Elegen et GSK signent un accord de collaboration et de licence pour continuer le développement de la technologie de production d’ADN acellulaire d’Elegen

SAN CARLOS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Elegen, un chef de file de l’innovation dans la fabrication d’ADN, annonce aujourd’hui un accord de collaboration et de licence avec GSK (LSE/NYSE: GSK) pour permettre son utilisation de la technologie exclusive de fabrication d’ADN acellulaire d’Elegen dans le développement des vaccins et des médicaments de GSK.

Les clauses de l’accord comprennent les frais initiaux et les engagements d’achat de l’ADN ENFINIA d’Elegen pour soutenir le développement de médicaments et de vaccins par GSK, y compris les vaccins à ARN. Elegen est également éligible à recevoir à la fois des paiements intermédiaires à court terme liés au développement de nouvelles fonctionnalités de produit et un investissement potentiel en actions de GSK dans Elegen.

Lancé commercialement en mars de l’année dernière, l'ADN ENFINIA fournit de l’ADN linéaire vérifié par NGS, de haute complexité et de qualité clonale, pouvant atteindre 7 kb en seulement sept jours ouvrables. Contrairement à la synthèse conventionnelle de l’ARNm à partir de l’ADN plasmidique linéarisé, l’ADN d’Elegen est entièrement produit sans cellule, avec la capacité de permettre une transition optimale, de la phase de découverte jusqu'à l’échelle clinique conforme aux BPF. Cette technologie peut permettre d’économiser beaucoup de temps et des ressources considérables consacrées de manière répétitive au clonage, à la linéarisation et à la purification de l’ADN plasmidique ainsi qu’à la génération de banques de cellules primaires. L’innovation d’Elegen dans la technologie de fabrication d’ADN acellulaire représente un grand bond en avant susceptible d'ouvrir la voie à la prochaine génération de thérapies ARNm, cellulaire et génique.

Cette collaboration fait suite au programme d’accès anticipé lancé par Elegen en mai dernier, qui proposait un ADN plus long et plus complexe à certains clients. « Au cours de l'année écoulée, des dizaines de clients, dont plusieurs des dix plus grandes sociétés biopharmaceutiques, ont validé la vitesse, la longueur, la précision et la complexité sans précédent de notre technologie de fabrication d’ADN acellulaire », déclare Matthew Hill, Ph.D., fondateur et CEO d’Elegen. « GSK reconnaît l’importance d’un approvisionnement fiable et clé en main d’ADN pour une variété d’applications pour lesquelles la rapidité, la précision et la qualité de la synthèse de l’ADN sont essentielles. Cette collaboration élargira notre offre pour inclure la production clinique de médicaments génétiques, et potentiellement de thérapies à ARNm, cellulaire et génique virale. »

À propos d'Elegen

Elegen apporte une perspective unique et réalise des innovations techniques pour créer plus rapidement de l'ADN synthétique de haute qualité afin d'ouvrir la voie à la prochaine révolution dans les sciences du vivant. La société est dirigée par une équipe de direction chevronnée avec des décennies d’expérience dans le développement d’approches nouvelles et évolutives en biologie moléculaire, chimie et microfluidique. Elegen utilise une approche microfluidique exclusive pour construire un ADN plus long et de meilleure qualité avec des délais réduits pour les industries agricole, chimique, de santé et pharmaceutique. Fondée en 2017, Elegen est une société privée basée dans la région de la baie de San Francisco. Pour plus d’informations, visitez elegenbio.com et rejoignez-nous sur LinkedIn et X (Twitter).

