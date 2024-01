EUROAPI enrichit ses compétences en CDMO grâce à une collaboration essentielle avec SpiroChem, une Contract Research Organization (CRO) de premier plan

PARIS et BÂLE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

EUROAPI (Paris:EAPI) annonce aujourd’hui le démarrage d’une collaboration essentielle avec SpiroChem, une Contract Research Organization (CRO) de premier plan, parmi les meilleures dans le domaine de la R&D des procédés chimiques au stade précoce (route scouting - recherche de voies de synthèse). Le siège social de SpiroChem se situe à Bâle, en Suisse.

SpiroChem et EUROAPI unissent leurs forces pour offrir à leurs clients une solution consolidée CRO-CDMO, garantissant que les contraintes d'industrialisation des petites molécules sont intégrées dès l'étape initiale de conception du médicament, accélérant ainsi le procédé.

Les clients des deux entreprises bénéficieront de l’expertise de pointe et des solutions innovantes de SpiroChem en matière de route scouting, ainsi que de la stratégie d'industrialisation d’EUROAPI consistant à développer les meilleures voies de synthèse en tenant compte de la faisabilité de la mise à l'échelle, de la qualité, des exigences réglementaires et environnementales, ainsi que de la viabilité économique. L'accord différenciera encore davantage la proposition de valeur des deux entreprises, leurs clients bénéficiant à la fois des services premium de SpiroChem au stade précoce, et des capacités et compétences d’EUROAPI en matière de développement et de production selon les bonnes pratiques de fabrication.

« En ajoutant un partenaire CRO renommé tel que SpiroChem à notre offre R&D et industrielle existante, cette collaboration fructueuse renforcera notre position sur le marché et accélérera notre feuille de route CDMO », a indiqué Cécile Maupas, Directrice du CDMO d’EUROAPI. « En plus des technologies de fabrication d’EUROAPI, les compétences reconnues de SpiroChem dans le domaine des voies de synthèse nous permettront de fournir à nos clients des solutions personnalisées intégrées, pour que le développement de leurs médicaments basés sur la chimie soit plus rapide, plus respectueux de l’environnement et moins coûteux. »

« Avoir EUROAPI comme partenaire apporte une valeur substantielle aux clients de SpiroChem qui recherchent des CDMOs fiables pour mettre à l'échelle rapidement et de manière fluide les solutions innovantes développées par SpiroChem », a déclaré Thomas Fessard, Directeur général et co-fondateur de SpiroChem. « Le temps est un facteur essentiel en CMC1 précoce et nous sommes convaincus que cette collaboration profitera grandement à notre clientèle, notamment en accélérant le passage de la découverte au développement pour les projets en phase initiale et sur le segment des biotechnologies. »

À propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos 3 450 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à six sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.

À propos de SpiroChem

SpiroChem est une CRO suisse offrant les plus hauts standards de services dans le domaine de la chimie de découverte et de la PR&D précoce. L'équipe de pointe en chimie de SpiroChem a fait ses preuves par la valeur et les solutions qu’elle apporte aux clients des secteurs biotechnologique, pharmaceutique et CDMO.

SpiroChem est une société non cotée, issue en 2011 de l’Ecole Polytechnique Fédérale suisse. Son siège social se situe à Bâle, en Suisse, et ses activités sont localisées en Suisse et au Canada (Montréal). Rendez-vous sur notre page www.spirochem.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.

Déclarations prospectives d’EUROAPI

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et ne constituent pas des données historiques. Ces informations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des hypothèses récentes, y compris, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel le Groupe opère, ainsi que les événements, les opérations, le développement de services ou produits futurs et potentiels. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « entendre », « estimer », « prévoir » et d’autres expressions similaires. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, et sont soumises à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ceci a pour effet que les résultats, les performances ou les réalisations, ainsi que les résultats du secteur ou d’autres événements peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par lesdites informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 14 avril 2023 sous le numéro d’approbation R.23-009 et l’Amendement du Document d’enregistrement universel approuvé par l’AMF le 25 avril 2023 sous le numéro R.23-015. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément tout engagement ou obligation de corriger ou de mettre à jour les informations prospectives qui y sont présentées afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

1 Chemistry, Manufacturing and Controls – Chimie, Fabrication et Contrôles