Renouvelables : TotalEnergies et European Energy étendent leur partenariat à l’éolien offshore

Dans le cadre de son développement intégré dans l’électricité, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un nouvel accord avec European Energy portant sur le développement de projets éoliens offshore dans trois pays scandinaves : Danemark, Finlande et Suède.

405 MW d’éolien offshore en développement au Danemark

Le nouvel accord porte notamment sur l’acquisition par TotalEnergies de 85 % du projet éolien offshore de Jammerland Bugt (240 MW) et de 72,2 % dans le projet éolien offshore de Lillebaelt South (165 MW). Tous deux situés au Danemark.

Ces deux sites, qui font partie d’une série de neuf projets attribués lors d’une procédure d’appel d’offres appelée « open-door », ont été confirmés par l’Agence danoise de l’Énergie en décembre 2023 et ont obtenu le statut d’exclusivité et les autorisations de connexion au réseau. Les permis de construire définitifs doivent être octroyés mi-2024, pour un démarrage d’ici 2030.

L’électricité générée par ces sites sera directement vendue soit sur le marché de gros de l'électricité, soit en concluant des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec des entreprises, leur permettant ainsi de réduire leur empreinte carbone.

Le développement conjoint de projets éoliens offshore à grande échelle en Suède, en Finlande et au Danemark

Par ailleurs, dans le cadre d’une joint-venture, les partenaires ont pour objectif de développer et d’opérer de nouveaux projets éoliens offshore à grande échelle en Suède et en Finlande, dans le cadre d’une co-entreprise. Ils prévoient également à répondre aux prochains appels d’offres éolien offshore au Danemark.

Ces accords visent à tirer parti des forces des deux partenaires : TotalEnergies apporte son expérience des projets à grande échelle, associée à sa capacité à commercialiser ses productions électriques dans des marchés libéralisés. De son côté, European Energy apporte son expertise en matière de développement de projets greenfield et de collaboration réussie avec les parties prenantes dans ces pays.

Cet accord pour des projets éoliens offshore fait suite à un accord précédent entre TotalEnergies et European Energy en septembre 2023 pour développer, construire et opérer conjointement des projets d'énergies renouvelables terrestres dans plusieurs zones géographiques.

« Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec European Energy. Ces nouveaux projets éoliens offshore au Danemark s’inscrivent dans notre stratégie de développement de projets renouvelables à coûts compétitifs dans les marchés électriques libéralisés. L’implantation historique d’European Energy dans le nord de l’Europe dont nous allons bénéficier grâce à ce partenariat va permettre à TotalEnergies de se développer dans cette région », a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renouvelables de TotalEnergies.

« Ce partenariat avec TotalEnergies va accélérer la transition énergétique des pays scandinaves », a déclaré Knud Erik Andersen, CEO du Groupe European Energy. « Notre expertise combinée dans le développement de projets greenfield et l’expérience de TotalEnergies dans des projets d’envergure vont nous permettre de faire émerger des sites éoliens offshore à la pointe de la technologie. Nous sommes ravis d’apporter notre excellente connaissance des marchés de l’énergie scandinaves afin de garantir la réussite de ces projets ambitieux. Cette collaboration renforce notre position dans le secteur des énergies renouvelables, mais souligne aussi notre engagement pour le développement durable et l’indépendance énergétique de l’Europe. »

L’accord reste soumis à l’obtention des approbations règlementaires des autorités compétentes.

TotalEnergies et l'éolien offshore

TotalEnergies dispose d’un portefeuille de projets éoliens offshore d'une capacité totale de plus de 16 GW, à majorité fixés sur le fond. Ces projets sont situés au Royaume-Uni (Seagreen, Outer Dowsing, Erebus, et West of Orkney), en Corée du Sud (Bada), à Taiwan (Yunlin et Haiding 2), en France (Eolmed), aux Etats-Unis (Attentive Energy et Carolina Long Bay) et en Allemagne (N-12.1 et 0-2.2).

TotalEnergies et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas-carbone disponible 24h/24. À fin 2023, TotalEnergies dispose d’une capacité brute de production d’électricité renouvelable de 22 GW, et entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre 35 GW en 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos d’European Energy

European Energy a été fondé en 2004 à Copenhagen. La société développe et construit des projets d'énergie renouvelable dans le monde entier. European Energy possède plus d’1,4 GW de projets et plus de 60 GW de pipeline dans 28 pays. European Energy développe un portefeuille de projets éolien offshore principalement dans les pays Nordiques.

