teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo, runs until the end of 2027. (teamLab, Highlight video of teamLab Planets, Toyosu, Tokyo / Video: teamLab)

The interaction between the viewer and the installation causes continuous change in the artwork. At teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity / Photo: teamLab)

Visitors lie down or sit still for a while and their bodies will dissolve into the artwork world. At teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Photo: teamLab)

Flowers grow, bud, bloom, and in time, the petals fall, and the flowers wither and die. At teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Photo: teamLab)

Cherry blossoms bloom in an expansive art space at teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Video: teamLab)

Cherry blossoms bloom in an expansive art space at teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Video: teamLab)

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--

teamLab Planets TOKYO em Toyosu classificado entre os 5 primeiros dos 'museus mais populares do mundo' na classificação anual de pesquisa do Google. A partir de março, poderão ser vistas obras de arte com flores de cerejeira que florescem em todo o espaço.

teamLab Planets TOKYO DMM em Toyosu (teamLab Planets) classificado entre os 5 primeiros 'Museus Mais Populares do Mundo' (*1) na classificação da pesquisa anual 'Year in Search 2023' do Google. Esta classificação relaciona os museus mais pesquisados no Google Maps a nível mundial em 2023. O teamLab Planets é o único museu no Japão e está entre museus e galerias de arte renomados com histórias que se estendem por mais de cem anos.

Google Maps: principais museus

Museu do Louvre, Paris, França Museu Britânico, Londres, Reino Unido Musée d'Orsay, Paris, França Museu de História Natural, Londres, Reino Unido teamLab Planets, Tóquio, Japão Rijksmuseum, Amsterdã, Países Baixos Museu Nacional do Prado, Madri, Espanha Museu Van Gogh, Amsterdã, Países Baixos Museu Americano de História Natural, Nova York, EUA Anne Frank House, Amsterdã, Países Baixos

O museu também ocupou o primeiro lugar na classificação de destinos turísticos populares de recepção do Honichi Lab.

O teamLab Planets ficou em primeiro lugar na "Classificação de Destinos Turísticos Populares de Recepção", anunciado em 15 de dezembro de 2023, pelo Honichi Lab (Visit Japan Lab), a principal mídia de informação turística de recepção do Japão (*2). Esta classificação avalia e compila análises do Google Map a partir de 4.700 atrações turísticas em todas as 47 províncias do Japão, oferecendo uma perspectiva única do Honichi Lab.

Os 10 primeiros colocados na classificação são os seguintes:

teamLab Planets TOKYO DMM Kiyomizu-dera Temple Kyoto Samurai Ninja Museum Fushimi Inari Taisha (Shrine) Tokyo Skytree Dōtonbori Sensō-ji Temple Nara Park Kyoto Nishiki Market Tokyo Tower

"Estamos profundamente honrados por sermos reconhecidos entre uma infinidade de atrações turísticas no Japão. No futuro, continuaremos a adotar com atenção as vozes ativas de nossos visitantes expressas mediante suas avaliações e comentários. Comprometidos com nosso conceito de 'Imergir Todo o Seu Corpo', estamos dedicados a oferecer uma melhor experiência que permita que pessoas de todo o planeta desfrutem totalmente do mundo da arte exclusivo de nosso museu." - teamLab Planets

A partir de março, poderão ser vistas obras de arte com flores de cerejeira que florescem em todo o espaço

Nesta primavera, os visitantes do teamLab Planets poderão observar as flores de cerejeira envolvendo dois de seus enormes espaços de arte. A obra de arte “Flutuando no Universo Caído das Flores”, que apresenta flores desabrochando e se espalhando ao longo do ano, contará com flores de cerejeira preenchendo todo o espaço durante este período limitado.

Em outra obra de arte, 'Desenho na Superfície da Água Criado pela Dança de Carpas e Pessoas', onde os visitantes andam descalços pela água, as carpas nadando na superfície da água irão se espalhar como flores de cerejeira quando entrarem em contato com pessoas. Estas obras de arte com flores de cerejeira estarão em exposição de 1º de março (sexta-feira) a 30 de abril (terça-feira) de 2024.

Vídeo de obra de arte: Flutuando no Universo Caído das Flores

Vídeo de obra de arte: Desenho na Superfície da Água Criado pela Dança de Carpas e Pessoas - Infinito

Um museu visitado por cerca de um em cada dez turistas internacionais no Japão, provenientes de 198 países e regiões do mundo

De janeiro a dezembro de 2023, cerca de 2,5 milhões de pessoas de 198 países e regiões, exceto o Japão, visitaram o teamLab Planets. Os turistas internacionais representaram cerca de 70% do total de visitantes do museu (*3). Também foi informado que cerca de um em cada dez turistas internacionais no Japão visitou o teamLab Planets (*4). O museu foi altamente aclamado internacionalmente, ganhando o prêmio de 'Principal Atração Turística da Ásia' no World Travel Awards de 2023, descrito como o Oscar do setor de viagens, marcando a primeira vez que um destino no Japão recebeu o prêmio.

Conceito do teamLab Planets

Junto com os demais, mergulhe todo o seu corpo, perceba com seu corpo e se torne um com o mundo

O teamLab Planets é um museu onde você caminha pela água e um jardim onde você se torna um com as flores. É composto por 4 espaços de obras de arte em grande escala e 2 jardins criados pelo coletivo de arte teamLab.

