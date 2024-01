A arte de secar as mãos: Apresentando os secadores de mãos mais atrativos do mundo! - Criados por adolescentes da Artist for Humanity

It's unexpected to have a beautiful work of art in front of you when you're drying your hands. These are the coolest hand dryers you've ever seen.

One of the custom XLERATOR® Hand Dryers in use at Artists for Humanity in Boston. (Photo: Business Wire)

EAST LONGMEADOW, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Artists For Humanity (AFH), cujo epicentro de 23.500 pés quadrados é o primeiro edifício certificado de Boston, LEED Platinum, combinou seu compromisso com a sustentabilidade com a sua dedicação à arte e ao design, e garantiu que nenhum deles parasse fora das portas dos banheiros. A organização oferece aos adolescentes de Boston oportunidades de expressão criativa, mentoria e experiência de trabalho remunerado em diversos projetos de arte e design de clientes, enquanto se preparam para a faculdade e suas carreiras. Agora, graças a uma parceria com a Excel Dryer, a AFH instalou secadores de mãos XLERATOR®, os primeiros de seu tipo, personalizados com obras de arte desenhadas por adolescentes locais nos banheiros de suas instalações.

" Quando soubemos do trabalho incrível que a AFH estava fazendo, vimos uma oportunidade única de cooperar com os artistas adolescentes da organização para criar capas personalizadas para os secadores de mãos XLERATOR.® e kits combo XChanger ® nos banheiros das instalações", disse Joshua Griffing, Diretor de Marketing e Vendas Internacionais da Excel Dryer.

Este projeto é a primeira vez que a Excel Dryer personaliza seu secador de mãos XLERATOR®, além de logotipos e imagens personalizadas. Ao colocar arquivos de obras de arte de alta resolução em um modelo e usar tecnologia de imagem digital, a Excel Dryer pôde transformar os secadores de mãos em uma extensão das obras-primas exibidas em todo o restante do edifício da AFH.

" Os secadores de mãos têm um visual incrível e as mãos dos visitantes ficam secas antes de terminarem de admirar a obra de arte", disse Rich Frank, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da AFH. " Parecem quase peças esculturais atrativas, mas você ainda pode dizer que são secadores de mãos, simplesmente os secadores de mãos mais atrativos que você já viu. Além disto, os kits de recesso 100% compatíveis com ADA dos secadores tornam a experiência do usuário acolhedora, compatível e fácil; é provavelmente a melhor experiência de banheiro em Boston."

Desde 1991, a AFH cresceu e se tornou o maior empregador de alunos do ensino médio na cidade. Mais de 350 adolescentes da AFH trabalham em cooperação com artistas / mentores adultos para oferecer soluções cativantes para organizações empresariais, cívicas e comunitárias.

" Esta foi uma parceria incrível para trabalhar juntos e contribuir com ideias", disse Jason Talbot, Cofundador e Diretor Geral de Programas da AFH. “ Não sabíamos o quão belos seriam os secadores de mãos, mas quando os vimos, nossos olhos saltaram das órbitas. Era o assunto do prédio; todos ficaram bem empolgados por ter as obras de arte nos ajudando a secar as mãos e mantendo todos saudáveis."

Os designs ímpares criados pelos nove estudantes artistas estão disponíveis com exclusividade na Excel Dryer. Uma porcentagem dos lucros da venda será doada à Artists for Humanity.

O secador de mãos XLERATOR de alta velocidade e eficiência energética® com filtragem eletrostática HEPA seca as mãos em apenas oito segundos. Fabricado nos EUA, utiliza 80% menos energia do que os secadores de mãos convencionais e oferece uma redução de até 75% na pegada de carbono em comparação às toalhas de papel. É aprovado pelo Building Green e ajuda a contribuir para pontos WELL e diversos créditos LEED.

" Um teste de 2023 da LMS Technologies determinou que os sistemas de filtragem HEPA em nosso secador de mãos XLERATOR® removesse 99,999% dos vírus e 99,97% de bactérias da corrente de ar", disse Griffing. “ E, ao eliminar mão de obra, manutenção e desperdício, os secadores oferecem uma economia de custos de 95% quanto às toalhas de papel. Para um espaço como a AFH, onde os artistas sujam as mãos e lavar a louça é uma parte ativa do dia, esta é uma ótima solução. Também é animador para os adolescentes ver suas obras de arte apresentadas de um modo tão inesperado e cheio de energia."

Veja o vídeo completo de estudo de caso. Saiba mais sobre a compra de secadores de mãos Excel com designs AFH.

Sobre a Excel Dryer, Inc.

A Excel Dryer fabrica e desenvolve soluções higiênicas de secagem de mãos econômicas e sustentáveis há mais de 50 anos. A empresa familiar revolucionou o setor com a invenção do secador de mãos XLERATOR®, que define um novo padrão de desempenho, confiabilidade e satisfação do cliente. A Excel Dryer se orgulha de oferecer o melhor atendimento ao cliente e de fabricar produtos sem contato, econômicos e renováveis nos quais as pessoas podem confiar. Disponíveis para distribuição em todo o mundo, os produtos Excel Dryer podem ser comprados por meio de uma rede estabelecida de representantes de vendas que trabalham com distribuidores a nível internacional. Saiba mais sobre a Excel Dryer em exceldryer.com .

Sobre a Artists for Humanity

Desde seu início humilde, há mais de 32 anos, como um grupo de alunos inspirados da oitava série, até se tornar o maior empregador de adolescentes em Boston, a Artists for Humanity (AFH) oferece aos adolescentes as chaves para a autossuficiência através de empregos remunerados em arte e design. A organização está superando as divisões econômicas, raciais e sociais e enriquecendo as comunidades urbanas ao introduzir a criatividade dos jovens na comunidade empresarial. Saiba mais sobre a AFH em afhboston.org .

