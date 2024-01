teamLab Planets TOKYO in Toyosu, Tokio, ist im jährlichen Suchranking von Google unter den Top 5 der beliebtesten Museen der Welt. Ab März werden Kunstwerke mit Kirschblüten, die im ganzen Raum erblühen, zu sehen sein.

teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo, runs until the end of 2027. (teamLab, Highlight video of teamLab Planets, Toyosu, Tokyo / Video: teamLab)

The interaction between the viewer and the installation causes continuous change in the artwork. At teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity / Photo: teamLab)

Visitors lie down or sit still for a while and their bodies will dissolve into the artwork world. At teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Photo: teamLab)

Flowers grow, bud, bloom, and in time, the petals fall, and the flowers wither and die. At teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Photo: teamLab)

Cherry blossoms bloom in an expansive art space at teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Video: teamLab)

Cherry blossoms bloom in an expansive art space at teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Video: teamLab)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKYO DMM in Toyosu (teamLab Planets) ist im jährlichen Suchranking von Google „Year in Search 2023“ unter den Top 5 der beliebtesten Museen der Welt (*1). Bei diesem Ranking werden die Museen aufgeführt, die 2023 weltweit am häufigsten in Google Maps gesucht wurden. teamLab Planets ist das einzige Museum in Japan und wird neben namhaften Museen und Kunstgalerien genannt, die seit mehr als hundert Jahren bestehen.

Google Maps: Beliebteste Museen

Louvre, Paris, Frankreich British Museum, London, Vereinigtes Königreich Musée d'Orsay, Paris, Frankreich Natural History Museum, London, Vereinigtes Königreich teamLab Planets, Tokio, Japan Rijksmuseum, Amsterdam, Niederlande Museo del Prado, Madrid, Spanien Van Gogh Museum, Amsterdam, Niederlande American Museum of Natural History, New York, Vereinigte Staaten Anne-Frank-Haus, Amsterdam, Niederlande

Das Museum erzielte außerdem den ersten Platz im Ranking von Honichi Lab als beliebtestes inländisches Touristenziel

teamLab Planets erzielte den ersten Platz im Ranking der beliebtesten inländischen Touristenziele, das am 15. Dezember 2023 von Honichi Lab (Visit Japan Lab), Japans führendem inländischen Tourismusinformationsmedium, veröffentlicht wurde (*2). Dieses Ranking bewertet und erfasst Google Maps-Reviews von 4.700 Touristenattraktionen in allen 47 Präfekturen Japans und bietet eine einzigartige Perspektive von Honichi Lab.

Nachfolgend finden Sie die 10 beliebtesten Orte des Rankings:

teamLab Planets TOKYO DMM Kiyomizu-dera-Tempel Samurai- und Ninja-Museum Kyoto Fushimi Inari-Taisha (Schrein) Tokyo Skytree Dōtonbori Sensō-ji-Tempel Nara-Park Nishiki-Markt Kyoto Tokyo Tower

„Wir fühlen uns geehrt, unter zahlreichen Touristenattraktionen in Japan ausgezeichnet zu werden. Wir werden auch in Zukunft die Meinungen unserer Besucher, die uns durch Bewertungen und Feedback zukommen, berücksichtigen. Gemäß unserem Konzept „Immerse your Entire Body“ (Tauche mit deinem ganzen Körper ein) möchten wir ein optimiertes Erlebnis bieten, bei dem Menschen aus aller Welt die einzigartige Welt der Kunst in unserem Museum genießen können.“—— teamLab Planets

Ab März werden Kunstwerke mit Kirschblüten, die im ganzen Raum erblühen, zu sehen sein

Im Frühjahr können Besucher von teamLab Planets in zwei der großen Kunstbereiche Kirschblüten erleben. Im Rahmen des Kunstwerks „Floating in the Falling Universe of Flowers“, das das ganze Jahr über blühende Blumen darstellt, werden für begrenzte Zeit Kirschblüten im ganzen Raum erblühen.

Beim Werk „Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People“ gehen die Besucher barfuß durch Wasser und die auf der Oberfläche schwimmenden Kois verwandeln sich in Kirschblüten und zerstreuen sich, wenn sie mit Besuchern in Berührung kommen. Diese Kunstwerke mit Kirschblüten sind zwischen dem 1. März 2024 (Freitag) und dem 30. April 2024 (Dienstag) zu sehen.

Video zum Kunstwerk: Floating in the Falling Universe of Flowers

Video zum Kunstwerk: Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity

Ein Museum, das von etwa jedem zehnten internationalen Touristen, der nach Japan reiste, besucht wurde

Von Januar bis Dezember 2023 besuchten knapp 2,5 Millionen Menschen aus 198 Ländern und Regionen (unter Ausschluss von Japan) teamLab Planets. Internationale Touristen machten etwa 70 % der Museumsbesucher aus (*3). Es wird berichtet, dass ungefähr jeder zehnte Tourist, der nach Japan reiste, teamLab Planets besuchte (*4). Das Museum hat weltweit viel Anerkennung erhalten und wurde bei den World Travel Awards 2023, die als der Oscar der Reisebranche gelten, zu Asiens führender Touristenattraktion gewählt. Dies ist das erste Mal, dass ein Reiseziel in Japan diese Auszeichnung erhält.

