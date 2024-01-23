位于丰洲的teamLab Planets TOKYO 在Google年度搜索排名中名列“全球最受欢迎博物馆”前5名。从三月开始，将展出以樱花在全空间绽放为主题的艺术作品。

东京丰洲的全身沉浸式体验博物馆teamLab Planets将持续运营至2027年底。（teamLab，东京丰洲teamLab Planets的精彩视频/视频：teamLab）

观众和艺术装置之间的互动引起艺术品不断变化。位于东京丰洲的全身沉浸式体验博物馆 teamLab Planets。 （teamLab，锦鲤与人共舞于水面作画 - Infinity/照片​​：teamLab）

访客躺下或静坐片刻，身体会与艺术世界相融。位于东京丰洲的沉浸式博物馆teamLab Planets。（teamLab，漂浮于落花世界/照片：teamLab）

樱花在广阔的teamLab Planets艺术空间中绽放，位于东京丰洲的全身沉浸式体验博物馆teamLab Planets。（teamLab，漂浮于落花世界/照片：teamLab）

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 位于丰洲的teamLab Planets TOKYO DMM（teamLab Planets）在Google的“Year in Search 2023”年度搜索排名中名列“全球最受欢迎博物馆”（*1）前5名。该排名列出了2023年全球Google地图上搜索次数最多的博物馆。在众多拥有一百多年历史的著名博物馆和艺术馆中，teamLab Planets是日本入围的唯一博物馆。

Google Maps：博物馆排名

卢浮宫博物馆，法国巴黎 大英博物馆，英国伦敦 奥赛博物馆，法国巴黎 自然历史博物馆，英国伦敦 teamLab Planets，日本东京 国家博物馆，荷兰阿姆斯特丹 普拉多博物馆，西班牙马德里 梵高博物馆，荷兰阿姆斯特丹 美国自然历史博物馆，美国纽约 安妮·弗兰克之家，荷兰阿姆斯特丹

该博物馆还在Honichi Lab的“热门入境旅游目的地排名”中名列第一

在日本领先的入境旅游信息媒体Honichi Lab（Visit Japan Lab）于2023年12月15日公布的“最受欢迎入境旅游目的地排名”中，teamLab Planets排名第一（*2）。该排名评估并汇总了日本47个都道府县4700个旅游景点的Google地图评论，提供了Honichi Lab的独特观点。

排名前10名如下：

teamLab Planets TOKYO DMM 清水寺 京都武士忍者博物馆 伏见稻荷大社 东京晴空塔 道顿堀 浅草寺 奈良公园 京都锦市场 东京塔

“我们非常荣幸能够在日本众多旅游景点中获得认可。展望未来，我们将始终用心倾听访客通过评论和反馈提供的真实想法。我们秉承“全身沉浸式体验”理念，致力于提供增强体验，让全球访客充分享受我们博物馆的独特艺术世界。” —— teamLab Planets

从三月开始，将展出以樱花在全空间绽放为主题的艺术作品

今年春天，teamLab Planets的访客将能够体验在两个巨大艺术空间内四处绽放的樱花。以一年四季鲜花盛开与飘落为主题的艺术作品《漂浮于落花世界》将限期展现樱花在整个空间绽放的美景。

在另一个艺术作品《锦鲤与人共舞于水面作画》中，游客赤脚在水中行走，水面上游动的锦鲤与人相遇时会散落成樱花。这些以樱花为主题的艺术作品将于2024年3月1日（星期五）至2024年4月30日（星期二）期间展出。

作品视频：《漂浮于落花世界》

作品视频：《锦鲤与人共舞于水面作画》 - Infinity

全球198个国家和地区约十分之一的访日国际游客参观过的博物馆

2023年1月至12月，来自除日本外的198个国家和地区的约250万人访问了teamLab Planets。国际游客约占博物馆总参观人数的70%（*3）。另据报道，大约十分之一的赴日国际游客参观了teamLab Planets（*4）。该博物馆在国际上获得高度赞誉，在被誉为旅游业奥斯卡的2023年世界旅游奖中荣获“亚洲领先旅游景点”奖，这也是日本首次获得该奖项。

teamLab Planets概念

与他人一起，体验全身沉浸式体验，感知您的身体，与世界融为一体

在teamLab Planets博物馆中，游客可漫步于水中，或化成一枚鲜花置身于美丽的花园中。该博物馆由艺术团体teamLab创建的4个大型艺术空间和2个花园组成。

