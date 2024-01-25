Deutsche Telekom與Mavenir簽署雲端原生訊息傳遞合約，推動歐洲四類網路的5G準備工作

德國波昂--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 網路軟體供應商Mavenir憑藉可在任何雲端執行的雲原生解決方案打造適用於未來需求的網路。該公司已獲得訊息傳遞功能更新與創新的合約，為Deutsche Telekom在奧地利、捷克共和國、希臘和斯洛伐克的網路做好5G準備。

Mavenir正在歐洲的四家Deutsche Telekom業務實體實施其完全雲端原生的訊息控制器(Message Controller)解決方案。Mavenir屢獲殊榮、全球首屈一指的安全訊息傳遞解決方案旨在透過安全的應用對個人(A2P)訊息傳遞服務，協助營運商在2G、3G、4G、5G等多代網路中實現收入成長。此外，越來越多由5G支援的機器對機器通訊(M2M)和物聯網(IoT)應用將依賴於訊息傳遞的相關特性，如裝置的遠端空中下載(OTA)啟動，以及相較於永久資料連接，簡訊(SMS)所需的更高能效。

在訊息控制器中，Mavenir將各代網路(2G/3G/4G/IMS/5G)的訊息傳輸需求整合到一個解決方案中，以避免產生不必要的複雜性。除了MMSC、SMSC、IP短訊息閘道(IP-SM GW)和SMS防火牆功能外，該解決方案還包括SMS功能(SMSF)，支援在5G網路上寄送訊息。以單一解決方案的形式交付的這套功能可保障簡化的訊息傳遞體驗，並協助營運商順暢淘汰核心老舊基礎設施。它以完全容器化的雲端原生解決方案形式交付，能夠在任何雲端執行。這就提高了靈活性和敏捷性，同時降低了成本、能耗和碳足跡。

Mavenir的訊息控制器可利用持續整合/持續部署(CI/CD)工具達成自動化，從而大幅縮短部署、升級和擴充的時間。自動化軟體可實現部署前的所有準備工作以及持續的營運管理。它與Mavenir同類最佳的垃圾郵件和詐騙預防功能相結合，可確保網路、使用者和收入的安全。

Deutsche Telekom國際技術交付部的Tino Puch表示：「與Mavenir在訊息傳遞領域的長期合作經驗顯示，我們可以做為合作夥伴成功地為客戶提供最佳服務。在我們DT的上雲之旅中，我們決定在歐洲繼續保持這種合作夥伴關係。我對加值服務領域的未來發展充滿期待。」

Mavenir安全副總裁、總經理Ilia Abramov表示：「A2P、M2M和海量物聯網訊息傳遞蘊藏著可供挖掘的巨大潛力，營運商需要抓住這一商機，以創新能力引領市場。我們與Deutsche Telekom有著長期而成功的合作關係，很榮幸能成為他們在這一多國部署中的合作夥伴。」

如欲瞭解更多資訊，請參閱此處的Mavenir 5G及以上訊息傳遞案例。

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。打造一種能夠執行在任何雲端的以軟體為基礎的單一自動化網路是公司致力於實現的願景。身為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的300多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商和企業服務於全球50%以上的用戶。 www.mavenir.com

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