As pessoas andam descalças e mergulham todo o corpo nas amplas obras de arte junto com outras pessoas. As obras de arte mudam com a presença de pessoas, confundindo a percepção dos limites entre o eu e as obras. Outras pessoas também fazem mudanças nas obras de arte, confundindo os limites entre elas e as obras e criando uma continuidade entre si, a arte e os outros.

*1 "Estes foram os museus mais populares do mundo, segundo o 'Year in Search' do Google" - artnet, 20 de dezembro de 2023.

*2 "Ponto turístico popular para estrangeiros! O 2º lugar é "Kiyomizu-dera", 1º lugar? Anunciando o TOP 30 selecionado entre 4.700 destinos turísticos em todo o Japão [2023 1 | Honichi Lab" - Visit Japan Lab, 15 de dezembro de 2023.

*3 Dados oficiais de compra do site de ingressos "teamLab Planets" por país (1º de março a 31 de agosto de 2023)

*4 "Incrível Nippon / Museu de Arte Digital em Tóquio encanta turistas estrangeiros - The Japan News", The Japan News por Yomiuri Shimbun, 5 de agosto de 2023.

teamLab Planets TOKYO DMM

6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tóquio

https://maps.app.goo.gl/QVs4a34HD9qnvjUo8

Horário

Todos os dias das 9h às 22h

* Última entrada 1 hora antes do fechamento

** O horário está sujeito a alterações. Verifique o site oficial para obter as informações mais recentes.

Fechado: quinta-feira, 8 de fevereiro; quarta-feira, 6 de março e quarta-feira, 10 de abril

Entrada Até fevereiro [todos os dias] Adultos (18 anos ou mais) 3.800 JPY Alunos do ensino fundamental / médio 2.300 JPY Crianças (4 a 12 anos) 1.300 JPY Abaixo de 3 anos Gratuito Desconto para pessoas com deficiência 1.900 JPY Após março [segunda a sexta-feira] Adultos (18 anos ou mais) 3.800 JPY Alunos do ensino fundamental / médio 2.800 JPY Crianças (4 a 12 anos) 1.500 JPY Abaixo de 3 anos Gratuito Desconto para pessoas com deficiência 1.900 JPY [sábados, domingos, feriados e períodos especiais] * Período especial: 21 de março (quinta-feira) - 5 de abril (sexta-feira), 30 de abril (terça-feira) Adulto (18 anos ou mais) 4.200 JPY Alunos do ensino fundamental / médio 2.800 JPY Crianças (4 a 12 anos) 1.500 JPY Abaixo de 3 anos Gratuito Desconto para pessoas com deficiência 2.100 JPY

Loja Oficial de Ingressos

https://teamlabplanets.dmm.com

Site e SNS

planets.teamlab.art | Instagram | Facebook | X (Twitter)

#teamLabPlanets

Alimentação e Lojas

Vegan Ramen UZU Tokyo teamLab Flower Shop

Para Mídia

Kit de Imprensa

Vídeo de Destaque

Sobre o PLANETS Co., Ltd.

Fundado em 2017, opera e gerencia as instalações do teamLab Planets TOKYO.

Local: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tóquio

Representante: Takumi Nomoto

Sobre o teamLab

teamLab (f. 2001) é um coletivo de arte internacional. Sua prática colaborativa busca navegar na confluência de arte, ciência, tecnologia e mundo natural. Por meio da arte, o grupo interdisciplinar de especialistas, incluindo artistas, programadores, engenheiros, animadores de computação gráfica, matemáticos e arquitetos, visa explorar a relação entre o eu e o mundo, bem como novas formas de percepção.

A fim de compreender o mundo a seu redor, as pessoas o separam em entidades independentes com limites percebidos entre elas. O teamLab busca transcender estas fronteiras em nossas percepções do mundo, da relação entre o eu e o mundo, e da continuidade do tempo. Tudo existe em uma continuidade longa, frágil, mas milagrosa e sem fronteiras.

As exposições do teamLab foram realizadas em cidades de todo o mundo, incluindo Nova York, Londres, Paris, Singapura, Vale do Silício, Pequim e Melbourne, entre outras. Os museus e exposições permanentes em grande escala do teamLab incluem o teamLab Borderless e o teamLab Planets em Tóquio, o teamLab Borderless em Xangai, o teamLab SuperNature Macao e o teamLab Massless em Pequim, com outras a serem abertas em cidades como Abu Dhabi, Hamburgo, Jeddah e Utrecht.

Os trabalhos do teamLab estão na coleção permanente do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles; Galeria de Arte de Nova Gales do Sul, Sydney; Galeria de Arte do Sul da Austrália, Adelaide; Museu de Arte Asiática, San Francisco; Museu da Sociedade Asiática, Nova York; Coleção de Arte Contemporânea Borusan, Istambul; Galeria Nacional de Victoria, Melbourne; e Amos Rex, Helsinque, entre outros.

O teamLab é representado pela Pace Gallery , Martin Browne Contemporary e Ikkan Art .

teamlab.art | Instagram | Facebook | X (Twitter) | YouTube

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.