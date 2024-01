Energy Vault élargit sa présence mondiale pour le stockage d’énergie par gravité avec un accord de licence et de redevances de 10 ans couvrant l’Afrique australe

License executed with GESSOL (Pty), a South Africa-based consortium including WBHO, one of the largest listed EPC companies in Southern Africa (JSE: WBO), iX Engineers and Sizana Solutions (Graphic: Business Wire)

WESTLAKE VILLAGE, Calif. et LE CAP, Afrique du Sud--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault » ou la « société »), leader des solutions de stockage d’énergie durables pour les réseaux, annonce aujourd’hui la signature d’un nouvel accord de licence et de redevances dans la région de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). L’accord a été signé au quatrième trimestre 2023 avec Gravity Energy Storage Solutions (Pty) Ltd (GESSOL), une société de consortium axée sur les déploiements de stockage d’énergie en Afrique australe, et comprend WBHO (JSE : WBO), une des plus grandes sociétés d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (« EPC ») cotées dans la région, qui soutiendra toutes les activités d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction, ainsi que le groupe panafricain d’ingénierie de projets iX Engineers, et le développeur commercial Sizana Solutions, qui est associé à Energy Vault depuis 2019 dans le développement du marché sud-africain des solutions de stockage d’énergie. Alors que le champ d’application de l’accord de licence et de redevances inclut les systèmes de stockage d’énergie par gravité (GESS) d’Energy Vault et leur système de gestion de l’énergie (EMS) associé VaultOS™, les sociétés du consortium proposent également le portefeuille leader d’Energy Vault de batteries courte durée et de systèmes hybrides à l'hydrogène vert très longue durée sur le territoire de la SADC pour accompagner la transition énergétique et le développement de microréseaux afin de desservir les secteurs des services publics, miniers et industriels.

L’accord pluriannuel devrait permettre le déploiement de plusieurs gigawattheures (GWh) de GESS Energy Vault longue durée afin de contribuer aux besoins de stockage d’énergie de la région SADC, estimés à plus de 125 GWh d’ici 2035. En plus des revenus liés aux licences technologiques, Energy Vault recevra une redevance sur les revenus pendant toute la durée d’exploitation de chaque projet, y compris les revenus liés aux logiciels et à la maintenance.

En vertu des clauses de l’accord, GESSOL disposera des droits exclusifs pour déployer le portefeuille de technologies de stockage d’énergie par gravité d’Energy Vault et VaultOS dans la région SADC, une communauté économique régionale de 16 États membres ayant pour mission de promouvoir une croissance économique et un développement socio-économique durables et équitables. Les États membres de la SADC sont composés de : Angola, Botswana, Comores, République démocratique du Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

« Nous avons mené une diligence raisonnable approfondie pour apporter la solution de stockage d’énergie longue durée la plus économique, efficiente, flexible et durable dans la région SADC, et la technologie de stockage par gravité d’Energy Vault était un le choix évident », déclare Les Lange, directeur de GESSOL. « L’Afrique australe est une région en développement rapide avec une demande d’énergie croissante, qui a été historiquement satisfaite par des centrales au charbon. Le développement économique de la région SADC est essentiel pour améliorer la qualité de vie, mais nous devons rapidement nous éloigner du charbon pour réduire simultanément les émissions de carbone et faire croître notre économie. Le stockage d’énergie est essentiel pour la mise à l’échelle des énergies renouvelables propres et de base dans la région SADC et nous sommes convaincus qu’avec le GESS et le logiciel de gestion de l’énergie d’Energy Vault, ainsi que son portefeuille élargi de solutions de stockage d’énergie capable de couvrir à la fois une durée courte et ultra-longue, nous pouvons atteindre cet objectif. »

L’accord Energy Vault-GESSOL rassemble une coalition d’entreprises EPC et d’ingénierie de projets de classe mondiale qui s’associeront en vue du déploiement de projets Energy Vault GESS. Cette coalition comprend notamment WBHO, l’un des plus grands entrepreneurs EPC de construction civile de la région SADC, et iX Engineers, un des plus grands cabinets panafricains de conception et de conseil en génie dans la région SADC.

