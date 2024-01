Elegen en GSK ondertekenen een akkoord voor samenwerking en licentieverlening om de technologie van Elegen voor de productie van celvrij DNA verder te ontwikkelen

SAN CARLOS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Elegen, een leider op gebied van innovatie voor DNA-productie, maakte vandaag een akkoord voor samenwerking en licentieverlening bekend met GSK (LSE/NYSE: GSK) om Elegens eigen technologie voor de productie van celvrij DNA te kunnen aanwenden voor de ontwikkeling van GSK’s vaccins en geneesmiddelen.

De voorwaarden van het akkoord omvatten upfront provisies en aankoopverbintenissen voor Elegens ENFINIA DNA om GSK’s ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins te ondersteunen, waaronder ook RNA-vaccins. Verder komt Elegen in aanmerking om zowel mijlpaalbetalingen op korte termijn te ontvangen in verband met de ontwikkeling van nieuwe producteigenschappen, als een potentiële investering door GSK in aandelen van Elegen.

ENFINIA DNA werd vorig jaar in maart op de markt gelanceerd en produceert NGS-gecontroleerd (Next-Generation Sequencing) lineair DNA gekenmerkt door grote complexiteit en kloonkwaliteit tot 7kb in een tempo van amper zeven werkdagen tijd. In tegenstelling tot conventionele synthese van mRNA uit gelineariseerd plasmide DNA, wordt het DNA van Elegen volledig celvrij geproduceerd, met het potentieel om een naadloze overgang tot stand te brengen van ontdekking naar klinische opschaling onder GMP. Deze technologie kan aanzienlijk veel tijd uitsparen alsook heel wat middelen besteed aan iteratief klonen, lineariseren en zuiver maken van plasmide DNA en het genereren van master-celbanken. De innovatie van Elegen in technologie voor de productie van celvrij DNA vormt een grote sprong vooruit, die de volgende generatie mRNA-, cel- en gentherapieën kan inluiden.

Deze samenwerking volgt op het Early Access Program dat door Elegen vorig jaar in mei werd gelanceerd, een programma dat DNA met een langere lengte en grotere complexiteit aan een selectie van klanten aanbood. “ Het voorbije jaar hebben tientallen klanten, waaronder heel wat biofarmaceutische bedrijven die tot de top 10 behoren, de ongeëvenaarde snelheid, lengte, nauwkeurigheid en complexiteit van onze technologie voor de productie van celvrij DNA beoordeeld,” zegt Matthew Hill, Ph.D., oprichter en CEO van Elegen. “ GSK onderkent het belang van een betrouwbare, gebruiksklare levering van DNA voor diverse toepassingen waarvoor snelheid, nauwkeurigheid en kwaliteit van de DNA-synthese van cruciaal belang is. Deze samenwerking zal ons aanbod uitbreiden, om zo de klinische productie van genetische geneesmiddelen op te nemen, waaronder mRNA-, cel- en virale gentherapieën.”

Over Elegen

Elegen zorgt voor unieke inzichten en technische innovatie om hoogwaardige synthetische DNA sneller tot stand te brengen, met een katalyserend effect voor de volgende revolutie in biowetenschappen. Aan het hoofd van het bedrijf staan doorwinterde leiders met decennialange ervaring in het ontwikkelen van nieuwe, schaalbare benaderingen in moleculair biologie, chemie en microfluïdica. Elegen maakt gebruik van een eigen benadering van microfluïdica om langere DNA van hoogwaardige kwaliteit op een snellere tijdslijn tot stand te brengen voor de landbouw, de chemische sector, de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie. Elegen is een privébedrijf dat in 2017 werd opgericht en is gevestigd in de San Francisco Bay Area. Voor meer informatie gaat u naar elegenbio.com en verbind met ons op LinkedIn en X (Twitter).

