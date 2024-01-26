Energy Vault簽署非洲南部使用重力儲能技術的十年授權和權利金協議，擴大該技術在全球的應用

加州，西湖村 & 南非，開普敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 永續電網級儲能解決方案的領導者Energy Vault Holdings, Inc.（紐約證交所代號：NRGV。以下簡稱「Energy Vault」或「該公司」）今天宣布該公司已簽署一份非洲南部發展共同體 (SADC) 地區的新授權和權利金協議。「重力儲能解決方案有限公司」（以下簡稱「GESSOL」）在2023年第四季獲得該協議授權。GESSOL是一個專門從事非洲南部地區儲能部署的財團，其組成公司包括非洲南部地區規模一流的設計、採購、施工（以下簡稱「EPC」）上市公司「WBHO」（約翰尼斯堡證券交易所代號：WBO），WBHO將負責支援所有工程、採購及營造活動。除此之外，GESSOL的組成公司尚有業務遍及全非洲的專案工程團隊「iX Engineers」和商業開發商「Sizana Solutions」，後者從2019年起便與Energy Vault締結合作關係，開發南非市場的儲能解決方案。該授權與權利金協議包括Energy Vault的重力儲能系統 (GESS) 及其VaultOS™能源管理系統 (EMS)，該財團並競標Energy Vault首屈一指的短時電池和超長時綠氫混合系統組合，以在非洲南部發展共同體地區進行電能轉移和微電網開發，服務公共事業、採礦及工業需求。

這份多年協議預期將能促進Energy Vault的多吉瓦小時 (GWh) 長時重力儲能系統之部署，用以滿足非洲南部發展共同體地區的能源需求（預估將在2035年之前突破125吉瓦小時）。除了技術授權收益，Energy Vault還會在每個專案的整個營運生命週期間得到包括軟體和維護收入在內的專案收益權利金。

根據該協議的條款，GESSOL將享有在非洲南部發展共同體 (SADC) 地區部署Energy Vault重力儲能技術及VaultOS™平台組合的獨家授權。非洲南部發展共同體是一個由16個成員國組成的區域經濟體，其使命是促進永續及公平經濟成長和社會經濟發展。非洲南部發展共同體的成員國包括：安哥拉、波札那、葛摩聯盟、剛果民主共和國、史瓦濟蘭、賴索托、馬達加斯加、馬拉威、模里西斯、莫三比克、納米比亞、塞席爾、南非、坦尚尼亞聯合共和國、尚比亞和辛巴威。

「為了替非洲南部發展共同體地區帶來最經濟、高效、靈活和永續的長時儲能解決方案，我們進行了大量盡職調查，而Energy Vault的重力儲能技術明顯勝出。」GESSOL總監Les Lange說，「由於非洲南部正在急速發展，能源需求遽增。這項需求過去一向由燃煤發電廠來供應。非洲南部發展共同體地區的經濟發展對改善生活品質有密不可分的關係，但是我們必須盡速停止在該地燃煤，在促進經濟成長的同時減少碳排放。要在非洲南部發展共同體地區擴大清潔的基載再生能源，儲能是個關鍵點。我們有信心，憑藉Energy Vault的重力儲能系統、能源管理軟體和其他短時及長時儲能技術組合，必能達到這個目標。」

Energy Vault與GESSOL的協議組構了一個世界級的EPC和專案工程公司聯盟，包括非洲南部發展共同體地區規模一流的土木工程EPC統包商WBHO、以及業務遍及全非洲、規模一流的非洲南部發展共同體地區工程設計及顧問公司iX Engineers。這個聯盟將合作部署Energy Vault的重力儲能系統專案。

「Energy Vault的獨家重力儲能系統在全非洲的潛力無窮，我們很高興能扮演領航角色，推動Energy Vault與GESSOL協議中的部署計畫。」WBHO專案部總監Russell Adams表示，「身為非洲南部EPC承包商，我們熱切盼望與授權夥伴、重要當地技能供應者和供應鏈合作，運用我們的經驗和專業知識，採取因地制宜的方式部署Energy Vault技術，為這個地區的能源轉型做出貢獻，加速脫碳工作。」

根據非洲南部發展共同體的資料，該地區的電力短缺問題從2007年起開始浮上檯面，僅有50%的居民可取得電力、32%的鄉村地區可得到供電，而非洲北部國家已達成100%全面供電。除此之外，目前非洲南部有62%的發電廠仰賴燃煤發電。我們相信Energy Vaults的重力技術和其他電化學及綠氫微電網解決方案組合必能加速該地區的清潔能源轉型時程。