Konzept von teamLab Planets

Gemeinsam mit anderen den ganzen Körper eintauchen, mit dem Körper wahrnehmen und eins werden mit der Welt

teamLab Planets ist ein Museum, in dem Sie durch Wasser laufen, und ein Garten, in dem Sie eins werden mit den Blumen. Es besitzt 4 große Kunstbereiche und 2 Gärten, die vom Kunstkollektiv teamLab angelegt wurden.

Die Besucher laufen barfuß und tauchen gemeinsam mit anderen ihren ganzen Körper in die Kunstwerke ein. Die Kunstwerke verändern sich, während Besucher anwesend sind, wodurch die Grenzen zwischen der eigenen Person und den Werken zu verwischen scheinen. Andere Besucher verursachen ebenfalls Veränderungen bei den Werken, lassen die Grenzen zwischen sich selbst und den Werken verwischen und schaffen eine Kontinuität zwischen dem Selbst, der Kunst und den Mitmenschen.

teamLab Planets TOKYO DMM

6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokio

https://maps.app.goo.gl/QVs4a34HD9qnvjUo8

Öffnungszeiten

Täglich: 09:00 bis 22:00

*Letzter Einlass: 1 Stunde vor Schließung

*Öffnungszeiten können sich ändern. Die aktuellen Besuchsinformationen finden Sie auf der offiziellen Website.

Geschlossen: Donnerstag, 8. Februar; Mittwoch, 6. März; Mittwoch, 10. April

Eintritt Bis Februar [Täglich] Erwachsene (ab 18 Jahre) 3.800 JPY Schüler der Mittel- und Oberstufe 2.300 JPY Kinder (4 bis 12 Jahre) 1.300 JPY Bis 3 Jahre Kostenlos Ermäßigung für Menschen mit Behinderungen 1.900 JPY Ab März [Mo.-Fr.] Erwachsene (ab 18 Jahre) 3.800 JPY Schüler der Mittel- und Oberstufe 2.800 JPY Kinder (4 bis 12 Jahre) 1.500 JPY Bis 3 Jahre Kostenlos Ermäßigung für Menschen mit Behinderungen 1.900 JPY [Samstag, Sonntag, Feiertage und Sonderzeiträume] *Sonderzeitraum: 21. März (Donnerstag) bis 5. April (Freitag), 30. April (Dienstag) Erwachsene (ab 18 Jahre) 4.200 JPY Schüler der Mittel- und Oberstufe 2.800 JPY Kinder (4 bis 12 Jahre) 1.500 JPY Bis 3 Jahre Kostenlos Ermäßigung für Menschen mit Behinderungen 2.100 JPY

Offizieller Ticket-Shop

https://teamlabplanets.dmm.com

Website und soziale Netzwerke

planets.teamlab.art | Instagram | Facebook | X (Twitter)

#teamLabPlanets

Essen und Einkaufen

Vegan Ramen UZU Tokyo teamLab Flower Shop

Für Medien

Pressemappe

Video mit Highlights

Über PLANETS Co., Ltd.

Gegründet im Jahr 2017. Betreibt und verwaltet die Einrichtungen von teamLab Planets TOKYO.

Ort: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio

Repräsentant: Takumi Nomoto

Über teamLab

teamLab (gegründet 2001) ist ein internationales Kunstkollektiv. Mit ihren gemeinschaftlichen Projekten erkunden sie Zusammentreffen von Kunst, Wissenschaft, Technologie und der natürlichen Welt. Die interdisziplinäre Gruppe von Spezialisten, darunter Künstler, Programmierer, Ingenieure, CG-Animatoren, Mathematiker und Architekten, will über die Kunst die Beziehung zwischen dem Selbst und der Welt sowie neue Formen der Wahrnehmung erforschen.

Um die Welt um sie herum verstehen zu können, unterteilen sie die Welt in unabhängige Einheiten mit wahrgenommenen Grenzen zwischen ihnen. teamLab versucht, diese Grenzen in unserer Wahrnehmung der Welt, der Beziehung zwischen dem Selbst und der Welt und der Kontinuität der Zeit zu überwinden. Alles existiert in einer langen, zerbrechlichen und doch wundersamen, grenzenlosen Kontinuität.

teamLab-Ausstellungen fanden bereits in Städten rund um den Globus statt, unter anderem in New York, London, Paris, Singapur, Silicon Valley, Peking und Melbourne. Zu den teamLab-Museen und großen Dauerausstellungen zählen teamLab Borderless und teamLab Planets in Tokio, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao und teamLab Massless Beijing, und weitere werden in Städten wie Abu Dhabi, Hamburg, Jeddah und Utrecht eröffnet.

Die Kunstinstallationen von teamLab sind Teil der ständigen Sammlung des Museum of Contemporary Art, Los Angeles, der Art Gallery of New South Wales, Sydney, der Art Gallery of South Australia, Adelaide, des Asian Art Museum, San Francisco, des Asia Society Museum, New York, der Borusan Contemporary Art Collection, Istanbul, der National Gallery of Victoria, Melbourne, und des Amos Rex, Helsinki.

teamLab wird repräsentiert durch Pace Gallery , Martin Browne Contemporary und Ikkan Art.

teamlab.art | Instagram | Facebook | X (Twitter) | YouTube

