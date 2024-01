teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo, runs until the end of 2027. (teamLab, Highlight video of teamLab Planets, Toyosu, Tokyo / Video: teamLab)

The interaction between the viewer and the installation causes continuous change in the artwork. At teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity / Photo: teamLab)

Visitors lie down or sit still for a while and their bodies will dissolve into the artwork world. At teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Photo: teamLab)

Flowers grow, bud, bloom, and in time, the petals fall, and the flowers wither and die. At teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Photo: teamLab)

Cherry blossoms bloom in an expansive art space at teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Video: teamLab)

Cherry blossoms bloom in an expansive art space at teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Video: teamLab)

teamLab Planets TOKYO à Toyosu se classe dans le Top 5 des « musées les plus populaires au monde » dans le classement annuel de Google. À partir du mois de mars, il y aura une exposition d'œuvres d'art représentant des cerisiers en fleurs qui s'épanouissent dans l'espace.

teamLab Planets TOKYO DMM à Toyosu (teamLab Planets) s'est classé dans le Top 5 des « Musées les plus populaires au monde » (*1) dans le classement annuel des recherches de Google « Year in Search 2023 ». Ce classement répertorie les musées les plus recherchés dans le monde sur Google Maps en 2023. teamLab Planets est le seul musée au Japon, faisant partie des musées et galeries d'art de renom, dont l'histoire est plus que centenaire.

Google Maps : les meilleurs musées

Le Musée du Louvre, Paris, France Le British Museum, Londres, Royaume-Uni le Musée d'Orsay, Paris, France Le Muséum d'histoire naturelle, Londres, Royaume-Uni teamLab Planets, Tokyo, Japon Le Musée Rijksmuseum, Amsterdam, Pays-Bas Le Musée national du Prado, Madrid, Espagne Le Musée Van Gogh, Amsterdam, Pays-Bas Le Muséum américain d'histoire naturelle, New York, États-Unis La Maison Anne Frank, Amsterdam, Pays-Bas

Le musée a également été classé numéro un dans le classement des destinations touristiques les plus populaires de Honichi Lab.

Le Musée teamLab Planets a été classé au premier rang dans le « Classement des destinations touristiques les plus populaires », annoncé le 15 décembre 2023 par Honichi Lab (consulter Japan Lab), le principal média d'information sur le tourisme au Japon (*2). Ce classement évalue et compile les avis sur Google Map de 4 700 sites touristiques dans les 47 préfectures du Japon, offrant ainsi une perspective unique à Honichi Lab.

Les 10 premiers du classement sont les suivants :

teamLab Planets TOKYO DMM Le Temple Kiyomizu-dera Kyoto Samurai Ninja Museum Fushimi Inari Taisha (Shrine) Tokyo Skytree Dōtonbori Le Temple Sensō-ji Le Parc de Nara Kyoto Nishiki Market La Tour de Tokyo

« C'est un grand honneur d'être reconnus parmi une multitude de sites touristiques au Japon. À l'avenir, nous continuerons d'écouter attentivement nos visiteurs exprimer leurs critiques et leurs commentaires de vive voix. Fidèles à notre concept "Immergez tout votre corps", nous nous engageons à offrir une meilleure expérience qui permettra aux visiteurs du monde entier d'apprécier pleinement le monde artistique unique de notre musée ». —— teamLab Planets

À partir du mois de mars, il y aura une exposition d'œuvres d'art représentant des cerisiers en fleurs qui s'épanouissent dans tout l'espace

Ce printemps, les visiteurs du teamLab Planets pourront admirer des cerisiers en fleurs dans deux de ses immenses espaces d'œuvres d'art. Des œuvres d'art intitulées « Flotter dans l'univers des fleurs en chute libre » représentant des fleurs qui fleurissent et se dispersent tout au long de l'année, présenteront des cerisiers en fleurs qui rempliront tout l'espace pendant cette période limitée.

Dans une autre œuvre, « Dessin sur la surface de l'eau créée par la danse des carpes koï et des gens », où les visiteurs marchent pieds nus dans l'eau, les carpes koï qui nagent à la surface de l'eau s'éparpillent en fleurs de cerisier lorsqu'elles heurtent des gens. Ces œuvres d'art mettant en scène des cerisiers en fleurs seront exposées du vendredi 1er mars au mardi 30 avril 2024.

Vidéo de l'œuvre d'art : « Flotter dans l'univers des fleurs en chute libre »

Vidéo de l'œuvre d'art : « Dessin sur la surface de l'eau créé par la danse des carpes koï et des gens » - L'infini

Un musée visité par environ un touriste international sur dix au Japon, en provenance de 198 pays et régions du monde entier

De janvier à décembre 2023, environ 2,5 millions de personnes en provenance de 198 pays et régions, à l'exclusion du Japon, ont visité le teamLab Planets. Les touristes internationaux représentaient environ 70 % du total des visiteurs du musée (*3). Le rapport indique également qu'environ un touriste international sur dix au Japon a visité le teamLab Planets (*4). Le musée a été très bien accueilli au niveau international et a remporté le prix du meilleur site touristique d'Asie lors des 2023 World Travel Awards, décrits comme les Oscars de l'industrie du tourisme. C'est la première fois qu'une destination japonaise remporte ce prix.