« Compte tenu du potentiel panafricain important des systèmes de stockage par gravité d’Energy Vault, nous sommes ravis de jouer un rôle de premier plan dans les déploiements couverts par l’accord Energy Vault-GESSOL », déclare Russell Adams, directeur, division des projets, WBHO. « Avec nos partenaires de licence et notre importante base de compétences locales et notre chaîne d’approvisionnement, en tant qu’entrepreneur EPC en Afrique australe, nous nous réjouissons à la perspective de mettre à profit notre expérience et notre expertise afin que le déploiement de la technologie d’Energy Vault, qui intègre des ressources locales substantielles, puisse contribuer à la transition énergétique dans une région qui travaille à accélérer ses efforts de décarbonation. »

Selon la SADC, une pénurie d’électricité pèse sur la région depuis 2007, où seulement 50 % des habitants ont accès à l’électricité et seulement 32 % en zones rurales, tandis que les pays d’Afrique du Nord ont atteint 100 % d’accès à l’électricité. En outre, le charbon fournit actuellement 62 % de la production d’électricité en Afrique australe. Nous croyons que la technologie par gravité d’Energy Vault et son portefeuille d’autres solutions électrochimiques et de microréseaux à hydrogène vert peuvent contribuer à l’accélération des délais de transition vers une énergie propre dans la région.

D'après un rapport de 2023 de l’Institut international pour le développement durable, le système électrique sud-africain traverse une crise et le service public national d’électricité, Eskom, ne peut plus fournir un approvisionnement suffisant pour équilibrer la demande. En réponse, les coupures d’électricité programmées (aussi appelées délestage électrique) sont devenues plus fréquentes et 2023 a été la pire année jamais enregistrée en termes de délestage électrique. Le rapport note que pour remédier au manque d’approvisionnement en électricité, le stockage en réseau peut contribuer à optimiser l’utilisation de la production d’électricité existante et à maximiser l’utilisation du réseau existant.

L’expansion d’Energy Vault en Afrique australe constitue la principale dynamique mondiale de l’entreprise, qui déploie son portefeuille de stockage d’énergie par gravité sur un nouveau marché en pleine croissance du stockage d’énergie. La société a récemment annoncé cinq déploiements supplémentaires d’EVx GESS de 3,3 GWh en Chine, le plus grand marché du stockage d’énergie au monde, où Energy Vault a mis en place un modèle de licence et de redevances similaire annoncé début 2022. Le processus d’interconnexion du réseau public a commencé en septembre 2023 pour le premier système EVx, qui est en cours de mise en service à Rudong avec toutes les infrastructures électriques en place et le réseau d’État alimentant maintenant directement le système. Nous nous attendons à ce que le système Rudong EVx (25 MW, 100 MWh, plus de 35 ans de vie technique) soit le premier système de stockage d’énergie par gravité commercial au monde à offrir une alternative plus durable et plus flexible aux dispositifs de stockage d’énergie longue durée traditionnels, comme les centrales par pompage hydroélectrique, qui représentent encore plus de 90 % de l’ensemble du stockage énergétique dans le monde. Nous prévoyons également que les projets récemment annoncés avec China Tianying, le partenaire d’Energy Vault en Chine, porteront à sept le nombre total de déploiements d’EVx sur ce marché, pour un total de 3,3 GWh, soit un projet de plus d'un milliard de dollars.

« Nous sommes ravis de travailler avec GESSOL et ses partenaires du consortium pour mettre sur le marché notre technologie de stockage par gravité unique et notre portefeuille élargi de solutions de stockage d’énergie afin de répondre au mieux aux impératifs d’énergie renouvelable et de décarbonation de la région », déclare Robert Piconi, président du conseil et CEO, Energy Vault. « L’Afrique du Sud connaît une transition énergétique importante et possède l’une des émissions par habitant les plus élevées au monde, compte tenu de sa dépendance actuelle aux centrales à charbon. Dans l’ensemble de la région SADC, seulement la moitié de tous les résidents ont accès à l’électricité, dont 62 % est produite par du charbon. Nous pensons que notre accord de licence et de redevances avec GESSOL permet une mise à l’échelle rapide de la technologie de stockage d’énergie par gravité d'Energy Vault pour augmenter la capacité d’énergie renouvelable, réduire le délestage électrique, optimiser les performances du réseau grâce à nos applications logicielles et fournir un complément nécessaire à la production intermittente d’énergie renouvelable pour la résilience du réseau. En outre, nous avons mis à la disposition de GESSOL l’ensemble de notre portefeuille de stockage d’énergie qui peut répondre de manière unique aux besoins de stockage multiples et aux cas d’utilisation des clients afin d’accélérer les déploiements dans toute la région avec l'ambition affichée de jouer un rôle important dans la réduction des émissions de la région afin d’atteindre les objectifs climatiques tout en favorisant le développement économique durable. »

