Reply présente "AI Live Posting", une solution qui révolutionne la création de contenu pour les équipes chargées des réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle générative

AI Live Posting transforme le contenu parlé en temps réel en publications captivantes. Cette solution s'appuie sur la technologie de l'IA pour transcrire et analyser le contenu oral en temps réel, le convertissant en publications écrites attrayantes. De plus, les algorithmes d'IA créent automatiquement des images visuellement attrayantes qui complètent les publications et génèrent des questions ouvertes liées au contenu oral lui-même. (Photo: Business Wire)

AI Live Posting transforme le contenu parlé en temps réel en publications captivantes. Cette solution s'appuie sur la technologie de l'IA pour transcrire et analyser le contenu oral en temps réel, le convertissant en publications écrites attrayantes. De plus, les algorithmes d'IA créent automatiquement des images visuellement attrayantes qui complètent les publications et génèrent des questions ouvertes liées au contenu oral lui-même. (Photo: Business Wire)

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Reply présente "AI Live Posting", une solution qui utilise l'intelligence artificielle générative et l'automatisation pour soutenir les activités créatives et éditoriales des Community Managers.

Déployée dans le contexte d'événements en direct, AI Live Post capture l'essence des discours en temps réel et les transforme instantanément en publications attrayantes. Grâce à l'intelligence artificielle, les discours sont transcrits, analysés et convertis en posts captivants, semblables à des tweets, enrichis de visuels créatifs prêts à être partagés sur diverses plateformes sociales ou mobiles. La solution offre une grande flexibilité dans la personnalisation du ton du texte et du style des images générées, ce qui la rend adaptée à différents types d'événements tels que les conférences, les lancements de produits et les événements sportifs.

Développée par TamTamy Reply, la société du groupe Reply spécialisée dans la conception et le développement de communautés numériques, AI Live Post offre aux équipes une nouvelle approche de la création de contenu, leur permettant de promouvoir des événements en temps réel avec un engagement accru des utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Avec AI Live Post, les équipes en charge des réseaux sociaux peuvent bénéficier d'une solution qui stimule leur créativité, en générant des contenus uniques et attrayants adaptés à leur public cible, tout en améliorant leur productivité. Grâce au moteur d'intelligence artificielle intégré, qui utilise les technologies OpenAI et Stable Diffusion, il est possible de créer et de publier automatiquement de nouveaux contenus textuels et visuels en temps réel, réduisant ainsi la nécessité d'extraire et de retravailler manuellement les informations. L'intervention manuelle, nécessaire pour la révision du contenu via un tableau de bord dédié et la post-modération sur les canaux, garantit la cohérence avec l'identité de la marque, tout en préservant une plus grande rapidité dans la création et la publication du contenu.

AI Live Post peut être utilisé comme solution autonome ou en combinaison avec TamTamy, la plateforme propriétaire de Reply pour les réseaux sociaux d'entreprise et les lieux de travail numériques.

Pour plus d'informations sur AI Live Posting et les solutions de Reply basées sur l'IA générative, visitez le site www.ai.reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau d'entreprises hautement spécialisées qui soutient les principaux groupes industriels européens opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique dans la définition et le développement de modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Les services de Reply comprennent : Conseil, intégration de systèmes et services numériques. www.reply.com

TamTamy Reply

TamTamy Reply est la société du groupe Reply spécialisée dans la conception et le développement de communautés numériques, de plateformes d'apprentissage social, d'intranets sociaux et de lieux de travail numériques. Grâce à sa plateforme propriétaire de réseau social d'entreprise, TamTamy Reply soutient ses clients dans divers contextes et secteurs. Cela comprend la conception d'initiatives de communication numérique, de systèmes communautaires et de gestion de contenu, ainsi que la définition de stratégies de communication interne et la mise en œuvre de campagnes de lancement et d'engagement des employés. Visitez www.tamtamyreply.com pour plus d'informations.