault, estamos entusiasmados em desempenhar um papel de liderança na concretização dos projetos abrangidos pelo acordo Energy Vault-GESSOL”, disse Russell Adams, diretor da Divisão de Projetos, WBHO. “ Com nossos parceiros licenciados e nossa importante base de habilidades locais e cadeia de suprimentos, como empreiteiros EPC no sul da África, estamos ansiosos para trazer nossa experiência e conhecimento para garantir que a implantação da tecnologia da Energy Vault, que incorpora um conteúdo local substancial, possa contribuir para a transição energética na região, acelerando rapidamente seus esforços de descarbonização.”

De acordo com a SADC, a escassez de eletricidade tem prejudicado a região desde 2007, onde apenas 50% dos residentes têm acesso à eletricidade e apenas 32% das áreas rurais da região têm acesso, enquanto os países do norte da África alcançaram 100% de acesso à eletricidade. Além disso, o carvão fornece atualmente 62% da geração de energia no sul da África. Acreditamos que a tecnologia de gravidade da Energy Vaults e o portfólio de outras soluções de microrredes eletroquímicas e de hidrogênio verde podem contribuir para a aceleração dos cronogramas de transição de energia limpa da região.

Segundo um relatório de 2023 do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, o sistema de energia da África do Sul entrou em crise, e a empresa nacional de eletricidade, Eskom, não consegue mais fornecer suprimento suficiente para equilibrar a demanda. Em resposta, os frequentes cortes de energia programados (comumente conhecidos como corte de carga) se tornaram mais prevalentes e 2023 foi o pior ano já registrado em termos de corte de energia. O relatório observa que, para solucionar o déficit no fornecimento de eletricidade, o armazenamento em rede pode contribuir para otimizar o uso da geração de energia existente e maximizar o uso da rede existente.

A expansão da Energy Vault para o sul da África representa o forte momentum global da empresa com seu portfólio de armazenamento de energia por gravidade em outro mercado de armazenamento de energia grande e em crescimento. A empresa anunciou recentemente cinco implantações adicionais de GESS EVx de 3,3 GWh na China, o maior mercado de armazenamento de energia do mundo, onde a Energy Vault implementou um modelo semelhante de licença e royalties anunciado no início de 2022. O processo de interconexão com a rede estadual começou em setembro de 2023 para o primeiro sistema EVx, que está em fase final de comissionamento em Rudong, com toda a infraestrutura de energia no local e com a rede estadual alimentando diretamente o sistema. Esperamos que o sistema Rudong EVx (25 MW, 100 MWh, +35 anos de vida técnica) seja o primeiro sistema comercial de armazenamento de energia por gravidade em larga escala a oferecer uma alternativa mais sustentável e flexível aos ativos históricos de armazenamento de energia de longa vida técnica, como usinas de bombeamento hidrelétrico, que ainda representam mais de 90% de todo o armazenamento de energia globalmente. Também esperamos que os projetos recentemente anunciados com a China Tianying, parceira da Energy Vault na China, tragam o número total de implantações EVx nesse mercado para sete, totalizando 3,3 GWh, ou mais de US$ 1 bilhão em escopo de projeto.

“ Estou entusiasmado por trabalhar com a GESSOL e seus parceiros de consórcio para levar nossa tecnologia exclusiva de armazenamento por gravidade e nosso portfólio mais amplo de armazenamento de energia para o mercado, com a finalidade de atender melhor as demandas de descarbonização e renovação da região”, disse Robert Piconi, presidente e CEO da Energy Vault. “ A África do Sul está passando por uma transição energética significativa e tem uma das maiores emissões per capita do mundo, devido à sua atual dependência de usinas elétricas movidas a carvão. Na região mais ampla da SADC, apenas metade de todos os residentes tem acesso à eletricidade, 62% da qual é alimentada por carvão. Acreditamos que nosso contrato de licenciamento e royalties com a GESSOL permite a rápida expansão de nossa tecnologia de armazenamento de energia por gravidade Energy Vault para aumentar a capacidade de energia renovável, suavizar a ‘queda de carga’, otimizar o desempenho da rede por meio de nossos aplicativos de software e fornecer um complemento necessário à geração renovável intermitente para garantir a resiliência da rede. Além disso, disponibilizamos para a GESSOL todo o nosso portfólio de armazenamento de energia, que pode atender de forma exclusiva a várias necessidades de duração de armazenamento e casos de uso de clientes para acelerar as implementações em toda a região da SADC, com o objetivo claro de desempenhar um papel significativo na redução das emissões da região para atender às metas climáticas e, ao mesmo tempo, impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável.”

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault® desenvolve e implanta soluções de armazenamento de energia em escala de utilidade projetadas para transformar a abordagem do mundo em relação ao armazenamento de energia sustentável. As ofertas abrangentes da empresa incluem tecnologias proprietárias de armazenamento baseado em gravidade, armazenamento de bateria e armazenamento de energia de hidrogênio verde. Cada solução de armazenamento é compatível com o software do sistema de gerenciamento de energia da empresa, tecnologicamente agnóstico, e pela plataforma de integração. Única no setor, o portfólio de tecnologia inovadora da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta e longa duração para ajudar as concessionárias, produtores de energia independentes e grandes usuários industriais de energia a reduzir significativamente os custos de energia nivelada, mantendo a confiabilidade do fornecimento de energia. Utilizando materiais ecológicos com a capacidade de integrar materiais reciclados para reutilização benéfica, a tecnologia de armazenamento de energia por gravidade EVx™ da Energy Vault está facilitando a transição para uma economia circular, ao mesmo tempo que acelera a transição global para energia limpa para seus clientes. Visite www.energyvault.com para mais informações.

