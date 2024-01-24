帝国大厦与Trip.com Group合作开展龙年春节庆祝活动，在天文台提供尊享日出体验

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 登高欣赏纽约最佳景观，庆祝龙年到来。帝国大厦（ESB）将与全球旅游服务提供商Trip.com Group合作，为限量宾客提供五次日出观赏体验，共庆2024年农历新年。此春节活动（在Trip.com和Ctrip独家销售）将于2月9日至13日在帝国大厦连续举行五天。

帝国大厦观景台总监Jean-Yves Ghazi表示：“ 随着旅游活动呈现稳步上升趋势，我们很高兴与Trip.com Group合作，欢迎中国游客重返帝国大厦观景台。在纽约市中心举办这一令人难忘的限量日出体验活动，毫无疑问是庆祝传统和迎接龙年的最佳方式。”

客人可以一边欣赏不夜城的日出，一边享用星巴克臻选店内现场制作的免费热饮和糕点。日出后，游客将参观观景台体验馆的沉浸式展览，从创新建筑到目前在流行文化中的地位，全面了解帝国大厦的历史，并获赠精心策划的春节礼品袋。

“ 登高庆祝新年是传统习俗。Trip.com Group与帝国大厦观景台合作推出日出体验，祝全球游客以欢乐的心情迎接硕果累累的下一年，”Trip.com Group国际业务、海外旅游及票务业务总经理Chase Liu说道。

帝国大厦观景台最近耗资1.65亿美元进行了重新设计，包括游客专用入口、拥有9个展廊的沉浸式博物馆、全新的主持人制服以及重新设计的带有落地窗的第102层 观景台。

此尊享活动门票可在Trip.com或Ctrip上点击“ Starbucks Reserve Sunrise Experience”（星巴克臻选日出体验）购买。有关帝国大厦天文台的更多信息可以在线 查找。

关于帝国大厦

被称为“全球最著名建筑”的帝国大厦由Empire State Realty Trust, Inc. （ESRT:NYSE）所有。该建筑从地基到天线，高出曼哈顿中城1454英尺。耗资1.65亿美元重新设计的帝国大厦观景台体验为游客打造了一种全新的体验，其中设有一个专门的客人入口，一个由九个画廊组成的互动博物馆，以及一个重新设计的102 楼 观景台，并配有落地窗。前往世界著名的86楼观景台 ，这是唯一一个360度的露天观景台，可以欣赏到纽约及其他地方的景色，为游客带来完整的纽约市体验，其中涵盖了从该建筑的标志性历史到其当前在流行文化中地位的方方面面。帝国大厦观景台体验每年接待数百万游客，并被美国建筑师协会称为“美国最受欢迎的建筑”，优步将其列为世界上最热门的旅游目的地，Tripadvisor《2023年旅行者最佳之选》将其评为美国第一景点，《Lonely Planet》宣布其为纽约市第一景点。

自2011年以来，该建筑一直完全由可再生风能供电，其中多个楼层为领英和Shutterstock等各大公司的办事处，以及STATE Grill and Bar、Tacombi和星巴克等零售商户。若要了解更多信息和观景台体验门票，请访问esbnyc.com或关注帝国大厦的Facebook、X（前Twitter） 、Instagram 、Weibo、YouTube或TikTok 。

关于Trip.com Group

Trip.com Group是全球领先的旅游服务提供商，旗下包括Trip.com、Ctrip、Skyscanner和Qunar。 Trip.com Group通过其各个平台帮助世界各地的旅行者以明智且经济高效的方式预订旅行产品和服务，并通过整合全面的旅游相关内容和资源，以及由应用程序、网站和24/7客户服务中心组成的先进交易平台，使合作伙伴能够将其产品与用户连接起来。Trip.com Group成立于1999年，2003年在纳斯达克上市，2021年在香港联交所上市，以“追求完美旅行，让世界更美好”为使命，现已成为全球最知名的旅游集团之一。在group.trip.com了解有关Trip.com Group的更多信息。

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Source: Empire State Realty Trust, Inc.

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