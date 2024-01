FlexTrade lance un nouveau système de gestion des émissions en consultation avec Neuberger Berman

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), un leader mondial des systèmes d’exécution multiactifs et de gestion des ordres, annonce une nouvelle solution permettant aux traders en public equity de planifier, gérer et exécuter des offres d’actions via son nouveau système de gestion des émissions, FlexNIMS.

En s'appuyant sur cette solution tout-en-un, les entreprises buy-side peuvent réduire le temps et les risques liés au nouveau processus de gestion des émissions pour les IPO, les follow-ons et les opérations en bloc en gérant le processus, de la phase d’évaluation des transactions, l’agrégation et les approbations des intérêts internes, jusqu'à la vérification de la conformité et aux allocations individuelles personnalisées le jour de l’opération. Enfin, FlexNIMS peut s’intégrer directement aux systèmes de gestion des ordres afin de planifier les négociations au sein d’un même environnement utilisateur.

FlexNIMS offre une intégration optimale avec les systèmes de gestion des ordres, permettant une planification efficace des négociations au sein d’une seule interface utilisateur. Cette approche exhaustive optimise l’efficacité des processus et réduit les risques opérationnels, contribuant directement à notre mission de maximiser la valeur pour les actionnaires.

Avantages apportés par FlexNIMS :

Workflow ECM de bout en bout pour les opérations d'actions sur le marché primaire

Système basé sur le calendrier englobant la saisie, l’agrégation, l’allocation et la planification des ordres

Saisie et allocation numériques des ordres, réduction des erreurs et augmentation de l’efficience des PM/traders

Publication automatique des notifications d'opérations tout au long du cycle de vie de l’offre

Sous-allocations en fonction de la politique interne de l’utilisateur

Intégration des politiques internes juridiques, de conformité et de surveillance

Intégration OMS pour assurer la planification et la finalisation des ordres

Vijay Kedia, président et CEO, FlexTrade, déclare : « Nous sommes heureux de lancer FlexNIMS, le seul produit du genre qui soit parfaitement intégré à un EMS multiactifs et à des solutions OMS multiples, et qui fournit une automatisation de bout en bout des workflows du marché primaire tout en réduisant les risques et en connectant toutes les parties dans le processus pré-IPO. FlexNIMS permet aux sociétés buy-side de saisir les intérêts des PM dans les offres d’actions, d’agréger les intérêts dans l’ensemble de l’entreprise, et d’automatiser les contrôles de conformité, l’allocation et la planifications des transactions dans leurs OMS. La puissance de cet outil découle de l’étroite relation de travail et des connaissances approfondies de notre client, Neuberger Berman, et témoigne de notre engagement en faveur de l’innovation. »

Rob Arancio, Head of Trading, Neuberger Berman, déclare : « L’équipe de FlexTrade s’est efforcée de comprendre les besoins spécifiques de notre entreprise. Nous estimons que cette technologie profitera à nos clients alors que nous travaillons plus efficacement à la recherche des meilleurs prix et exécutions. L’équipe FlexTrade a mis au point une solution de bout en bout pour la participation aux marchés des fonds propres qui permet un traitement exhaustif, depuis la notification d’une transaction jusqu'à l’allocation d’actions dans le système de gestion des ordres. Le système est déployé sur notre plateforme et a déjà réalisé avec succès un certain nombre de transactions. »

Pour en savoir davantage sur FlexNIMS, veuillez visiter www.flextrade.com ou contacter sales@flextrade.com.

À propos de FlexTrade

FlexTrade Systems est le leader mondial des technologies de trading haute performance, y compris les systèmes d’exécution multiactifs et de gestion des ordres qui englobent les actions, les titres à revenu fixe, les devises, les contrats à terme et les options. Nous sommes reconnus mondialement pour notre innovation, notamment avec FlexTRADER®, un système pionnier de gestion des exécutions neutre vis-à-vis des courtiers et le produit phare de notre gamme de solutions transformatrices.

Avec une présence mondiale dans 45 pays, nous travaillons en étroite collaboration avec des clients buy-side et sell-side. Notre équipe de plus de 500 développeurs de logiciels dédiés et spécialistes sectoriels élaborent des workflows de trading performants et personnalisés dans diverses catégories d’actifs. Notre engagement envers l’innovation centrée sur le client conduit à des solutions révolutionnaires qui améliorent les performances de trading.

À propos de Neuberger Berman

Créé en 1939, Neuberger Berman est un gestionnaire d’investissement privé, indépendant et détenu par ses employés. La société gère un éventail de stratégies (actions, titres à revenu fixe, gestion d'actifs quantitative et multiactifs, capital-investissement, immobilier et fonds spéculatifs) pour le compte d’institutions, de conseillers et d’investisseurs particuliers à l’échelle mondiale. La philosophie d’investissement de Neuberger Berman se base sur la gestion active, la propriété engagée et la recherche fondamentale, y compris une recherche de pointe sur les principaux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Neuberger Berman est un PRI Leader, une désignation décernée à moins de 1 % des sociétés d’investissement. Avec des bureaux dans 26 pays, l’équipe diversifiée de l’entreprise compte plus de 2 750 professionnels. Pendant neuf années consécutives, Neuberger Berman a été nommé à la première ou deuxième place dans le sondage Pensions & Investments Best Places to Work in Money Management (parmi les entreprises comptant 1 000 employés ou plus). La société gérait 439 milliards de dollars d’actifs au 30 septembre 2023. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site Web à l’adresse www.nb.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.