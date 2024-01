Das Empire State Building läutet in Zusammenarbeit mit der Trip.com Group mit einem exklusiven Sonnenaufgangserlebnis im Observatorium das Jahr des Drachen ein

The Empire State Building Rings in the Year of the Dragon with Exclusive Sunrise Experiences at the Observatory, in Partnership with Trip.com Group (Photo: Business Wire)

The Empire State Building Rings in the Year of the Dragon with Exclusive Sunrise Experiences at the Observatory, in Partnership with Trip.com Group (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klettern Sie hoch hinauf und genießen Sie die beste Aussicht auf New York City, um das Jahr des Drachen zu feiern. Das Empire State Building (ESB) wird in Partnerschaft mit der Trip.com, einem globalen Reisedienstleister, das Mondneujahr 2024 mit fünf Sonnenaufgangserlebnissen für eine begrenzte Anzahl von Gästen feiern. Die Events zur Feier des Mondneujahrs, die exklusiv auf Trip.com und Ctrip angeboten werden, finden an fünf aufeinanderfolgenden Tagen vom 9. bis 13. Februar im Empire State Building statt.

„ Angesichts des anhaltenden Aufwärtstrends im Tourismus freuen wir uns über die Partnerschaft mit der Trip.com Group, um unsere chinesischen Besucher wieder im Empire State Building Observatory begrüßen zu können“, so Jean-Yves Ghazi, President des Empire State Building Observatory. „ Es gibt keinen besseren Weg, die Tradition zu feiern und das Jahr des Drachen einzuläuten, als mit diesem unvergesslichen, limitierten Sonnenaufgangserlebnis im Herzen von New York City.“

Die Gäste werden kostenlose Heißgetränke und Gebäck von Starbucks Reserve genießen, während sie den Sonnenaufgang über der Stadt, die niemals schläft, erleben. Nach dem Sonnenaufgang können die Besucher die beeindruckenden Ausstellungen des Observatory Experience besichtigen, die die Geschichte des Empire State Buildings erzählen, angefangen von seiner innovativen Konstruktion bis hin zu seinem heutigen Platz in der Popkultur. Und zum Abschied erhalten Sie eine kuratierte Geschenktasche zum Frühlingsfest.

„ Es ist ein traditioneller Brauch, zur Feier des neuen Jahres hoch hinaus zu steigen. Die Trip.com Group wünscht anlässlich der Einführung des Sonnenaufgangserlebnisses auf dem Empire State Building Observatory Reisenden aus aller Welt einen guten Start in ein weiteres erfolgreiches Jahr“, sagte Chase Liu, General Manager International Business, Tours and Tickets Overseas, Trip.com Group.

Das Empire State Building Observatory wurde erst kürzlich für 165 Millionen US-Dollar renoviert. Dabei wurden ein eigener Besuchereingang, ein immersives Museum mit neun Galerien, brandneue Host-Uniformen und ein neu gestaltetes Observatorium im 102. Stockwerk mit raumhohen Fenstern geschaffen.

Tickets für das exklusive Ereignis sind auf Trip.com oder Ctrip erhältlich, wenn Sie auf „Starbucks Reserve Sunrise Experience“ klicken. Weitere Informationen über das Empire State Building Observatory finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das „berühmteste Gebäude der Welt“, das sich im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE) befindet, misst vom Fundament bis zur Antenne 1.454 Fuß und ragt hoch über Midtown Manhattan auf. Die 165 Millionen US-Dollar teure Renovierung des Empire State Building Observatory Experience sorgt für ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit bodentiefen Fenstern. Der Besuch des weltberühmten Observatoriums in der 86. Etage, dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, dient den Besuchern als Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und behandelt alles, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Das Empire State Building Observatory Experience heißt jedes Jahr Millionen von Besuchern willkommen und wurde vom American Institute of Architects zu „America's Favorite Building“, von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt, von Tripadvisor 2023 bei den Travelers' Choice Awards: Best of the Best zum zweiten Mal in Folge zur Nummer 1 unter den Attraktionen in den USA erklärt. Außerdem ist es die Nr. 1 unter den Sehenswürdigkeiten von New York City in Lonely Planet's Ultimate Travel List.

Seit 2011 bezieht das Gebäude seinen Strom vollständig aus erneuerbarer Windenergie. Auf seinen vielen Etagen haben zahlreiche Unternehmen wie LinkedIn und Shutterstock Büros gemietet, es gibt aber auch Einzkaufsmöglichkeiten wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für das Observatory Experience erhalten Sie unter esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Über Trip.com Group

Die Trip.com Group ist ein führender globaler Anbieter von Reisedienstleistungen, zu dem Trip.com, Ctrip, Skyscanner und Qunar gehören. Mit ihren Plattformen hilft die Trip.com Group Reisenden auf der ganzen Welt, informiert und kostengünstig Reiseprodukte und -dienstleistungen zu buchen. Partner haben die Möglichkeit, dank umfassender reisebezogener Inhalte und Ressourcen sowie einer fortschrittlichen Transaktionsplattform, die aus Apps, Websites und 24/7-Kundendienstzentren besteht, ihre Angebote mit den Nutzern zu verbinden. Die Trip.com Group wurde 1999 gegründet und ist seit 2003 an der NASDAQ und seit 2021 an der HKEX notiert. Mittlerweile gehört sie zu den bekanntesten Reisekonzernen der Welt und verfolgt die Mission „ die perfekte Reise für eine bessere Welt“. Weitere Informationen über Trip.com Group finden Sie hier: group.trip.com.

