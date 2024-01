NMG achète le gisement de graphite du Lac Guéret / projet minier Uatnan de Mason Resources – l'un des plus grands projets de graphite en développement au monde

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX.V : NOU) a conclu une convention d’achat d’actifs avec Mason Resources Inc. (« Mason ») (TSX.V : LLG, OTCQX : MGPHF) visant la totalité de la propriété du Lac Guéret, ciblée pour le développement du projet minier Uatnan. La transaction consolide la vision à long terme de la Société d’être un acteur dominant dans l’offre de matériel d’anode carboneutre pour le marché occidental. Les discussions commerciales actives de NMG avec des fabricants de batteries et de véhicules électriques (« VÉ ») de premier ordre, notamment Panasonic Energy Co., Ltd. (« Panasonic Energy »), filiale en propriété exclusive de Panasonic Holdings Corporation (« Panasonic ») (TYO : 6752), confirment la forte demande en graphite projetée par les analystes de matériaux de batteries. Cette acquisition d’un autre actif majeur au Québec, au Canada, renforce le modèle de production pleinement intégré verticalement de NMG en Amérique du Nord, reconnu par Benchmark Mineral Intelligence comme suivant les normes les plus élevées de l’industrie en matière d’ESG.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, a déclaré : « Avec ce très grand gisement de graphite naturel de haute qualité, l'acquisition du gisement du Lac Guéret représente une étape stratégique importante pour NMG. L'ajout d'un actif de classe mondiale au portefeuille de ressources de NMG renforce les perspectives de croissance et l'attrait commercial de la Société. Il nous place également dans une position unique sur le marché mondial des matériaux de batteries. Nos dirigeant.es et notre solide équipe technique sont impatient.es de poursuivre le développement astucieux de l'actif du Lac Guéret, en parfaite synchronisation avec les plans d'exécution actuels de NMG. Nous accueillons aussi chaleureusement Mason en tant qu'actionnaire de NMG alors que nous construisons une production intégrée de graphite naturel pionnière – et peut-être la plus importante ! – du monde occidental. »

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a ajouté : « À la lumière des discussions commerciales pour notre phase 2 ciblant la production de la mine Matawinie et de l’usine de matériaux de batteries de Bécancour, nous sommes confiants dans la demande actuelle et future de matériel d’anode de graphite de source éthique et écologique. NMG est prête à répondre à la croissance soutenue du marché avec un plan d’expansion solide maintenant assuré via le projet minier Uatnan. Uitshi-atussemitutau – NMG aspire à travailler en collaboration avec la Première Nation innue de Pessamit – est notre vision du développement de ce projet. Nous nous engageons à impliquer intimement la Première Nation et à collaborer activement avec la communauté et les parties prenantes de la région afin d’assurer un développement responsable et durable. »

Convention d’acquisition d’actifs

NMG a accepté d’acquérir la totalité de la propriété du lac Guéret de Mason, composée entre-autres de 74 claims désignés sur carte couvrant 3 999,52 hectares. La contrepartie de l'acquisition de la propriété du Lac Guéret est payable en 6 208 210 actions ordinaires de NMG, représentant 9,25 % des actions pro forma émises et en circulation de NMG, à émettre à Mason à la clôture de la transaction. Un paiement ultérieur de 5 000 000 $ sera effectué à Mason au début de la production commerciale du projet minier Uatnan envisagé. 3 104 105 des actions ordinaires de NMG qui seront émises dans le cadre de cette transaction seront soumises à une période de blocage de 12 mois et les 3 104 105 actions ordinaires restantes de NMG seront soumises à une période de blocage de 18 mois. Les actions de NMG seront également soumises à une période de détention de quatre mois conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu au plus tard le 31 janvier 2024 et est soumise à certaines conditions standard, y compris la réception de l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

La convention d’acquisition d’actifs met fin et se substitue à la convention d’option et de coentreprise ainsi qu’à l’accord d’investissement précédemment annoncés entre NMG et Mason.

Développement envisagé du projet minier Uatnan

En 2023, NMG a publié une évaluation économique préliminaire (« EEP ») conforme au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers pour le projet minier d’Uatnan. L’EEP, réalisée par les sociétés d’ingénierie BBA Inc. et GoldMinds Geoservices Inc., a démontré une solide valeur économique pour les paramètres opérationnels et les volumes de production actualisés de NMG, visant la production d’environ 500 000 tonnes de concentré de graphite par an sur une durée de vie de la mine (« DVM ») de 24 ans.

