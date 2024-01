L'Empire State Building lance l'Année du Dragon avec l'expérience exclusive Sunrise à son Observatoire, en partenariat avec Trip.com Group

The Empire State Building Rings in the Year of the Dragon with Exclusive Sunrise Experiences at the Observatory, in Partnership with Trip.com Group (Photo: Business Wire)

The Empire State Building Rings in the Year of the Dragon with Exclusive Sunrise Experiences at the Observatory, in Partnership with Trip.com Group (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Profitez des meilleurs panoramas de New York pour célébrer l'Année du Dragon. L'Empire State Building (ESB) célébrera le Nouvel An lunaire 2024 avec cinq expériences Sunrise pour un nombre limité d’invités, en partenariat avec le fournisseur mondial de services de voyage Trip.com Group. Les événements du Nouvel An lunaire — vendus exclusivement sur Trip.com et Ctrip, se dérouleront à l’Empire State Building pendant cinq jours consécutifs du 9 au 13 février.

« Alors que l’activité touristique continue de progresser, nous sommes ravis de nous associer à Trip.com Group pour accueillir de nouveau nos visiteurs chinois à l’Observatoire de l’Empire State Building », déclare Jean-Yves Ghazi, président de l’Observatoire de l’Empire State Building. « Il n’y a pas de meilleure façon de célébrer la tradition et de lancer l’Année du Dragon qu’avec cette expérience inoubliable au lever du soleil en plein cœur de New York. »

Les clients profiteront gratuitement de boissons chaudes et de pâtisseries cuites sur place au Starbucks Reserve, tout en suivant le lever du soleil sur la ville qui ne dort jamais. Après l'aurore, les visiteurs visiteront les expositions immersives de l’Observatoire Experience, qui retracent l’histoire de l’Empire State Building, de sa construction innovante à la place qu'il occupe aujourd'hui dans la culture pop. Ils repartiront avec un sac cadeau en l'honneur du Festival du Printemps.

« C’est une coutume de grimper haut pour célébrer la nouvelle année. Trip.com Group souhaite aux voyageurs du monde entier une nouvelle année fructueuse alors que nous lançons l’expérience Sunrise en partenariat avec l’Observatoire de l'Empire State Building », déclare Chase Liu, directeur général de l'activité internationale, des circuits et des billets à l’étranger, Trip.com Group.

L’Observatoire de l'Empire State Building a récemment subi une rénovation de 165 millions de dollars comprenant une entrée dédiée aux visiteurs, un musée immersif avec neuf galeries, de tout nouveaux uniformes et un nouvel Observatoire au 102 e étage avec des fenêtres sol-plafond.

Les billets pour l’événement exclusif peuvent être achetés sur Trip.com et Ctrip lorsque vous cliquez sur « Starbucks Reserve Sunrise Experience ». Plus d’informations sur l’Observatoire de l'Empire State Building sont disponibles en ligne.

À propos de l’Empire State Building

L'Empire State Building, le « bâtiment le plus célèbre du monde », propriété de l'Empire State Realty Trust , Inc. (ESRT : NYSE), s'élève à 1 454 pieds au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l'antenne. La restructuration de son observatoire, d'un coût de 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux visiteurs, un musée interactif composé de neuf galeries et un observatoire redessiné au 102 e étage avec des fenêtres allant du sol au plafond. Le périple vers le célèbre observatoire du 86 e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés offrant une vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience de la ville de New York et couvre tous les aspects, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la culture pop. L'Observatoire de l'Empire State Building accueille des millions de visiteurs chaque année et a été désigné « bâtiment préféré des Américains » par l'American Institute of Architects, la destination de voyage la plus populaire au monde selon Uber, l'attraction numéro 1 aux États-Unis pour la deuxième année consécutive dans les Travelers' Choice Awards 2023 de Tripadvisor: Best of the Best, et l'attraction numéro 1 de New York City selon Lonely Planet.

Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages accueillent un ensemble varié de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerces comme STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d’informations et pour obtenir vos entrées à l’Observatoire, visitez esbnyc.com et suivez l'actualité du bâtiment sur Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

À propos de Trip.com Group

Trip.com Group est un chef de file mondial des services de voyage composé de Trip.com, Ctrip, Skyscanner, et Qunar. Sur ses plateformes, Trip.com Group aide les voyageurs du monde entier à effectuer des réservations éclairées et rentables pour des produits et services de voyage et permet aux partenaires de connecter leurs offres aux utilisateurs grâce à l’agrégation de contenus et de ressources en rapport avec les voyages, ainsi qu’à une plateforme transactionnelle composée d’applications, de sites Web et de centres de service à la clientèle 24/7. Fondé en 1999 et coté au NASDAQ depuis 2003 et à l'HKEX depuis 2021, Trip.com Group est devenu l’un des groupes de voyage les plus connus au monde, avec la mission de « trouver le voyage parfait pour un monde meilleur ». Pour en savoir plus sur Trip.com Group, rendez-vous sur group.trip.com.

Suivez-nous sur : Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube.

Source: Empire State Realty Trust, Inc.

Category: Observatory

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.