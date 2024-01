PUMA et Tencent nouent un partenariat pour mettre en place un modèle commercial innovant et intégral de e-commerce

SHENZHEN, Chine--(BUSINESS WIRE)--La marque de sport PUMA, mondialement connue, a officiellement signé un accord de partenariat stratégique avec Tencent pour le GGP (GMV Growth Plan) de 2024, en misant sur leurs forces respectives pour favoriser un développement de haute qualité dans le cadre d'opérations globales. Shirley Li, directrice générale de PUMA Chine, Fan Yijin, directrice générale de Tencent Ad Sales and Operations, et Wang Mo, directrice générale de Tencent Smart Retail Vertical Industry Ecology, ont assisté à la cérémonie de signature.

Stimulé par la numérisation, intégrant les ressources de l'écosystème social de Tencent et les technologies de pointe, PUMA s'associe à Tencent pour développer un nouveau modèle visant à améliorer la qualité et l'efficacité des services consommateurs. Cela permettra de créer un lien affectif plus fort entre la marque et les consommateurs grâce à une expérience constante, en ligne et hors ligne.

Shirley Li a déclaré que PUMA n'a cessé de présenter des produits innovants, d'améliorer les services et d'augmenter l'expérience consommateur afin de prolonger la magie du sport. Faire équipe avec Tencent témoigne de la clairvoyance stratégique de PUMA, qui capitalise sur l'écosystème global de Tencent touchant les différentes facettes de la vie des consommateurs. Ceci permettra à l'entreprise d'avoir une vision plus locale des besoins des consommateurs, d'offrir un meilleur service aux nombreux passionnés de sport et à la nouvelle génération, et de stimuler la croissance à long terme sur le marché chinois.

Dans le cadre de cette collaboration, PUMA exploitera les diverses ressources de trafic en ligne et l'écosystème social bien établi de Tencent afin d'améliorer l'infrastructure numérique afin de créer un lien renforcé avec les consommateurs. Une matrice de médias sociaux intégrant sans problème les écosystèmes en ligne et hors ligne sera développée pour garantir la force de la marque sur le long terme.

Fan Yijin a déclaré que grâce à des fonctionnalités comme Moments, les comptes officiels WeChat, les chaînes WeChat et WeChat Pay dans l'écosystème de Tencent, Tencent est étroitement lié aux utilisateurs par le biais d'un contenu de haute qualité sous forme de diffusion en direct, d'interaction avec les marques et de services personnalisés. Les mini-programmes WeChat servent de sites Web officiels aux marques pour gérer efficacement le trafic en ligne provenant du secteur privé. La collaboration avec PUMA permet à Tencent d'intégrer des ressources internes et de répondre aux exigences de PUMA en matière de fonctionnement numérique, ce qui signifie une croissance plus prévisible.

2024 est une année importante pour de nombreux événements sportifs clés, et l'enthousiasme national pour le sport est à son plus haut niveau. Ensemble, PUMA et Tencent vont trouver des solutions plus efficaces et plus intelligentes ayant pour but d'améliorer l'efficacité des secteurs public et privé, de parvenir à un résultat gagnant-gagnant grâce à la numérisation, de promouvoir l'innovation dans l'industrie des vêtements de sport et d'ouvrir de nouvelles voies en matière d'intelligence numérique améliorée.