Tableau 1 : Paramètres opérationnels du projet minier Uatnan

PARAMÈTRES OPÉRATIONNELS DVM 24 ans Taux de traitement annuel nominal 3,4 M de tonnes Ratio stérile/minerai (DVM) 1,3 : 1 Teneur moyenne (DVM) 17,5 % Cg Récupération moyenne de graphite 85 % Production annuelle moyenne de concentré de graphite (DVM) 500 000 tonnes Pureté du produit fini 94 % Cg

L’EEP est préliminaire et vise des Ressources minérales présumées qui trop spéculatives du point de vue géologique pour que l’on puisse faire valoir des considérations économiques qui permettraient de les classer dans la catégorie des Réserves minérales, et rien ne garantit que l’EEP donnera les résultats escomptés. Les Ressources minérales qui ne sont pas des Réserves minérales n’ont pas démontré leur viabilité économique. Du rainurage et/ou des forages supplémentaires seront nécessaires pour convertir les Ressources minérales présumées en Ressources minérales indiquées ou mesurées. Il n’y a aucune certitude que le développement des ressources, la production et les prévisions économiques sur lesquels cette EEP est basée se réaliseront.

Tableau 2 : Faits saillants économiques du projet minier Uatnan

FAITS SAILLANTS ÉCONOMIQUES Projet minier Uatnan VAN avant impôt (taux d’actualisation de 8 %) 3 613 M$ CA VAN après impôts (taux d’actualisation de 8 %) 2 173 M$ CA TRI avant impôt 32,6 % TRI après impôt 25,9 % Retour sur investissement avant impôt 2,8 ans Retour sur investissement après impôts 3,2 ans CAPEX initial 1 417 M$ CA CAPEX de maintien 147 M$ CA OPEX DVM 3 236 M$ CA OPEX annuel 135 M$ CA OPEX par tonne de concentré de graphite 268 $ CA/tonne Prix de vente du concentré 1 100 $ US/tonne

Tous les coûts sont en dollars canadiens, à l’exception du prix de vente du graphite, qui est en dollars américains.

Tableau 3 : Estimation actuelle des Ressources minérales en fosse

RESSOURCES MINÉRALES EN FOSSE Tonnage (Mt) Teneur (% Cg) Cg (Mt) Mesurée 19,02 17,9 3,40 Indiquée 46,62 16,9 7,89 Total mesurées + indiquées 65,64 17,2 11,30 Présumée 17,82 17,2 3,07

Notes :

Les Ressources minérales présentées dans ce tableau ont été estimées par M. Rachidi, géo. et C. Duplessis, ing. (personnes qualifiées) de GoldMinds Géoservices Inc. en utilisant les Normes de définitions de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) pour les ressources minérales et les réserves minérales. Les Ressources minérales qui ne sont pas des Réserves minérales n’ont pas démontré leur viabilité économique. L’estimation des Ressources minérales peut être affectée de manière significative par des questions d’environnement, de permis, juridiques, de titre, de marché ou autres. La quantité et la teneur des Ressources minérales présumées rapportées sont de nature incertaine et il n’y a pas eu suffisamment de travaux pour définir ces Ressources minérales présumées comme des Ressources minérales indiquées ou mesurées. Il n’y a aucune certitude qu’une partie quelconque d’une Ressource minérale sera un jour convertie en réserves minérales. Les Ressources minérales présentées ici ont été estimées avec une taille de bloc de 3mE x 3mN x 3mZ. Les blocs ont été interpolés à partir de composites de longueur égale (3 m) calculés à partir des intervalles minéralisés. L’estimation des Ressources minérales a été réalisée à l’aide de la méthodologie de la distance inverse au carré en utilisant trois passages. Pour le premier passage, le nombre de composites a été limité à dix, avec un maximum de deux composites provenant du même trou de forage. Pour les passages deux et trois, le nombre de composites a été limité à dix, avec un maximum d’un composite provenant du même trou de forage. Les Ressources minérales mesurées ont été classées en utilisant un minimum de quatre trous de forage. Les Ressources indiquées ont été classées en utilisant un minimum de deux trous de forage. Les Ressources minérales présumées ont été classées à l’aide d’un minimum d’un trou de forage. Les estimations de tonnage sont basées sur une densité fixe de 2,9 t/m3. Les Ressources minérales présentées ont une teneur de coupure de 5,75 % (Cg).

Le projet minier Uatnan se trouve dans le Nitassinan, le territoire ancestral des Innus de Pessamit, et la municipalité de Rivière-aux-Outardes, située dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada, à environ 220 km à vol d’oiseau au nord-nord-ouest de la ville de Baie-Comeau. Le projet minier Uatnan est accessible par la route 389, puis par des chemins forestiers de classe 1.