國際永續發展研究所 (International Institute for Sustainable Development) 在一份2023年報告中指出，南非的電力系統已陷入危機，其國營電力公用事業Eskom無法繼續提供足以平衡需求的電力。為因應這個短缺現象，頻繁的計劃性停電（通常稱為「減載」）漸成常態，2023年更是史上減載紀錄最糟糕的一年。這份報告並提到電網儲能有助於優化現有發電的使用率，並盡最大可能利用現有電網，解決電力供應短缺問題。

Energy Vault擴大業務至非洲南部，足證該公司強勁的全球勢能，也表明其重力儲能組合已跨進另一個成長中的大型儲能市場。該公司日前宣布在全球最大儲能市場，也就是中國，部署其他五項3.3吉瓦小時的EVx重力儲能系統計畫。Energy Vault在這次部署中採用類似2022年初宣布的授權及權利金模式。國家電網互聯計畫已於2023年9月展開，第一個EVx系統正在如東縣進行最後調試，所有電力基礎設施均已架設完成，國家電網現已直接為該系統供電。我們預期如東縣的EVx系統（25兆瓦、100兆瓦小時，35年以上的技術壽命）將成為世界上第一個商業電網級重力儲能系統，提供更永續靈活的替代方案取代傳統的長技術壽命儲能資產（例如目前仍佔有超過90%全球儲能總量的抽水發電站）。我們也期待不久前與Energy Vault中國合作夥伴「中國天楹」 (Tianying) 宣布的計畫可使我們在該市場的EVx部署總數提升至七個，總計3.3吉瓦小時，且計畫總值突破10億美元。

「我們非常高興，能夠與GESSOL及其財團合作夥伴共事，將我們這項獨特的重力儲能技術和其他儲能技術組合引進市場，為這個地區迫切需要的再生能源與脫碳提供最佳解決方案。」Energy Vault董事長暨執行長Robert Piconi表示，「南非正在進行重要能源轉型，而且由於目前重度仰賴燃煤發電廠，其人均碳排放量全球排名居前。在非洲南部發展共同體地區，僅有半數居民可取用電力，其中62%來自燃煤發電。我們相信我們與GESSOL達成的授權和權利金協議能夠加速擴展我們的Energy Vault重力儲能技術，增加可再生能源儲存量，紓解減載問題，運用我們的軟體應用程式優化電網功能，並為間歇性可再生能源發電補充必要的電力，提升電網的彈性。除此之外，我們開放GESSOL使用我們的全套儲能技術組合，以它獨到的方式滿足多種儲存時長需求和不同客戶使用案例，加速部署於整個非洲南部發展共同體地區。我們的目標明確——發揮重要作用，減少這個地區的碳排放，在實現氣候目標之際，同時推動永續經濟發展。」

關於Energy Vault

Energy Vault®開發和部署公用事業規模的儲能解決方案，旨在改變世界的永續儲能方式。公司的綜合產品包括專有的重力式儲能、電池儲能和綠色氫能儲存技術。每個儲能解決方案都由公司不限硬體技術的能源管理系統軟體和整合平臺提供支援。Energy Vault的創新科技組合在業界獨樹一幟，提供客製化的短期和長期儲能解決方案，幫助公用事業、獨立電力生產商和大型工業能源用戶大幅降低均化能源成本，同時保持電力可靠性。Energy Vault的EVx™重力式儲能技術利用生態友善型材料，能夠整合廢棄材料進行有益再利用，促進向循環經濟的轉型，同時協助客戶加快向全球潔淨能源轉型。請造訪 www.energyvault.com 瞭解更多資訊.

關於WBHO

WBHO是一家在約翰尼斯堡證券交易所上市的營造公司（約翰尼斯堡證券交易所代號：WBO），在非洲南部的同業中規模數一數二。該公司竭力實現安全、高品質及值得信賴的公司文化。WBHO的中堅骨幹是一群敬業的實作型專業管理人員，他們累積了數十年的資歷，參與過遍及非洲、澳洲及英國的重大營造計畫。WBHO的業務涵蓋營建的所有範疇，並將公司內部分為三大部門——建築營造、土木工程及道路與土方工程，另設有一個專門負責開發基礎建設和能源計畫的專案部門。WBHO在2019年榮獲約翰尼斯堡證券交易所評選為「最佳賦能公司」，以全心全力支援整個建築價值鏈中最多數的利害關係人為榮。如需進一步資料，請造訪：https://www.wbho.co.za/。

