Empire State Building comemora o ano do Dragão com uma experiência exclusiva do nascer do sol no Observatório em parceria com o Trip.com Group

The Empire State Building Rings in the Year of the Dragon with Exclusive Sunrise Experiences at the Observatory, in Partnership with Trip.com Group (Photo: Business Wire)

The Empire State Building Rings in the Year of the Dragon with Exclusive Sunrise Experiences at the Observatory, in Partnership with Trip.com Group (Photo: Business Wire)

NOVA YORK (EUA)--(BUSINESS WIRE)--Suba bem alto para ter as melhores vistas de Nova York e celebrar o ano do Dragão. O Empire State Building (ESB) festejará o Ano Novo Lunar de 2024 com cinco experiências “Sunrise” para um número limitado de hóspedes, em parceria com uma das principais agências de viagem on-line do mundo: o Trip.com Group. Os eventos do Ano Novo Lunar – vendidos exclusivamente no Trip.com e Ctrip – serão realizados no Empire State Building durante cinco dias consecutivos, de 9 a 13 de fevereiro de 2024.

“ A atividade turística está crescendo de forma contínua e estamos empolgados com a parceria com o Trip.com Group para receber nossos visitantes chineses no Observatório do Empire State Building”, disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Observatório do ESB. “ Não há melhor maneira de celebrar a tradição e comemorar o ano do Dragão que com esta inesquecível e limitada Sunrise Experience no coração de Nova York.”

Os hóspedes poderão desfrutar de bebidas quentes e doces feitos no local, no Starbucks Reserve, enquanto apreciam o nascer do sol sobre a cidade que nunca dorme. Após o espetáculo visual, os visitantes percorrerão as exposições imersivas da Observatory Experience, que narram a história do Empire State Building – desde sua construção inovadora até seu lugar atual na cultura pop –, e receberão uma sacola de presentes exclusivos do Festival da Primavera.

“ É um costume tradicional subir bem alto para festejar o ano novo. O Trip.com Group deseja aos viajantes do mundo todo um início feliz em mais um ano frutífero com o lançamento da experiência do nascer do sol com o Observatório do Empire State Building”, comentou Chase Liu, gerente geral de negócios internacionais, tours e ingressos no exterior do Trip.com Group.

O Observatório do Empire State Building passou recentemente por uma reimaginação de US$ 165 milhões que incluiu uma entrada exclusiva para visitantes, um museu imersivo com nove galerias, novos uniformes para os anfitriões e um observatório redesenhado no 102º andar com janelas do chão ao teto.

Os ingressos para o evento exclusivo podem ser adquiridos em Trip.com ou Ctrip ao clicar em “Starbucks Reserve Sunrise Experience”. Mais informações sobre o Observatório do Empire State Building podem ser encontradas on-line.

Sobre o Empire State Building

Empire State Building, o “edifício mais famoso do mundo”, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), está a 381 metros de altura, da sua base à antena. A reimaginação de US$ 165 milhões da Observatory Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um observatório redesenhado no 102ºndandar com janelas que vão do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86º andar, o único observatório ao ar livre de 360 graus com vistas de Nova York, orienta os visitantes sobre toda a sua experiência na cidade e cobre desde a história marcante do edifício até seu atual lugar na cultura pop. A Observatory Experience do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e foi declarado o “edifício favorito dos EUA” pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, a principal atração nos EUA pelo segundo ano consecutivo no prêmio Travellers’ Choice Awards 2023 do Tripadvisor: Best of the Best e a principal atração da cidade de Nova York na Ultimate Travel List da Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício funciona totalmente alimentado por eletricidade eólica renovável e seus vários andares abrigam uma grande diversidade de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de comércio, como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e adquirir ingressos para a Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Sobre o Trip.com Group

O Trip.com Group é uma das principais agências de viagem on-line do mundo, sendo composto por Trip.com, Ctrip, Skyscanner e Qunar. Nas suas plataformas, o Trip.com Group ajuda viajantes de todas as partes do globo a fazer reservas informadas e econômicas de produtos e serviços de viagens e permite que os parceiros conectem suas ofertas aos usuários por meio da agregação de conteúdo e recursos abrangentes relacionados a viagens e uma plataforma de transação avançada composta por aplicativos, sites e centros de atendimento ao cliente 24 horas por dia, sete dias por semana. Fundado em 1999 e listado na NASDAQ em 2003 e na HKEX em 2021, o Trip.com Group se tornou um dos grupos de viagens mais conhecidos do mundo, com a missão de “ buscar a viagem perfeita para um mundo melhor”. Saiba mais sobre o Trip.com Group aqui: group.trip.com.

Siga-nos: Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Source: Empire State Realty Trust, Inc.

Category: Observatory

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.