Le développement durable est au cœur de la proposition de valeur de NMG et sera reflété dans la prochaine phase de travaux, la Société donnant la priorité à la signature d’une entente de pré-développement avec la Première Nation innue de Pessamit. La Société entend maintenir un dialogue transparent avec la Première Nation au fur et à mesure de l’avancement du projet afin de garantir le respect de ses droits, la protection de l’environnement, de sa culture et de son mode de vie, ainsi que la prise en compte de son point de vue et de ses connaissances traditionnelles.

Au fur et à mesure que l’équipe de NMG renforcera ses relations avec la Première Nation, la communauté et les parties prenantes locales, la Société préparera les études ultérieures pour faire avancer le projet minier d’Uatnan. NMG a déjà établi un plan de travail détaillé pour permettre la préparation d’une étude de faisabilité, comprenant des inventaires de la faune et de la flore sur le site, des études géologiques, des études environnementales, des évaluations d’impact, la consultation des parties prenantes, etc. Similairement à ses pratiques de développement de la mine de Matawinie, NMG s’engage à mettre en œuvre un processus responsable, durable et inclusif pour faire passer le projet minier d’Uatnan de l’étape de l’opportunité à celle de l’ingénierie, de la construction et de la production commerciale.

Pour soutenir le développement du projet minier, NMG s’appuiera sur un effectif de plus de 100 personnes issues de toutes les spécialités, telles que la métallurgie, l’environnement, l’extraction minière, la recherche et développement ainsi que les ventes, en plus de ses installations opérationnelles de concentration et de raffinage de la phase 1.

Fondements commerciaux

En acquérant la propriété du Lac Guéret, NMG vise à garantir son accès à l’actif afin de répondre à la demande croissante en graphite naturel local, de même qu’à soutenir l’expansion prévue de sa phase 3 pour approvisionner le marché occidental.

Stimulée par la croissance du marché des véhicules électriques, des systèmes de stockage de l’énergie et d’autres applications technologiques propres, la demande de graphite pour batteries lithium-ion devrait atteindre plus de 10 millions de tonnes par année d’ici 2030, une augmentation de 537 %, selon la plus récente évaluation du marché de Benchmark Mineral Intelligence (décembre 2023).

À la fin de 2023, la Chine et les États-Unis ont affiné leurs instruments commerciaux respectifs visant les matériaux en graphite. La Chine applique maintenant des restrictions sur les exportations de matériaux en graphite chinois. Le gouvernement américain a quant à lui indiqué que les matériaux de batteries provenant de la Chine et d’autres entités étrangères préoccupantes ne seraient pas admissibles aux crédits d’impôt pour véhicules électriques dans le cadre de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act). Ces récents développements politiques rappellent l’importance d’établir une chaîne d’approvisionnement du graphite locale, résiliente et conforme aux principes ESG pour soutenir la production de batteries et de véhicules électriques.

Forte d’une stratégie de pleine intégration du minerai au matériel d’anode et de résultats avérés au chapitre du développement durable, NMG est en voie de devenir le plus grand producteur de graphite naturel en Amérique du Nord.

Les informations scientifiques et techniques présentées dans ce communiqué de presse ont été revues et approuvées par Eric Desaulniers, MSc, géo, une personne qualifiée telle que définie par le NI 43-101.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

À propos de Mason Resources

Mason Resources Inc. est est une société canadienne qui se concentre sur la recherche d'opportunités d'investissement. Mason est le principal actionnaire de Black Swan Graphene Inc. (« Black Swan ») (TSX.V : SWAN) (OTCQB : BSWGF), qui se consacre à la production à grande échelle de produits brevetés à base de graphène de haute performance et à faible coût destinés à plusieurs secteurs industriels, notamment le béton et les polymères, qui devraient nécessiter d'importants volumes de graphène et, par conséquent, d'importants volumes de graphite. Black Swan vise à tirer parti de l'industrie émergente du graphite au Québec pour établir une chaîne d'approvisionnement intégrée. En 2023, Black Swan, Nationwide Engineering Research & Development Ltd. et Arup Group Ltd. annoncent des partenariats stratégiques et, en 2024, Black Swan annonce un accord commercial avec Hubron International Ltd. La technologie de traitement du graphène de Black Swan a été développée au cours d'une décennie par Thomas Swan & Co. Ltd, un fabricant mondial de produits chimiques basé au Royaume-Uni et fort d'un siècle d'expérience. Pour plus d'informations : www.masonresourcesinc.com et www.blackswangraphene.com.

