teamLab Planets TOKYO in Toyosu staat in top 5 van 'Meest populaire musea ter wereld' in jaarlijkse zoekranglijst van Google. Vanaf maart zullen kunstwerken met kersenbloesems die in de ruimte bloeien te zien zijn.

teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo, runs until the end of 2027. (teamLab, Highlight video of teamLab Planets, Toyosu, Tokyo / Video: teamLab)

The interaction between the viewer and the installation causes continuous change in the artwork. At teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity / Photo: teamLab)

Visitors lie down or sit still for a while and their bodies will dissolve into the artwork world. At teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Photo: teamLab)

Flowers grow, bud, bloom, and in time, the petals fall, and the flowers wither and die. At teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Photo: teamLab)

Cherry blossoms bloom in an expansive art space at teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Video: teamLab)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKYO DMM in Toyosu (teamLab Planets) staat in de top 5 van de 'Meest populaire musea ter wereld' (*1) in de jaarlijkse zoekranglijst 'Year in Search 2023' van Google. Deze ranglijst bevat de musea die in 2023 wereldwijd het meest werden doorzocht op Google Maps. teamLab Planets is het enige museum in Japan en behoort tot de gerenommeerde musea en kunstgalerijen met een geschiedenis van meer dan honderd jaar.

Google Maps: topmusea

Louvre Museum, Parijs, Frankrijk Het British Museum, Londen, Verenigd Koninkrijk Musée d'Orsay, Parijs, Frankrijk Natural History Museum, Londen, Verenigd Koninkrijk teamLab Planets, Tokyo, Japan Rijksmuseum, Amsterdam, Nederland Nationaal Museum Prado, Madrid, Spanje Van Gogh Museum, Amsterdam, Nederland American Museum of Natural History, New York, Verenigde Staten Anne Frank Huis, Amsterdam, Nederland

Het museum stond ook op nummer één in de 'Popular Inbound Tourist Destinations Ranking' van Honichi Lab.

teamLab Planets staat op de eerste plaats in de 'Popular Inbound Tourist Destinations Ranking,' aangekondigd op 15 december 2023, van Honichi Lab (Visit Japan Lab), de toonaangevende informatiemedia voor inkomend toerisme (*2) van Japan. Deze ranglijst evalueert en verzamelt Google Maps-beoordelingen van 4.700 toeristische attracties in alle 47 prefecturen van Japan en biedt een uniek perspectief van Honichi Lab.

De top 10 op de ranglijst is als volgt:

teamLab Planets TOKYO DMM Kiyomizu-dera Tempel Kyoto Samurai Ninja Museum Fushimi Inari Taisha (heiligdom) Tokyo Skytree Dōtonbori Sensō-ji Tempel Nara Park Kyoto Nishiki Markt Tokyo Toren

“We zijn zeer vereerd om erkend te worden onder een groot aantal toeristische attracties in Japan. In de toekomst zullen we aandacht blijven geven aan de levende stemmen van onze bezoekers, uitgedrukt in hun recensies en feedback. Toegewijd aan ons concept 'Immerse your Entire Body,' zijn we toegewijd aan het bieden van een verbeterde ervaring waarmee mensen van over de hele wereld ten volle kunnen genieten van de wereld van kunst die uniek is voor ons museum.' —— teamLab Planets

Vanaf maart zullen kunstwerken met kersenbloesems die in de ruimte bloeien te zien zijn

Dit voorjaar kunnen bezoekers van teamLab Planets kersenbloesems ervaren die twee van de enorme kunstwerkenruimtes omhullen. Het kunstwerk 'Floating in the Falling Universe of Flowers,' met bloemen die het hele jaar door bloeien en zich verspreiden, zal tijdens deze beperkte periode kersenbloesems bevatten die de hele ruimte vullen.

In een ander kunstwerk, 'Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People,' waarbij bezoekers blootsvoets door water lopen, zullen de koi die op het wateroppervlak zwemmen uiteenspatten in kersenbloesems wanneer ze tegen mensen botsen. Deze kunstwerken met kersenbloesems zijn te zien van 1 maart 2024 (vrijdag) t/m 30 april 2024 (dinsdag).

Kunstwerkvideo: Floating in the Falling Universe of Flowers

Kunstwerkvideo: Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity

Een museum dat door ongeveer één op de tien internationale toeristen naar Japan wordt bezocht, uit 198 landen en regio's wereldwijd

In het jaar van januari t/m december 2023 bezochten ongeveer 2,5 miljoen mensen uit 198 landen en regio's, exclusief Japan, teamLab Planets. Internationale toeristen waren goed voor ongeveer 70% van de totale bezoekers aan het museum (*3). Er wordt ook gemeld dat ongeveer één op de tien internationale toeristen naar Japan teamLab Planets bezocht (*4). Het museum staat internationaal hoog aangeschreven en won 'Asia's Leading Tourist Attraction' tijdens de World Travel Awards 2023 - beschreven als de Oscars van de reisindustrie - wat de eerste keer is dat een bestemming in Japan deze prijs krijgt.

Concept van teamLab Planets

Dompel samen met anderen je hele lichaam onder, neem waar met je lichaam en word één met de wereld

teamLab Planets is een museum waar je door water loopt, en een tuin waar je één wordt met de bloemen. Het bestaat uit 4 grootschalige kunstruimtes en 2 tuinen gecreëerd door kunstcollectief teamLab.