À propos d'Energy Vault

Energy Vault® développe et déploie des solutions de stockage d'énergie à l'échelle des services publics, conçues pour transformer l'approche mondiale du stockage d'énergie durable. L'offre complète de la Société comprend des technologies exclusives de stockage par gravité, de stockage sur batterie et de stockage d'énergie par hydrogène vert. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel de système de gestion de l'énergie, inféodé à la technologie matérielle, et par la plateforme d'intégration de la Société. Unique dans le secteur, le portefeuille technologique innovant d'Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d'énergie à court et à long terme pour aider les services publics, les producteurs d'énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d'énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques moyens, tout en maintenant la fiabilité de l'alimentation. Grâce à l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et à la possibilité d'intégrer des déchets permettant une réutilisation bénéfique, la technologie de stockage d'énergie par gravité EVx™ d'Energy Vault facilite le passage à une économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre mondiale pour ses clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.energyvault.com

À propos de WBHO

WBHO est l’une des plus grandes entreprises de construction d’Afrique australe et est cotée à la Bourse de Johannesburg (JSE : WBO). WBHO s’engage à appliquer une culture de sécurité, de qualité et de fiabilité. La force motrice de WBHO est un noyau de professionnels de la gestion dédiée et pratique dont l’expérience s’étend sur des décennies de grands projets de construction en Afrique, en Australie et au Royaume-Uni. Les activités de WBHO couvrent l’ensemble du spectre de la construction et sont divisées en trois grandes divisions opérationnelles (construction, génie civil et routes et travaux de terrassement), et une division Projets axée sur le développement d’infrastructures et les projets énergétiques. Désigné « The Most Empowered Company » sur la JSE en 2019, WBHO est fier d’être une entreprise qui s’efforce de responsabiliser le plus de parties prenantes possible sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction. Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.wbho.co.za/

À propos d'iX engineers

iX engineers est une société sud-africaine de conception et de conseil d’ingénierie avec des opérations à travers le continent africain. La détermination d’iX à concevoir des solutions axées sur l’entreprise qui ont un impact direct et positif sur l’humanité est son principal facteur de motivation. La base des opérations iX repose sur le principe d’Ubuntu, un proverbe africain signifiant « je suis parce que tu es ». iX engineers s’engage à marier la science et l’art pour relever les défis complexes en matière d’infrastructure, avec une équipe dédiée de professionnels hautement qualifiés spécialisés dans l’ingénierie civile, structurelle, chimique, des processus, électrique et mécanique, ainsi que l’instrumentation et la gestion de projets. L’équipe iX possède une connaissance détaillée du terrain géopolitique et socio-économique du continent africain, et utilise son éventail d'expériences pour réaliser des projets novateurs et pertinents sur le continent. iX exécute ses projets avec une tolérance zéro en termes de sécurité, de santé et de risques pour la vie humaine, des actifs et de l’environnement. iX est reconnu pour sa volonté de développer des infrastructures durables afin de créer un avenir d’opportunités pour l’Afrique.

À propos de Sizana Solutions

Sizana Solutions assure le déploiement des énergies renouvelables en Afrique australe avec des solutions avancées de stockage et de gestion de l’énergie. La société est en partenariat avec Energy Vault depuis 2019. Sizana Solutions optimise les besoins énergétiques de ses clients et les aident à acquérir des combinaisons de sources d’énergie qui sont stockées et expédiées de manière optimale au moyen des solutions de stockage intelligentes d'Energy Vault.

