ICPO Foundation schließt Partnerschaft mit ITM zur Finanzierung von 100 Stipendien für ihre „Academy for Theranostics“ in China, Indien, Afrika und Lateinamerika

Heute verkündete die Academy for Theranostics, eine wegweisende Initiative der International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation, eine Sponsoring-Vereinbarung mit ITM Isotope Technologies Munich SE, einem führenden Unternehmen für radiopharmazeutische Biotechnologie. Ziel ist die Finanzierung von 100 Stipendien für das Online-Bildungsprogramm der Akademie. Die primäre Zielgruppe der ICPO Academy for Theranostics besteht aus Klinikern, Forschern, Physikern, Radiochemikern, Krankenschwestern und Technologen, die Radiomolekulare Präzisionsonkologie in die Patientenversorgung integrieren wollen. Die Stipendien werden in China, Indien, Afrika und Lateinamerika vergeben.

Die Radiomolekulare Präzisionsonkologie markiert einen Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung und führt zu einer beeindruckenden Verbesserung der Krebsversorgung. Daher ist die standardisierte Schulung erstklassiger medizinischer Fachkräfte von entscheidender Bedeutung, um einen nachhaltigen Zugang für Patienten weltweit zu gewährleisten. Dies führte zur offiziellen Eröffnung der Academy for Theranostics durch die ICPO Foundation im Oktober 2023. Das Hauptziel des Online-Bildungsprogramms besteht darin, Wissen zu verbreiten und Standards im Bereich der Radiomolekularen Präzisionsonkologie zu setzen.

Die ICPO Academy for Theranostics geht dieser Notwendigkeit nach, indem sie ein umfassendes Bildungsprogramm anbietet, das von der ICPO Foundation entwickelt wurde. Dieses Online-Programm umfasst mehr als 50 Stunden an Inhalten und wird von einer globalen Gemeinschaft von über 30 Experten und Führungspersönlichkeiten in Medizin, Wissenschaft, Technologie und Patientenversorgung unterstützt. Der Inhalt ist in mehreren Sprachen zugänglich.

Der Lehrplan wurde unter der Leitung ihres Präsidenten, Prof. Richard P. Baum, einem weltweit führenden Experten und Pionier in der Radiomolekularen Präzisionsonkologie, in Zusammenarbeit mit herausragenden internationalen Fachkräften auf ihren jeweiligen Gebieten entwickelt, nämlich Prof. Vikas Prasad, Prof. Thomas Beyer, Prof. Frank Rösch, Linda Gardner und Josh Mailman. Dank ihres umfassenden Wissens und ihrer Erfahrung haben sie ein exklusives und umfassendes Online-Bildungsprogramm kuratiert.

Der Zertifizierungsprozess für das Online-Programm ist darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass die Teilnehmer ein gründliches Verständnis der wichtigsten Lernpunkte in jeder Unterrichtseinheit haben. Jede Säule des Programms – Medizin, Physik, Chemie, Pflege und Patientenbeziehungen – ist in mehrere Unterrichtseinheiten unterteilt. Nach Abschluss einer Einheit müssen die Teilnehmer einen Multiple-Choice-Test ablegen, um ihr Verständnis des Materials zu überprüfen. Um eine Einheit erfolgreich abzuschließen, müssen die Teilnehmer mindestens 80 Prozent der Fragen korrekt beantworten und so ein solides Verständnis des vermittelten Wissens sicherstellen.

Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, zeigt sich erfreut über die fortlaufende Entwicklung von Partnerschaften innerhalb der ICPO Academy: "Die ICPO Foundation unterstützt ihre Gemeinschaft, indem sie die Reichweite ihrer Academy for Theranostics erweitert, um den globalen Zugang von Patienten zur Radiomolekularen Präzisionsonkologie durch zertifizierte Bildung zu skalieren. Diese Zusammenarbeit mit ITM ermöglicht es uns, 100 Stipendien an Empfänger auf drei Kontinenten zu vergeben."

Über die ICPO Stiftung

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen Medizinern und Biowissenschaftsunternehmern nach deutschem Recht gegründet wurde. Die ICPO Foundation hat den Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung von einer Standardtherapie hin zu einem personalisierten Ansatz erkannt und trägt dazu bei, den weltweiten Patientenzugang zur molekular zielgerichteten Präzisionsonkologie zu fördern, um diesen Prozess zu unterstützen. Um den Patientenzugang zu verbessern, will die ICPO Foundation ein internationales Netzwerk von diagnostischen und therapeutischen Zentren für Präzisionsonkologie aufbauen, die in einem Social-Franchise-Modell organisiert sind, das auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung durch die sogenannte ICPO Academy und Standardisierung von Konzeption und Verfahren basiert und weltweit die beste medizinische Behandlung ermöglicht. Darüber hinaus hat sich die ICPO Foundation zum Ziel gesetzt, ihre Zentren zu einem leistungsfähigen Netzwerk zu machen, indem sie diese in eine umfassende Gemeinschaft einbettet, die das Konzept vorantreibt und das Versprechen der Präzisionsonkologie einlöst, und es allen betroffenen Patienten zur Verfügung stellt, unabhängig von ihrem Land oder ihrem sozialen Status.