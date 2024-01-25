Deutsche Telekom授予Mavenir云原生消息传递合同，推动欧洲四类网络的5G准备工作

德国波恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 网络软件供应商Mavenir凭借可在任何云上运行的云原生解决方案打造面向未来的网络。该公司已获得消息传递功能更新与创新的合同，为Deutsche Telekom在奥地利、捷克共和国、希腊和斯洛伐克的网络做好5G准备。

Mavenir正在欧洲的四家Deutsche Telekom业务实体实施其完全云原生的信息控制器(Message Controller)解决方案。Mavenir屡获殊荣、世界领先的安全消息传递解决方案旨在通过安全的应用对个人(A2P)信息传递服务，帮助运营商在2G、3G、4G、5G等多代网络中实现收入增长。此外，越来越多由5G支持的机器对机器通信(M2M)和物联网(IoT)应用将依赖于消息传递的相关特性，如设备的远程空中下载(OTA)激活，以及与永久数据连接相比，短消息(SMS)所需的更高能效。

在消息控制器中，Mavenir将各代网络(2G/3G/4G/IMS/5G)的消息传输需求整合到一个解决方案中，以避免产生不必要的复杂性。除了MMSC、SMSC、IP短消息网关(IP-SM GW)和SMS防火墙功能外，该解决方案还包括SMS功能(SMSF)，支持在5G网络上发送消息。作为单一解决方案交付的这套功能可保障简化的消息传递体验，并帮助运营商无缝淘汰核心老旧基础设施。它作为完全容器化的云原生解决方案交付，能够在任何云上运行。这就提高了灵活性和敏捷性，同时降低了成本、能耗和碳足迹。

Mavenir的消息控制器可利用持续集成/持续部署(CI/CD)工具实现自动化，从而大幅缩短部署、升级和扩展的时间。自动化软件可实现部署前的所有准备工作以及持续的运营管理。它与Mavenir同类最佳的垃圾邮件和欺诈预防功能相结合，可确保网络、用户和收入的安全。

Deutsche Telekom国际技术交付部的Tino Puch表示：“ 与Mavenir在消息传递领域的长期合作经验表明，我们可以作为合作伙伴成功地为客户提供最佳服务。在我们DT的上云之旅中，我们决定在欧洲继续保持这种合作伙伴关系。我对增值服务领域的未来发展充满期待。”

Mavenir安全副总裁、总经理Ilia Abramov表示：“ A2P、M2M和海量物联网消息传递蕴藏着可供挖掘的巨大潜力，运营商需要抓住这一机遇，以创新能力引领市场。我们与Deutsche Telekom有着长期而成功的合作关系，很荣幸能成为他们在这一多国部署中的合作伙伴。”

如需了解更多信息，请参阅此处的Mavenir 5G及以上信息传递案例。

关于 Mavenir:

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的300多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商和企业服务于全球50%以上的用户。 www.mavenir.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。