位於東京豐州的teamLab Planets TOKYO榮膺「Google年度搜尋排行榜全球最受歡迎博物館」第五名。自三月起，將推出以櫻花為主題的裝置藝術，讓遊客欣賞櫻花在整個展覽空間中綻放的盛況

觀眾和裝置之間的互動觸動裝置藝術不斷變化。東京豐州全身心沉浸式博物館teamLab Planets展出。（teamLab，錦鯉與人共舞所描繪之水面圖──無限 / 照片來源：teamLab）

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 位於東京豐州的teamLab Planets TOKYO DMM (teamLab Planets) 榮膺「Google 2023年度搜尋排行榜全球最受歡迎博物館」(*1) 第五名。該排行榜為2023年間Google Maps上全球搜尋次數最多的博物館進行排名。teamLab Planets躋身眾多具數百年歷史的知名博物館及藝廊間，而且是榜上唯一一座位於日本的博物館。

Google Maps：全球最受歡迎博物館

羅浮宮（法國，巴黎） 大英博物館（英國，倫敦） 奧賽美術館（法國，巴黎） 自然史博物館（英國，倫敦） teamLab Planets（日本，東京） 荷蘭國家博物館（荷蘭，阿姆斯特丹） 普拉多博物館（西班牙，馬德里） 梵谷博物館（荷蘭，阿姆斯特丹） 美國自然史博物館（美國，紐約） 安妮之家（荷蘭，阿姆斯特丹）

該博物館還榮登Honichi Lab「熱門外國遊客觀光景點排行榜」第一名寶座

日本首屈一指的外國遊客觀光資訊媒體「Honichi Lab」（訪日ラボ）於2023年12月15日公布「熱門外國遊客觀光景點排行榜」，teamLab Planets榮登第一名寶座 (*2)。這個排名經由評估整理Google Map上對分布於全日本47個都、道、府、縣的4700個觀光景點之評價而得，表達了Honichi Lab的獨家觀點。

該排行榜的前十大景點為：

teamLab Planets TOKYO DMM 清水寺 京都武士與忍者博物館 伏見稻荷大社（神社） 東京晴空塔 大阪道頓堀 淺草寺 奈良公園 東京錦市場 東京鐵塔

「能夠在日本眾多觀光景點中脫穎而出，我們深感榮幸。展望未來，我們將始終如一地重視訪客透過評價及回饋表達的心聲。奉行『全身心沉浸』的理念，竭力提供深刻體驗，讓來自世界各地的訪客充分享受本館的獨家藝術。」—— teamLab Planets

自三月起，該博物館將推出以櫻花為主題的裝置藝術，遊客可欣賞到櫻花在整個展覽空間中綻放的盛況。

今年春天，teamLab Planets的訪客將能夠在它的兩個大型藝術空間中感受置身於盛放櫻花間的體驗。呈現全年四時花景的裝置藝術「漂浮於落花世界」(Floating in the Falling Universe of Flowers) 將在限定期間展現櫻花在整個展覽空間中綻放的盛況。

另一件裝置藝術「錦鯉與人共舞所描繪之水面圖」讓訪客赤足走過水面，在水面上悠游的錦鯉碰到訪客時會化為櫻花。這些以櫻花為主題的裝置藝術將在2024年3月1日（週五）至2024年4月30日（週二）間展出。

裝置藝術短片：漂浮於落花世界

裝置藝術短片：錦鯉與人共舞所描繪之水面圖──無限

從全球198個國家及地區造訪日本的海外遊客，每十名就約有一名造訪的博物館

從2023年1月到12月的一年間，teamLab Planets從日本境外198個國家和地區迎來約250萬名參觀者。國際遊客佔該博物館參觀者總數的70% (*3)。另有報導指出在造訪日本的海外遊客中，每十名就約有一名造訪過teamLab Planets (*4)。這家博物館享譽國際，贏得有如「旅遊業奧斯卡獎」的「世界旅遊大獎」(World Travel Awards)「2023年亞洲一流觀光景點獎」。這是日本觀光景點首度獲得這項殊榮。

teamLab Planets的成立理念

與他人一起、全身心沉浸、用身體感受藝術、使身體與世界相融

teamLab Planets是一座讓您走進水中的博物館、一座讓您與花卉融為一體的庭園。它由藝術團體teamLab設計的四個巨型藝術展覽空間和兩座庭園組成。

參觀者赤足與其他人一起，全身沉浸在巨大的藝術作品中。作品因他人的身體而變化，身體和作品之間的界限也開始模糊。其他人同時在藝術作品中製造變化，模糊他們與作品之間的界限。自身、藝術作品和他人之間便因這樣的過程而連結。