關於iX engineers

iX engineers是一家朝氣蓬勃的南非工程設計顧問公司，其營運版圖橫跨非洲全境。iX承諾打造可直接為群眾帶來積極作用的業務驅動型解決方案，並以這份承諾作為鞭策公司的行動力。iX的營運建立在「烏班圖」(Ubuntu) 精神之上，這句非洲諺語的意思是「群在故我在」。iX engineers矢志融合科學與藝術，解決複雜的基礎建設挑戰。該公司專屬團隊係由具備土木、結構、化學、製程、電機及機械工程背景的傑出專業人員以及儀器和專案管理人才組成。iX團隊掌握非洲大陸複雜的地緣政治及社經脈絡，運用他們的多元經歷在這片大陸上完成突破性的重要計畫。iX執行專案時，絕不容許對人類生命、資產和環境的安全、健康和風險造成任何傷害。iX的目標是開發永續基礎建設、為非洲創造充滿機會的未來，並以此享有盛譽。

關於Sizana Solutions

Sizana Solutions開發先進儲能及管理解決方案，在非洲南部部署再生能源。該公司從2019年起便與Energy Vault締結合作關係。Sizana Solutions為客戶最佳化能源需求，協助他們利用Energy Vault高明的儲能解決方案採購以最佳方式儲存、調度的能源組合。

關於GESSOL

GESSOL的成立，是為了與Energy Vault在非洲南部發展共同體地區執行獨家授權及權利金協議這個特殊目的。這個財團由可在該地區有效執行Energy Vault重力儲能系統部署的多家公司組成，包括WBHO、iX engineers和Sizana Solutions——WBHO負責EPC（設計、採購、施工）、iX engineers負責EPCM（設計、採購、施工、管理）、Sizana Solutions負責業務開發。從2019年開始，Sizana便是Energy Vault在該地區的指定顧問，並在整個能源產業相關利害關係人間開拓了數量可觀的潛在重力儲能系統客戶管道。

前瞻性聲明

本新聞稿含有前瞻性聲明，這些前瞻性聲明反映本公司目前對公司營運和財務業績等方面的看法。前瞻性聲明含有與可能或假設的未來營運結果相關的資訊，其中包括我們的商業計畫和策略。這類聲明通常會用到「預期」、「期望」、「建議」、「計畫」、「相信」、「打算」、「預計」、「預測」、「估計」、「目標」、「預估」、「應該」、「可能」、「將會」、「也許」、「或許」、「將」等詞彙以及其他類似用語。這些前瞻性聲明或預測係根據我們目前的預期、計畫和假設做出；而這些預期、計畫和假設是根據我們在這個產界的經驗以及對過往趨勢、目前狀況、預期未來發展和我們認為在當時情況下適用的其他因素之理解而做出。這些前瞻性聲明的根據是我們的信念、假設和對未來業績的預期，同時考慮到我們目前所掌握的資訊。這些前瞻性聲明只是根據我們目前的期望和對未來事件的預測而做出的預測。這些前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性聲明明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就存在重大差異。這些重大風險和不確定性包括：我們的策略、擴張計畫、客戶機會、未來營運、未來財務狀況、預估收入和損失、預期成本、前景和計畫的變化；預訂和積壓訂單與未來收入的不確定性；無法保證無約束意向書和其他興趣表示能夠轉化為有約束力的訂單或銷售；我們的產品存在或被指控存在缺陷或其他瑕疵的可能性；我們的業務模式和成長策略的實施狀況、市場接受度和成功度；我們發展和維護品牌及聲譽的能力；與我們的業務、競爭對手和產業相關的發展和預測；我們的供應商及時交付必要元件或原料以建造我們的儲能系統的能力；流行病對我們業務的影響以及我們可能採取的應對措施；我們對獲得和維護智慧財產權保護以及不侵犯他人權利的能力的期望；我們對成為《JOBS法案》界定之新興成長型公司的時間的預期；我們未來的資金需求以及現金的來源和使用；我們為營運和未來發展取得資金的能力；我們的業務、擴張計畫和機會，以及我們為截至2022年9月30日之季度所做的Form 10-Q季度報告、和為截至2022年12月31日之年度所做的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的其他重要因素。這些因素可能會在我們遞交給美國證券交易委員會的其他文件中不時更新，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov新的風險會不時出現，我們的管理層不可能預測所有風險，也無法評估所有因素對業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性聲明中包含的結果存在重大差異的程度。我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性聲明僅反映本新聞稿發布當日的情況，並且完全符合本新聞稿中包含的警示性聲明的要求。無論是由於新資訊、未來發展或其他原因，除非適用法律要求，我們概不承擔公開更新或審查任何前瞻性聲明的義務。請勿過分依賴我們的前瞻性聲明。

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