Deutsche Telekom attribue à Mavenir des contrats de messagerie cloud native pour la préparation à la 5G de quatre réseaux en Europe

BONN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, l’éditeur de logiciels de réseau qui construit le futur des réseaux avec des solutions basées sur le cloud et fonctionnant sur n’importe quel cloud, a remporté un contrat visant à moderniser et à innover dans les capacités de messagerie, permettant ainsi de préparer les réseaux 5G de Deutsche Telekom en Autriche, en République tchèque, en Grèce et en Slovaquie.

Mavenir met en œuvre sa solution de Message Controller entièrement basée sur le cloud à travers quatre propriétés de Deutsche Telekom en Europe. La solution de messagerie sécurisée de Mavenir, primée et leader mondial, est conçue pour aider les opérateurs à croître leurs revenus sur les réseaux multigénérationnels 2G, 3G, 4G, 5G et au-delà grâce à la messagerie sécurisée d’application à personne (A2P). Un nombre croissant d’applications de communication machine à machine (M2M) et de l’Internet des objets (IoT), rendues possibles par la 5G, dépendront en outre de la messagerie avec des fonctionnalités telles que l’activation à distance Over-The-Air (OTA) des appareils et l’amélioration de l’efficacité énergétique requise par les SMS par rapport à une connexion de données permanente.

Dans son Message Controller, Mavenir a consolidé les besoins de messagerie de toutes les générations de réseaux (2G/3G/4G/IMS/5G) en une seule solution afin d’éviter de créer toute complexité superflue. Outre les fonctions MMSC, SMSC, IP Short Message Gateway (IP-SM GW) et de pare-feu SMS, cette solution comprend également la fonction SMS (SMSF), qui permet d’envoyer des messages sur les réseaux 5G. Cette suite de fonctions fournie sous la forme d’une solution unique garantit une expérience de messagerie harmonisée et aide les opérateurs à moderniser l’infrastructure existante de manière transparente. Elle est fournie sous la forme de solution basée sur le cloud entièrement conteneurisée, capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. Cela permet d’augmenter l’agilité et la flexibilité tout en réduisant les coûts, la consommation d’énergie et l’empreinte carbone.

Le Message Controller de Mavenir est compatible avec l’automatisation en s’appuyant sur des outils d’intégration et de déploiement continus (CI/CD) afin de réduire massivement le temps de déploiement, de mise à niveau et de mise à l’échelle. Le logiciel automatisé permet toutes les préparations avant le déploiement et la gestion opérationnelle continue. Associé aux meilleurs outils de prévention du spam et de la fraude de Mavenir, il protège les réseaux, les abonnés et les revenus.

« La longue expérience de Mavenir dans le domaine de la messagerie a montré que nous pouvons travailler avec succès en tant que partenaires pour fournir le meilleur service à nos clients. Dans le cadre de la cloudification de DT, nous avons décidé de poursuivre ce partenariat en Europe. Je me réjouis de ce qui nous attend dans le domaine des services à valeur ajoutée. » Tino Puch, Technologies internationales, Deutsche Telekom.

« Il y a un énorme potentiel à exploiter dans la messagerie A2P, M2M et IoT massive, et les opérateurs doivent saisir cette opportunité et mener le marché avec des capacités innovantes », déclare Ilia Abramov, vice-président et directeur général de la sécurité chez Mavenir. « Nous avons une longue et fructueuse relation avec Deutsche Telekom et nous sommes fiers d’être leur partenaire dans ce déploiement multi-pays. »

Pour plus d’informations, veuillez consulter la story « 5G and Beyond Messaging » de Mavenir ici.