访客赤足行走，与他人一起全身沉浸在浩瀚的艺术作品中。这些艺术作品在有人出现时会发生变化，使游客自己与作品融为一体。而其他游客也可以改变艺术作品，从而与作品融会贯通，创造了自我、艺术和他人之间的联系。

*1 “ 根据Google的“年度搜索”，这些是世界上最受欢迎的博物馆 ’” artnet. 2023年12月20日。

*2 “ 深受外国游客喜爱的旅游胜地！第二名是“清水寺”，第一名？从全日本4,700个旅游目的地中选出的30强名单公布 [2023 1 | Honichi Lab ” (Visit Japan Lab). 2023年12月15日

*3 摘自“teamLab Planets”官方购票网站各国购买数据（2023年3月1日～2023年8月31日）

*4 “ 东京令人惊叹的日式/数字艺术博物馆吸引海外游客 - 《日本新闻》 ” 来自读卖新闻出版的《日本新闻》。2023年8月5日。

teamLab Planets TOKYO DMM

6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

https://maps.app.goo.gl/QVs4a34HD9qnvjUo8

营业时间

全天：09:00 - 22:00

*最后进入时间为闭馆前一个小时

*营业时间可能会更改。请查看官方网站了解最新信息。

闭馆时间：2月8 日（星期四）； 3 月 6 日（星期三）； 4 月 10 日（星期三）

门票 至2月 [全天] 成人（18岁及以上） 3800日元 初中生/高中生 2300日元 儿童（4-12岁） 1300日元 3岁及以下 免费 残疾人士折扣 1900日元 3月后 [周一-周五] 成人（18岁及以上） 3800日元 初中生/高中生 2800日元 儿童（4至12岁） 1500日元 3岁及以下 免费 残疾人士折扣 1900日元 [周六、周日、节假日、特殊日期] *特殊日期：3月21日（星期四）-4月5日（星期五）、4月30日（星期二） 成人（18岁及以上） 4200日元 初中生/高中生 2800日元 儿童（4至12岁） 1500日元 3岁及以下 免费 残疾人士折扣： 2100日元

官方售票处

https://teamlabplanets.dmm.com

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#teamLabPlanets

食品和商店

Vegan Ramen UZU Tokyo teamLab Flower Shop

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关于PLANETS Co., Ltd.

2017年成立。teamLab Planets TOKYO设施的运营及管理方。

地址：Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

代表：Takumi Nomoto

关于teamLab

teamLab（创立于2001年）是一个国际化的艺术团体。他们通过集体创作来探索艺术、科学、技术和自然世界的融汇点。由艺术家、程序员、工程师、CG动画师、数学家和建筑师等各种专业人士组成的跨学科团体，努力通过艺术探索自我与世界之间的关系以及新的认知形式。

为了了解周围的世界，人们将世界分割为一个个独立的实体，这些实体之间有着感知的界限。teamLab则努力突破在我们对世界的感知、对自我与世界之间关系的感知以及对时间连续性的感知中存在的这些界限。世间万物都存在于漫长、易逝但却奇迹般无界的生命延续中。

teamLab展览已在全球各地举办，包括纽约、伦敦、巴黎、新加坡、硅谷、北京和墨尔本等等。teamLab博物馆与大型永久性展览包括东京teamLab无界(teamLab Borderless)和teamLab Planets、 teamLab无界上海、teamLab SuperNature Macao和teamLab Massless Beijing，并将在阿布扎比、汉堡、吉达和乌特勒支等城市举办更多展览。

teamLab的作品被永久收藏于洛杉矶现代艺术博物馆、悉尼新南威尔士州美术馆、阿德莱德南澳大利亚美术馆、旧金山亚洲艺术博物馆、纽约亚洲协会博物馆、伊斯坦布尔Borusan现代艺术收藏馆、墨尔本维多利亚国立美术馆，以及赫尔辛基Amos Rex艺术博物馆。

teamLab的代表方包括Pace Gallery 、Martin Browne Contemporary和Ikkan Art 。

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