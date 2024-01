Deutsche Telekom concede contratos para envio de mensagens nativas de nuvem à Mavenir, impulsionando a disposição do 5G em quatro redes na Europa

BONN, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, provedora de software de redes que está construindo o futuro das redes com soluções nativas de nuvem executadas em qualquer nuvem, recebeu o contrato para modernizar e inovar os recursos de envio de mensagens, capacitando a prontidão do 5G nas redes da Deutsche Telekom na Áustria, Eslováquia, Grécia e República Tcheca.

A Mavenir está implementando a solução Controlador de Mensagens totalmente nativa de nuvem em quatro propriedades da Deutsche Telekom na Europa. A solução premiada e líder mundial de envio seguro de mensagens da Mavenir foi criada para ajudar as operadoras a alcançar um crescimento de receitas em redes de várias gerações, 2G, 3G, 4G, 5G e além, através de envio protegido de mensagens de Aplicativo para Pessoa (A2P, Application to Person). Além disso, um número crescente de comunicação máquina a máquina (M2M, machine-to-machine) e aplicações para Internet das Coisas (IoT, Internet of Things) possibilitadas por 5G dependem do envio de mensagens com recursos como ativação OTA (over-the-air) remota de dispositivos e melhores eficiências energéticas, conforme necessário por SMS comparado com uma conexão permanente de dados.

No Controlador de Mensagens, a Mavenir consolidou as necessidades de envio de mensagens em todas as gerações de redes (2G/3G/4G/IMS/5G) em uma única solução para evitar a criação de complexidade desnecessária. Além dos recursos de MMSC, SMSC, IP Short Message Gateway (IP-SM GW) e firewall para SMS, a solução também inclui a função de SMS (SMSF), possibilitando o envio de mensagens em redes 5G. Esse conjunto de funções, entregues em uma única solução, garante uma experiência de envio de mensagens simplificada e ajuda as operadoras a encerrar a infraestrutura legada principal sem dificuldades. É fornecido como uma solução nativa de nuvem totalmente conteinerizada, que pode ser executada em qualquer nuvem. Isso aumenta a agilidade e a flexibilidade ao passo em que reduz o custo, o consumo de energia e a pegada de carbono.

O Controlador de Mensagens da Mavenir está pronto para automação, alavancando as ferramentas de Integração Contínua/Implantação Contínua (CI/CD, Continuous Integration/Continuous Deployment) para reduzir, de forma massiva, o tempo de implantação, upgrades e expansão. O software automatizado permite toda a preparação antes da implantação e gestão operacional contínua. Junto com a prevenção de fraudes e spam da Mavenir, a melhor da categoria, a solução protege redes, assinantes e receitas.

" A experiência de longa data com a Mavenir na área de envio de mensagens mostra que podemos trabalhar com sucesso em parceria a fim de prover o melhor serviço para os nossos clientes. Para a jornada de cloudificação da DT, decidimos continuar essa parceria em nossa presença europeia. Estou na expectativa do caminho por vir na área de serviços com valor agregado", afirmou Tino Puch, Entrega de Tecnologia Internacional da Deutsche Telekom.

" Há um potencial enorme a ser desvendado com A2P, M2M e envio massivo de mensagens para IoT, e as operadoras precisam aproveitar essa oportunidade e liderar o mercado com recursos inovadores", afirmou Ilia Abramov, vice-presidente e gerente geral de Segurança na Mavenir. " Temos uma relação de longa data e de sucesso com a Deutsche Telekom e temos orgulho de ser seu parceiro nessa implantação em vários países".

Para mais informações, veja a história de envio de mensagens por 5G e além da Mavenir aqui.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro das redes e sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma rede única automatizada com base em software que é executado em qualquer nuvem. Como único provedor de software de rede nativo de nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir visa transformar o modo como o mundo se conecta, ao acelerar a transformação de redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.