Concept du teamLab Planets

Pratiquez l'immersion de votre corps tout entier en compagnie d'autres personnes, activez la perception de votre corps et ne faites qu'un avec le monde

teamLab Planets est un musée où l'on marche dans l'eau et un jardin où l'on ne fait qu'un avec les fleurs. Il comprend 4 espaces d'œuvres d'art à grande échelle et 2 jardins créés par le collectif artistique teamLab.

Les gens marchent pieds nus et immergent leur corps tout entier dans les vastes œuvres d'art en compagnie d'autres personnes. Les œuvres d'art changent en fonction de la présence des personnes, estompant la perception des frontières entre le soi et les œuvres. D'autres personnes provoquent également des changements dans les œuvres d'art, effaçant les frontières entre elles et les œuvres, et créant une continuité entre le soi, l'art et les autres.

teamLab Planets TOKYO DMM

6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

https://maps.app.goo.gl/QVs4a34HD9qnvjUo8

Horaires

Tous les jours : de 9 h à 22 h

*Dernière entrée 1 h avant la fermeture

*Les horaires sont susceptibles d'être modifiés. Veuillez consulter le site Web officiel pour obtenir les informations les plus récentes.

Fermé les jeudi 8 février, mercredi 6 mars, mercredi 10 avril

Entrées Jusqu'en février [Tous les jours] Adultes (à partir de 18 ans) 3 800 JPY Élèves du secondaire 2 300 JPY Enfants (âgés de 4 à 12 ans) 1 300 JPY Enfants de moins de 3 ans Entrée gratuite Réduction pour les personnes handicapées 1 900 JPY Après le mois de mars [du lundi au vendredi] Adultes (à partir de 18 ans) 3 800 JPY Élèves du secondaire 2 800 JPY Enfants (âgés de 4 à 12 ans) 1 500 JPY Enfants de moins de 3 ans Entrée gratuite Réduction pour les personnes handicapées 1 900 JPY [les samedis, dimanches, jours fériés et congés spéciaux] *Congés spéciaux : jeudi 21 mars, vendredi 5 avril, mardi 30 avril Adultes (âgés de 18 ans et plus) 4 200 JPY Élèves du secondaire 2 800 JPY Enfants (âgés de 4 à 12 ans) 1 500 JPY Enfants de moins de 3 ans Entrée gratuite Réduction pour les personnes handicapées : 2 100 JPY

Billetterie officielle

https://teamlabplanets.dmm.com

Site Web et Service de réseautage social

planets.teamlab.art | Instagram | Facebook | X (Twitter)

#teamLabPlanets

Alimentation et boutiques

Vegan Ramen UZU Tokyo teamLab Flower Shop

Pour les médias

Dossier de presse

Vidéo de présentation

À propos de PLANETS Co., Ltd.

Entreprise établie en 2017 qui exploite et gère les installations du teamLab Planets TOKYO.

Adresse : Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

Représentant : Takumi Nomoto

À propos de teamLab

teamLab (depuis 2001) est un collectif artistique international. Sa pratique collaborative cherche à naviguer au confluent de l'art, de la science, de la technologie et du monde naturel. Par le biais de l'art, le groupe interdisciplinaire de spécialistes, comprenant des artistes, des programmeurs, des ingénieurs, des animateurs, des mathématiciens et des architectes, vise à explorer la relation entre le soi et le monde, ainsi que de nouvelles formes de perception.

Afin de comprendre le monde qui les entoure, les gens le séparent en entités indépendantes délimitées par des frontières. teamLab cherche à transcender ces frontières dans notre perception du monde, dans la relation entre le soi et le monde, et dans la continuité du temps. Tout existe dans une longue continuité, fragile mais miraculeuse, sans frontières.

Les expositions teamLab ont été organisées dans des villes du monde entier, notamment à New York, Londres, Paris, Singapour, Silicon Valley, Pékin et Melbourne. Les musées teamLab et les expositions permanentes à grande échelle comprennent teamLab Borderless et teamLab Planets à Tokyo, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao et teamLab Massless Beijing. D'autres ouvriront leurs portes notamment à Abu Dhabi, Hambourg, Jeddah et Utrecht.

Les œuvres de teamLab font partie de la collection permanente du Museum of Contemporary Art de Los Angeles, de la Galerie d'art de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, de la Galerie d'art d'Australie Méridionale à Adélaïde, du Musée d'Art asiatique à San Francisco, de l'Asia Society Museum à New York, du Musée contemporain de Borusan à Istanbul, du Musée national du Victoria à Melbourne et de l'Amos Rex à Helsinki, pour n'en citer que quelques-uns.

teamLab est représenté par Pace Gallery , Martin Browne Contemporary, et Ikkan Art.

teamlab.art | Instagram | Facebook | X (Twitter) | YouTube

