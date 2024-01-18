PUMA被評為2024年全球最佳雇主

運動用品公司PUMA在全球4個地區、24個國家榮獲「最佳雇主」稱號，彰顯了公司為員工提供有吸引力工作場所的承諾。

運動用品公司PUMA在全球4個地區、24個國家榮獲「最佳雇主」稱號，彰顯了公司為員工提供有吸引力工作場所的承諾。

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 運動用品公司PUMA在全球4個地區、24個國家榮獲「最佳雇主」稱號，彰顯了公司為員工提供有吸引力工作場所的承諾。

該獎項以傑出雇主調研機構(Top Employers Institute)進行的全面調查為基礎。PUMA在亞太地區、歐洲、北美和拉丁美洲獲得了這一殊榮，並首次在波蘭和烏克蘭榮獲該獎項。這是PUMA第二次在全球、第五次在歐洲獲此殊榮。

PUMA人力與組織副總裁Dietmar Knoess表示：「我們的努力再次得到肯定，並成為僅有的17家獲得全球最佳雇主獎的公司之一，對此我們深感驕傲。我們將再接再厲，更加努力地工作，使PUMA成為一個理想的工作場所。」

最佳雇主協會根據一項調查對企業進行認證，調查涵蓋六個人力資源領域和20個主題，包括人才策略、工作環境、人才招聘、學習、多樣性與包容性、福利等。

為了成為一個有吸引力的雇主，PUMA為員工提供了多項服務和福利，如參加各種課程和培訓、免費使用健身房和體育課程。

PUMA還透過靈活的工作時間、行動辦公以及支援員工在不同職業生涯階段選擇兼職或休假等方式，協助員工平衡工作與私人生活。有子女的員工可在學校放假期間使用專門的親子辦公室、哺乳室、日托點和夏令營。

關於PUMA

躋身全球首屈一指的運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA一直為全球身手最迅捷的運動健將打造提升速度紀錄的產品，不懈地推動運動和文化的發展。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下擁有的品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷120多個國家和地區，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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