EPV étend l’utilisation de la solution de négociation de Hansen

Melbourne, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX:HSN), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications, a le plaisir d’annoncer l’extension de son partenariat avec la société d’énergie finlandaise EPV Energy. Dans le cadre de cet accord, EPV exploitera les capacités modulaires de Hansen Trade en élargissant son utilisation de la solution de négociation pour englober la négociation sur les marchés aFRR et FCR. Cette expansion s’appuie sur le déploiement actuel par EPV des opérations de Hansen Trade Intraday Trading, Day-Ahead Trading et Regulating Power Market (mFRR).

Les solutions aFRR et FCR de Hansen Trade permettront à EPV d’exploiter et d’automatiser ses actifs tels que les batteries, les chaudières électriques et d’autres centrales électriques sur les marchés auxiliaires. Avec Hansen Trade, EPV pourra opérer sur tous les marchés, y compris les marchés Intraday et Day-Ahead de Nord Pool, ainsi que les marchés mFRR, aFRR, FCR et FFR.

Mika Luoto, responsable des opérations chez EPV, déclare : « L’engagement inébranlable de Hansen en matière de développement de produits a toujours dépassé nos attentes au fil des années. Cette confiance dans la qualité exceptionnelle des produits Hansen nous a amenés à étendre notre partenariat à l’ensemble de nos marchés cibles. Avec notre investissement continu dans des actifs de pointe tels que les chaudières électriques dans les systèmes de chauffage urbain et les batteries, nous comprenons l’importance de tirer le meilleur parti de la flexibilité. Hansen Trade a sans aucun doute joué un rôle déterminant en nous aidant à trouver de l’adaptabilité sur divers marchés. »

David Castree, directeur de la clientèle chez Hansen, déclare : « Nous sommes heureux de voir s’étendre notre relation avec EPV, qui comprend déjà la gestion des données de comptage pour les opérations de chauffage urbain d’EPV, et l’accueil positif réservé à notre solution d’échange d’énergie dans la région. Le développement de notre relation et l’extension de l’application fonctionnelle de Hansen Trade témoignent de l’architecture modulaire dynamique et de la configuration polyvalente de notre produit. Compte tenu des forces actuelles du marché et de l’évolution du paysage réglementaire dans la région nordique, Hansen Trade permet à des entreprises telles qu’EPV de mener leurs opérations avec une agilité et une confiance inégalées. »

Faisant partie de la Hansen Suite for Energy & Utilities et fonctionnant comme une solution SaaS basée sur le cloud, Hansen Trade répond pleinement aux exigences de flexibilité et d’évolutivité du marché du négoce de l’énergie en constante évolution.

À propos de Hansen

Hansen (ASX: HSN) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications. Avec son portefeuille de logiciels primé, Hansen sert des clients dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansencx.com

À propos de EPV

EPV Energy produit et acquiert de l’électricité et de la chaleur pour ses actionnaires, des entreprises finlandaises du secteur de l’énergie. EPV Energy a 70 ans d’expérience dans la production d’énergie responsable. Nous nous concentrons sur la production d’énergie fiable et sans émissions, avec ambition et détermination. Chez EPV Energy, nous avons considérablement amélioré notre gamme de production d’énergie, ce qui a permis de réduire de manière significative les émissions de dioxyde de carbone. Notre objectif est de parvenir à une production d’électricité neutre en carbone d’ici à 2030.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.epv.fi/en/

