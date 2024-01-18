沙烏地阿拉伯擴大與世界經濟論壇UpLink平台的合作，激發突破式創新、達成永續發展目標

瑞士，達弗斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地阿拉伯王國今天與世界經濟論壇 (WEF) 的創新平台UpLink簽署兩份協議，為當今最迫切的環境及永續挑戰催生變革性全球解決方案。

這兩份協議在於瑞士達弗斯召開的2024年世界經濟論壇年度大會期間，由沙烏地阿拉伯經濟與計劃大臣Faisal F. Alibrahim閣下和世界經濟論壇主席Børge Brende共同簽署。關切重點集中於「促進海洋正向經濟創新」和「促進積極型循環碳經濟創新 (CCE)」兩大要務。

這兩份協議著重於培育創新生態系統幫助具影響力的創業階段企業家，以刺激投資，支持針對關鍵性永續發展難題而開發的突破性解決方案。這些難題可包括海洋退化、喪失生物多樣性和循環碳經濟。

經濟與計劃部 (MEP) 率先提出這份倡議，並邀請能源部、環境與水資源及農業部 (MEWA)、沙烏地綠色倡議 (SGI) 和未來投資倡議研究所 (FII) 的WAVE倡議共同合作。

Alibrahim閣下在2024年世界經濟論壇年度大會上簽署這兩份新協議時表示：「沙烏地阿拉伯有決心藉由負責任的環境管理，應對當前日益嚴重的氣候和永續發展挑戰，並鼓勵變革性投資支持生產突破性、創新性和可擴展性技術解決方案。

「我們透過擴大與UpLink的合作，投入更多力量支持改善氣候的解決方案，幫助建立永續未來和有復原力的資源，同時釋出多元共融式的經濟成長機會，實踐沙烏地阿拉伯王國在國家及國際層面實現永續發展議程的承諾。」

「要實現永續發展目標，創業階段企業家的創新解決方案是個關鍵。」UpLink主任John Dutton強調解決氣候危機的迫切性，重申迅速統合行動的重要性，

「UpLink偕同全球合作者共同開發支持這些企業家的生態系統，提供重要資源、對外接觸、專業知識和資金。UpLink與沙烏地阿拉伯之間強化合作關係，展現了創新與合作的變革性影響。」

新協議在經濟與計劃部和UpLink於2022年建立的合作基礎之上，進一步推展「乾旱氣候挑戰下的食物生態系統」及「智慧型氣候農民挑戰」（先前偕環境與水資源及農業部共同推動）等倡議。這些挑戰收到逾430份送件方案，產生22位以創新及影響性解決方案勝出的得獎者。得獎者可獲得資金、全球知名度及參加世界經濟論壇與合作夥伴舉辦之活動的機會。

資料來源： AETOSWire

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