*1 「根據Google『年度搜尋排行榜』選出之全球最受歡迎博物館」，artnet。2023年12月20日。

*2 「 熱門外國遊客觀光景點！第二名是清水寺。第一名呢？選自全日本4700個觀光勝地的前30大景點排行榜出爐 [2023年1月 | Honichi Lab]」（訪日ラボ）。2023年12月15日。

*3 根據「teamLab Planets」官網按國家分類之購票資料（資料取自2023年3月1日至8月31日間）。

*4 「美哉日本 / 東京數位藝術博物館吸引大量海外遊客——《The Japan News》」《讀賣新聞》發行之《The Japan News》，2023年8月5日。

teamLab Planets TOKYO DMM

東京都江東區豐州6-1-16

https://maps.app.goo.gl/QVs4a34HD9qnvjUo8

開放時間

全年：09:00 - 22:00

*閉館前一小時停止入場

*開放時間視情況可能有所變動。請瀏覽官網查看最新資訊

閉館日：2月8日（星期四）、3月6日（星期三）、4月10日（星期三）

門票 截至二月底 [每日] 全票（18歲及以上） 3,800日圓 國中/高中生 2,300日圓 兒童票（4至12歲） 1,300日圓 3歲及以下 免費 身心障礙者優惠票 1,900日圓 三月起 [週一至週五] 全票（18歲及以上） 3,800日圓 國中/高中生 2,800日圓 兒童票（4至12歲） 1,500日圓 3歲及以下 免費 身心障礙者優惠票 1,900日圓 [週六、週日、假日及特別期間] *特別期間：3月21日（週四）—4月5日（週五）、4月30日（週二） 全票（18歲及以上） 4,200日圓 國中/高中生 2,800日圓 兒童票（4至12歲） 1,500日圓 3歲及以下 免費 身心障礙者優惠票 2,100日圓

官網購票

https://teamlabplanets.dmm.com

網站及社群媒體網站

planets.teamlab.art ｜ Instagram ｜ Facebook ｜ X (Twitter)

#teamLabPlanets

餐飲及購物

Vegan Ramen UZU Tokyo、teamLab花店

媒體資源

媒體資料袋

短片集錦

關於PLANETS Co., Ltd.

成立於2017年，負責teamLab Planets TOKYO設施的營運與管理。

地址：東京都中央區日本橋2-7-1，東京日本橋大廈10樓

代表：Takumi Nomoto

關於teamLab

國際藝術團體teamLab（創立於2001年）透過集體創作探索藝術、科學、科技和自然世界的融匯點。這個跨領域團體由藝術家、程式設計師、工程師、CG動畫師、數學家和建築師等專業人士組成，其目標是透過藝術來探索自我與世界之間的關係以及新的認知形式。

為了瞭解周圍的世界，人們將世界分割為一個個獨立的實體。這些實體之間有著感知的界限；因此，我們對世界的感知、對自我與世界之間關係的感知，以及對時間連續性的感知中存在著界限。teamLab則努力突破這些界限。世間萬物都存在於漫長、易逝但卻奇蹟般無界的生命延續中。

teamLab在全球多座城市舉辦展覽，包括紐約、倫敦、巴黎、新加坡、矽谷、北京和墨爾本等地。已成立之teamLab博物館暨大型永久性展覽有：teamLab無界和東京teamLab Planets、teamLab無界上海、澳門teamLab SuperNature和北京teamLab Massless，teamLab並將在阿布達比、漢堡、吉達和烏特勒支等城市舉辦更多展覽。

teamLab的作品被永久收藏於洛杉磯現代藝術博物館、雪梨新南威爾斯州美術館、阿德萊德南澳美術館、舊金山亞洲藝術博物館、紐約亞洲協會博物館、伊斯坦堡Borusan現代藝術收藏館、墨爾本維多利亞國立美術館，以及赫爾辛基Amos Rex藝術博物館等多所機構。

teamLab藝術經紀為：Pace Gallery、Martin Browne Contemporary，和Ikkan Art。

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