Sobre a WBHO

A WBHO é uma das maiores construtoras do sul da África e está listada na Bolsa de Valores de Joanesburgo (JSE: WBO). A WBHO tem o compromisso de seguir uma cultura de segurança, qualidade e confiabilidade. A força motriz por trás da WBHO é um núcleo de profissionais de gerenciamento dedicados e práticos, cuja experiência abrange décadas de grandes projetos de construção na África, na Austrália e no Reino Unido. As atividades da WBHO abrangem todo o espectro da construção e estão divididas em três divisões operacionais principais – Construção de edifícios, engenharia civil e estradas e terraplenagem e uma divisão de Projetos voltada para o desenvolvimento de infraestrutura e projetos de energia. Classificada como a empresa mais capacitada na JSE em 2019, a WBHO se orgulha de ser uma empresa que se esforça para capacitar o maior número possível de partes interessadas em toda a cadeia de valor da construção. Para obter mais informações, acesse: https://www.wbho.co.za/

Sobre a iX engineers

A iX engineers é uma empresa de design e consultoria de engenharia sul-africana, com operações em todo o continente africano. A determinação da iX em criar soluções orientadas para negócios que impactam diretamente e positivamente a humanidade é seu fator motivador. A base das operações da iX se baseia no princípio do Ubuntu – um provérbio africano que significa “Eu sou porque você é”. A iX engineers está comprometida em combinar ciência e arte para enfrentar desafios complexos de infraestrutura, com uma equipe dedicada de profissionais altamente qualificados especializados em engenharia civil, estrutural, química, processos, elétrica e mecânica, como também instrumentação e gerenciamento de projetos. A equipe da iX possui conhecimento intrincado do cenário geopolítico e socioeconômico do continente africano, usando suas diversas experiências para entregar projetos inovadores e significativos no continente. A iX executa projetos com tolerância zero a danos à segurança, saúde e risco para a vida humana, ativos e meio ambiente. A iX é celebrada por seu propósito de desenvolver infraestrutura sustentável para criar um futuro de oportunidades para a África.

Sobre a Sizana Solutions

A Sizana Solutions facilita a implantação de energia renovável no sul da África com soluções avançadas de armazenamento e gerenciamento de energia. A empresa tem uma parceria com a Energy Vault desde 2019. Eles otimizam as necessidades de energia de seus clientes e os ajudam a adquirir combinações de fontes de energia que são armazenadas e despachadas de forma ideal por meio de soluções inteligentes de armazenamento da Energy Vault.

Sobre a GESSOL

A GESSOL é uma empresa de propósito específico criada para executar um contrato exclusivo de licença e royalties para a região da SADC com a Energy Vault. Ela é composta por um consórcio de empresas que podem efetivamente executar uma implantação significativa dos sistemas Energy Vault GESS na região. O consórcio inclui a WBHO, a iX engineers e a Sizana Solutions. A WBHO desempenhará a função de EPC, a iX engineers a função de EPCM e a Sizana Solutions a função de desenvolvimento de negócios. A Sizana tem sido a consultora nomeada para a Energy Vault na região desde 2019 e construiu um pipeline considerável de clientes potenciais da GESS em todo o espectro de partes interessadas em energia.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas que refletem as visões atuais da Empresa com relação, entre outras coisas, às operações e ao desempenho financeiro da Empresa. As declarações prospectivas incluem informações relativas a resultados futuros possíveis ou presumidos de operações, incluindo descrições de nosso plano de negócios e estratégias. Essas declarações geralmente incluem palavras como “antecipar”, “esperar”, “sugerir”, “planejar”, “acreditar”, “pretender”, “projetar”, “prever”, “estimar”, “metas”, “projeções”, “deveria”, “poderia”, “iria”, “pode”, “poderia”, “irá” e outras expressões semelhantes. Baseamos essas declarações ou projeções prospectivas em nossas expectativas, planos e suposições atuais, que fizemos à luz de nossa experiência em nosso setor, como também em nossas percepções de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que acreditamos serem apropriados sob as circunstâncias do momento. Essas declarações prospectivas são baseadas em nossas crenças, suposições e expectativas de desempenho futuro, tendo em conta as informações atualmente disponíveis para nós. Essas declarações prospectivas são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações sejam substancialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades de clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza de que nossas reservas e pendências sejam equivalentes a receitas futuras; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculantes e outras indicações de interesse possam resultar em pedidos ou vendas vinculantes; a possibilidade de nossos produtos apresentarem ou supostamente apresentarem defeitos ou outras falhas; a implementação, a aceitação do mercado e o sucesso de nosso modelo de negócios e de nossa estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções relacionados a nossos negócios, nossos concorrentes e o setor; a capacidade de nossos fornecedores de entregar os componentes ou as matérias-primas necessárias para a construção de nossos sistemas de armazenamento de energia em tempo hábil; o impacto de epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a elas; nossas expectativas em relação à nossa capacidade de obter e manter a proteção da propriedade intelectual e não infringir os direitos de terceiros; expectativas em relação ao tempo durante o qual seremos uma empresa de crescimento emergente de acordo com a Lei JOBS; nossas necessidades futuras de capital e fontes e usos de caixa; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; nossos negócios, planos de expansão e oportunidades e outros fatores importantes discutidos sob o título “Fatores de risco” em nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023 e em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme esses fatores podem ser atualizados periodicamente em seus outros registros junto à SEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Novos riscos surgem ocasionalmente e não é possível para nossa gerência prever todos os riscos, nem podemos avaliar o impacto de todos os fatores em nossos negócios ou a extensão em que qualquer fator, ou combinação de fatores, pode fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado à imprensa refere-se apenas à data deste comunicado à imprensa e é expressamente qualificada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste comunicado à imprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar nem de revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido por quaisquer leis aplicáveis. Você não deve depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.