Mensen gaan op blote voeten en dompelen samen met anderen hun hele lichaam onder in de enorme kunstwerken. De kunstwerken veranderen tijdens de aanwezigheid van mensen, waardoor de perceptie van de grenzen tussen het zelf en de werken vervaagt. Andere mensen zorgen ook voor verandering in de kunstwerken, waardoor de grenzen tussen henzelf en de werken vervagen en een continuïteit ontstaat tussen zichzelf, de kunst en anderen.

*1 “These Were the Most Popular Museums in the World, According to Google’s ‘Year in Search” artnet. 20 december 2023.

*2 “Popular tourist spot for foreigners! 2nd place is “Kiyomizu-dera”, 1st place? Announcing the TOP 30 selected from 4,700 tourist destinations across Japan [2023 1 | Honichi Lab” (bezoek Japan Lab). 15 december 2023.

*3 Van de officiële aankoopgegevens van de "teamLab Planets"-ticketsite per land (1 maart 2023 - 31 augustus 2023)

*4 “Amazing Nippon / Digital Art Museum in Tokyo Enchants Overseas Tourists” The Japan News van de Yomiuri Shimbun. 5 augustus 2023.

teamLab Planets TOKYO DMM

6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

https://maps.app.goo.gl/QVs4a34HD9qnvjUo8

Openingsuren

Hele dag: 09:00 - 22:00 uur

*Laatste toegang 1 uur voor sluitingstijd

*Uren kunnen wijzigen. Kijk op de officiële website voor de laatste informatie.

Gesloten: donderdag 8 februari; woensdag 6 maart; woensdag 10 april

Entree Tot februari [hele dag] Volwassenen (18 jaar en ouder) 3.800 JPY Middelbare scholieren 2.300 JPY Kinderen (4 tot 12 jaar) 1.300 JPY Jonger dan 3 jaar Gratis Korting voor mensen met een beperking 1.900 JPY Na maart [ma-vrij] Volwassenen (18 jaar en ouder) 3.800 JPY Middelbare scholieren 2.800 JPY Kinderen (4 tot 12 jaar) 1.500 JPY Jonger dan 3 jaar Gratis Korting voor mensen met een beperking 1.900 JPY [zaterdagen, zondagen, feestdagen en speciale periodes] *Speciale periode: 21 maart (donderdag) - 5 april (vrijdag), 30 april (dinsdag) Volwassenen (18 jaar of ouder) 4.200 JPY Middelbare scholieren 2.800 JPY Kinderen (4 tot 12 jaar) 1.500 JPY Jonger dan 3 jaar Gratis Korting voor mensen met een beperking: 2.100 JPY

Officiële ticketwinkel

https://teamlabplanets.dmm.com

Website en SNS

planets.teamlab.art | Instagram | Facebook | X (Twitter)

#teamLabPlanets

Eten en winkelen

Vegan Ramen UZU Tokyo teamLab Flower Shop

Voor media

Persmap

Video met hoogtepunten

Over PLANETS Co., Ltd.

Over PLANETS Co., Ltd. Opgericht in 2017. Exploiteert en beheert de faciliteiten van teamLab Planets TOKYO.

Locatie: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

Vertegenwoordiger: Takumi Nomoto

Over teamLab

teamLab (v. 2001) is een internationaal kunstcollectief. Hun gezamenlijke praktijk probeert de samenvloeiing van kunst, wetenschap, technologie en de natuurlijke wereld te navigeren. Via kunst wil de interdisciplinaire groep specialisten, waaronder kunstenaars, programmeurs, ingenieurs, CG-animators, wiskundigen en architecten, onderzoek doen naar de relatie tussen het zelf en de wereld, en naar nieuwe vormen van perceptie.

Om de wereld om hen heen te begrijpen, verdelen mensen deze in onafhankelijke entiteiten met waargenomen grenzen daartussen. teamLab probeert deze grenzen te overstijgen in onze perceptie van de wereld, van de relatie tussen het zelf en de wereld, en van de continuïteit van de tijd. Alles bestaat in een lange, fragiele maar wonderbaarlijke, grenzeloze continuïteit.

teamLab-tentoonstellingen zijn gehouden in steden over de hele wereld, waaronder onder meer New York, Londen, Parijs, Singapore, Silicon Valley, Beijing en Melbourne. Musea en grootschalige permanente tentoonstellingen van teamLab zijn onder meer teamLab Borderless en teamLab Planets in Tokyo, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao en teamLab Massless Beijing, en er zullen er nog meer worden geopend in steden als Abu Dhabi, Hamburg, Jeddah en Utrecht.

De werken van teamLab bevinden zich in de permanente collectie van onder meer het Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Art Gallery van New South Wales, Sydney; Art Gallery of South Australia, Adelaide; Asian Art Museum, San Francisco; Asia Society Museum, New York; Borusan Contemporary Art Collection, Istanbul; National Gallery of Victoria, Melbourne; en Amos Rex, Helsinki.

teamLab wordt vertegenwoordigd door Pace Gallery , Martin Browne Contemporary en Ikkan Art .

teamlab.art | Instagram | Facebook | X (Twitter) | YouTube