À propos de GESSOL

GESSOL est un véhicule de titrisation créé pour exécuter un accord exclusif de licence et de redevances pour la région SADC avec Energy Vault. Il comprend un consortium d’entreprises capables d’exécuter efficacement un déploiement important des systèmes Energy Vault GESS dans la région. Le consortium comprend WBHO, iX engineers et Sizana Solutions. WBHO assurera la fonction EPC, iX engineers la fonction EPCM et Sizana Solutions la fonction de développement commercial. Sizana a été nommé consultant pour Energy Vault dans la région depuis 2019 et a mis sur pied un important portefeuille de clients GESS potentiels sur l’ensemble des parties prenantes du secteur de l’énergie.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent l’opinion actuelle de la Société concernant, entre autres, les opérations et les performances financières de la Société. Les déclarations prospectives comprennent des informations relatives à des résultats d’exploitation futurs possibles ou supposés, notamment des descriptions de notre plan d’affaires et de nos stratégies. Ces déclarations comprennent souvent des mots tels que « anticiper », « s’attendre à », « indiquer », « planifier », « croire », « avoir l’intention de », « projeter », « prévoir », « estimer », « cibles », « projections », des verbes conjugués au futur et au conditionnel, ainsi que d’autres expressions similaires. Nous fondons ces déclarations prospectives ou ces projections sur nos attentes, plans et hypothèses actuels, que nous avons formulés au vu de notre expérience de notre secteur, ainsi que sur notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d’autres facteurs que nous jugeons appropriés dans les conditions du moment. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions, nos hypothèses et nos attentes en matière de performances futures, en tenant compte des informations dont nous disposons actuellement. Ces déclarations prospectives ne sont que des prévisions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives impliquent d’importants risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives et nos résultats, notre niveau d’activité, nos performances ou nos réalisations réels, notamment : les changements dans notre stratégie, nos plans d’expansion, nos opportunités client, nos opérations futures, notre position financière future, nos revenus et pertes estimés, nos coûts prévus, nos perspectives et nos plans ; l’incertitude relative à nos commandes et arriérés équivalant à des revenus futurs ; l'absence de garantie que des lettres d’intention non contraignantes et d’autres signes d’intérêt puissent générer des commandes ou des ventes exécutoires ; la possibilité que nos produits soient défectueux ou présumés défectueux ou subissent d’autres défaillances ; la mise en œuvre, l’acceptation du marché et le succès de notre modèle d’entreprise et de notre stratégie de croissance ; notre capacité à développer et à maintenir notre marque et notre réputation ; les développements et projections concernant notre activité, nos concurrents et le secteur ; la capacité de nos fournisseurs à livrer en temps opportun les composants ou matières premières nécessaires à la construction de nos systèmes de stockage d’énergie ; l’impact des épidémies sanitaires sur notre activité et les mesures que nous pouvons prendre pour y faire face ; nos attentes quant à notre capacité à obtenir et à maintenir la protection de la propriété intellectuelle et à ne pas porter atteinte aux droits d’autrui ; les attentes quant à la période pendant laquelle nous serons une société de croissance émergente en vertu du Jobs Act ; nos besoins futurs en fonds propres, nos sources et nos utilisations futures de trésorerie ; notre capacité à obtenir des financements pour nos opérations et notre croissance future ; ainsi que nos activités, nos plans d’expansion et nos possibilités et d’autres facteurs importants discutés sous la section « Facteurs de risque » de notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le 30 septembre 2023, et dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, sachant que ces facteurs peuvent être périodiquement mis à jour dans ses autres dossiers déposés auprès de la SEC, accessibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. De nouveaux risques apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour notre direction de prédire tous les risques, ni d’évaluer l’impact de tous les facteurs sur notre activité, ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peuvent entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives que nous pouvons faire. Toute déclaration prospective faite par nous dans le cadre du présent communiqué de presse n’est valable qu’à la date dudit communiqué et est expressément couverte dans son intégralité par les mises en garde contenues dans ce communiqué de presse. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’évolutions futures ou autre, sauf si les lois applicables l’exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

