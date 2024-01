Reply presenteert "AI Live Posting", een oplossing die het maken van content voor socialemediateams radicaal verandert door gebruik te maken van generatieve kunstmatige intelligentie

AI Live Posting transforms real-time spoken content into captivating posts. This solution leverages AI technology to transcribe and analyze spoken content in real-time, converting it into engaging written posts. In addition, the AI algorithms automatically create visually appealing images that complement the posts and generates open questions related to the spoken content itself. (Photo: Business Wire)

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--TamTamy Reply, het bedrijf uit de Reply-groep dat is gespecialiseerd in het ontwerp en de ontwikkeling van digitale community's, presenteert AI Live Posting, een oplossing die gebruikmaakt van generatieve kunstmatige intelligentie en automatisering om de creatieve en redactionele activiteiten van socialemediateams te ondersteunen. De oplossing biedt een nieuwe methode voor het maken van content die teams in staat stelt evenementen in realtime te promoten en gebruikers directer aan te spreken op socialemediaplatforms.

AI Live Posting levert uitstekende prestaties tijdens live evenementen, waarbij toespraken worden vastgelegd in realtime en onmiddellijk worden omgezet in pakkende berichten. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden toespraken getranscribeerd, geanalyseerd en omgezet in pakkende berichten, vergelijkbaar met tweets en verrijkt met creatieve beelden, die direct kunnen worden gedeeld op diverse sociale of mobiele platforms. De oplossing biedt flexibiliteit wat betreft de toon van de tekst en de stijl van de gegenereerde afbeeldingen en is daardoor geschikt is voor allerlei soorten evenementen, zoals bijeenkomsten, productlanceringen en sportevenementen.

Met AI Live Posting beschikken socialemediateams over een oplossing die hen nieuwe creatieve mogelijkheden biedt, unieke en pakkende content genereert, afgestemd op hun doelgroep, en tegelijkertijd de productiviteit verhoogt. Dankzij de geïntegreerde AI-engine, die gebruik maakt van technologieën als OpenAI en Stable Diffusion, is het mogelijk automatisch in realtime nieuwe content in tekstvorm met illustraties te creëren en te publiceren, waardoor de noodzaak van handmatige samenvatting en herbewerking van informatie wordt verminderd. Een handmatig proces via een speciaal dashboard, noodzakelijk om de content te beoordelen, en post-moderatie op de kanalen zelf, zorgen ervoor dat de content consistent is met de merkidentiteit, met behoud van de snelheidswinst bij het creëren en publiceren van content.

AI Live Posting kan worden gebruikt als zelfstandige oplossing of in combinatie met TamTamy, het platform van Reply dat kan dienen als digitale werkplek en socialemedianetwerk voor bedrijven.

Voor meer informatie over de op generatieve kunstmatige intelligentie gebaseerde oplossingen van Reply kunt u terecht op www.ai.reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen die zijn gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die vooraanstaande industriële groepen in Europa in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en diensten, het bankwezen, verzekeringen en openbaar bestuur helpen bij het definiëren en ontwikkelen van bedrijfsmodellen voor nieuwe verschijnselen als big data, cloudcomputing, digitale media en Internet-of-Things. Tot de diensten van Reply behoren: consultancy, systeemintegratie en digitale services. www.reply.com

TamTamy Reply

TamTamy Reply is het bedrijf uit de Reply-groep dat is gespecialiseerd in het ontwerp en de ontwikkeling van digitale community’s, platforms voor sociaal leren, sociale intranetten en digitale werkplekken. TamTamy Reply ondersteunt klanten in diverse contexten en sectoren door middel van het eigen socialenetwerkplatform voor bedrijven. Dit omvat het ontwerp van initiatieven voor digitale communicatie, communitysystemen en contentbeheer, evenals het opstellen van interne communicatiestrategieën en het implementeren van lanceringscampagnes en initiatieven om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen. Bezoek www.tamtamyreply.com voor meer informatie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.