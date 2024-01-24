贝氏评论：因应中国经济增速放缓，贝氏发布有关中国国家风险评估的常见问题解答

美国新泽西州奥德威克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 贝氏发布了一篇有关其国家风险评估过程的评论，回应近期市场对中国经济增速放缓和政府主权风险的担忧。该篇评论对有关贝氏衡量主权信用风险的常见问题进行了回答，阐明贝氏如何将这些因素纳入其评级过程，并解释了主权信用风险与国家风险的区别。

评论标题为 《常见问题：贝氏对中国国家风险的评估》，指出贝氏并不发布主权信用评级，同时不会对保险公司的信用评级设置基于其注册或主要风险暴露的国家的主权信用评级为上限。贝氏认为，保险公司的财政状况有可能优于其所在国家的政府，并能通过不同方式，例如保留充裕的资本、严守承保纪律、分散业务组合等有效地管理国家风险。

与主权信用风险以衡量一个国家履行其债务义务的整体能力和意愿不同，贝氏评级过程中考虑的国家风险，包含了可能对保险公司履行其财务义务的能力产生不利影响的特定国家因素，包括更广泛的经营环境、经济、政治和金融体系风险。保险公司应对、管理和减轻国家风险的能力视乎各自情况而定，并纳入资产负债表实力、经营表现和业务组合的分析中。

贝氏在国家风险分析中评估中国为国别风险三级（CRT-3）的国家，在五个等级中处于中等区间，代表其有着较低的经济风险和中度的政治和金融体系风险。贝氏高级经济分析师Graziano Brady表示：“除非发生重大变化，贝氏预计在中短期内将不会调整中国国别风险等级。”

虽然中国目前稳定处于CRT-3等级，该国经济仍面临着一系列挑战，包括地方政府融资平台的巨量表外负债，以及低迷的房地产行业对经济增长的拖累。然而，贝氏预期在中短期内，中国能够运用财政和货币政策实现其增长目标，并推动经济结构转型。

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