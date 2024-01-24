帝國大廈與Trip.com集團合作，獻上獨家觀賞日出體驗，迎接龍年到來

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 歡慶龍年，登高欣賞紐約市耀目美景是最好的選擇。帝國大廈 (ESB) 與全球旅遊服務供應商Trip.com合作，限量推出五種觀賞日出體驗，迎接2024年農曆新年的到來。農曆新年慶祝活動門票將由Trip.com和Ctrip獨家發行，從2月9日起至13日連續五天在帝國大廈舉行。

「旅遊風氣如日中天，我們很高興能與Trip.com集團合作，歡迎華人訪客回到帝國大廈觀景台。」帝國大廈觀景台總裁Jean-Yves Ghazi表示，「慶祝傳統、喜迎龍年，沒有任何方式比得上在紐約市的正中央體驗這場永生難忘的限量觀賞日出活動。」

來賓將一面享用Starbucks Reserve提供的免費熱飲及現烤糕餅，一面欣賞旭日從這座不眠之城冉冉升起。觀賞過日出後，訪客將走訪觀景台體驗的沉浸式展覽。這項展覽按時序介紹帝國大廈的歷史，將它革命性的結構乃至目前在流行文化史上的地位一一娓娓道來。來賓還可在離開前得到一份精美的春節特別禮品。

「登高是慶祝農曆春節的一項傳統活動。Trip.com集團與帝國大廈觀景台推出觀賞日出體驗，誠祝全球旅客新春好彩頭、龍年大豐收。」 Trip.com集團國際商務、旅遊及門票總經理Chase Liu說。

帝國大廈觀景台最近斥資1.65億美元進行重構工程，新設賓客專用入口、一座共有九個展廳的沉浸式博物館、接待人員換上全新制服，位於102樓的觀景台也經重新設計換上落地窗。

這場獨家活動的門票可在Trip.com或Ctrip購得，請點選網頁上的「Starbucks Reserve觀賞日出體驗」。有關帝國大廈的更多資訊可以在網上瀏覽。

關於帝國大廈

享有「全世界最著名建築」美譽的帝國大廈由Empire State Realty Trust, Inc.（紐約證交所代號：ESRT）所有。這座知名建築位於曼哈頓中城，從塔基到天線的總高度為1454英尺。斥資1.65億美元進行的帝國大廈觀景臺體驗重構工程新設賓客專用入口、一座共有九個展廳的互動博物館，以及經重新設計改裝落地窗的102 樓觀景臺，創造截然不同的全新體驗。聞名全球的86 樓觀景臺是唯一可坐覽紐約及其附近區域的360度全景露天觀景臺。訪客可在前往觀景臺時獲得完整的紐約體驗，並了解帝國大廈的歷史傳奇、在現今流行文化中的地位等種種相關資訊。帝國大廈觀景台體驗每年接待數百萬遊客，並榮獲美國建築師協會評選為「美國最受歡迎建築」、Uber評選為全球最熱門旅遊目的地、在Tripadvisor《2023年旅行者最佳之選》中連續兩年榮獲「美國第一旅遊景點」稱號，以及《Lonely Planet》終極旅行榜單 (Ultimate Travel List) 評選為紐約第一景點。

自2011年起，該建築完全採用再生風能供電，並吸引了LinkedIn、Shutterstock等多元化企業租戶以及STATE Grill and Bar、Tacombi、Starbucks等零售商家入駐。如欲進一步瞭解資訊或購買觀景台體驗門票，請造訪esbnyc.com，或是在Facebook、X（前Twitter） 、Instagram、微博、YouTube或TikTok追蹤帝國大廈的最新動向。

關於Trip.com集團

首屈一指的全球旅遊服務供應商Trip.com集團旗下囊括Trip.com、Ctrip、Skyscanner和Qunar等品牌。Trip.com集團透過旗下所有平台幫助世界各地的旅客掌握充分資訊，以高性價比的方式預訂旅遊產品和服務。該集團並幫助合作夥伴用應用程式、網站和全天候客戶服務中心組成的進階交易平台全面整合旅行相關內容、資源，藉此連結其產品與使用者。Trip.com集團成立於1999年，並於2003年在納斯達克上市，2021年又在香港交易所上市。以「追求更完美的旅行，打造更美好的世界」為使命的該集團已成為全球最知名的旅遊品牌之一。如欲進一步瞭解Trip.com Group，請瀏覽此處：group.trip.com。

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Source: Empire State Realty Trust, Inc.

Category: Observatory

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